Susan León habla de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Saben jugar sus fichas”

Susan León volvió a la pantalla chica siendo parte de ‘El Gran Chef Famosos’. En este programa, la exbomba sexy mostró su lado más humano y hogareño que nadie le había conocido, robándose los corazones de nuevas generaciones que no conocieron su historia en los 90.

La expresentadora de televisión ha estado en el ojo público en más de una ocasión, pero con los años ha sabido separar su vida privada de la pública, por lo que ahora se mantiene mucho más tranquila y disfrutando de este nuevo espacio en la televisión nacional.

Es así que este miércoles 29 de noviembre, la exmodelo fue presentada como participante en la conferencia de prensa de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’. Allí, respondió algunas preguntas y se refirió a la actual relación de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli.

Como se sabe, la peruana viajó a Argentina para ser parte del programa concurso ‘Bailando 2023′ y entre tantas bromas con el conductor, se terminó oficializando un romance. Actualmente, ambos se han mostrado muy contentos y sólidos con su relación.

Susan León habla de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Al respecto, Susan León dio su opinión. La expresentadora de TV señaló que Figueroa es una persona muy talentosa, pero que le hace un poco de ruido que el romance sea tan expuesto en televisión. Sin embargo, marcó distancia asegurando que ella nunca se colgó de nadie para ser famosa.

“Milett es una chica muy talentosa. Lo que pasa es que yo vengo de una generación en que el romance no debía ser público, en que no debías colgarte de alguien para que tenga notoriedad. Mi carrera no le he basado en nadie”, comentó al inicio.

Tras ello, mencionó que cuando hay talento no es necesario ser parte de situaciones como esta, pero no descarta que en verdad ambos se hayan enamorado. “Creo que cuando uno tiene talento no es necesario. Pero, de repente, el amor surgió, aunque no (debió) hacerlo tan público, nunca sabe uno. Esos romances públicos a mí me dan mucho miedo”, sentenció sobre el tema.

Por otro lado, no respondió directamente cuando fue consultada si creía que Milett se estaba colgando de la fama de Marcelo Tinelli. Pero, señaló que sea real o no, ambos saben que un tema como este genera presencia en la prensa.

“No sabría decir porque no estoy en Argentina, pero creo que ella tiene talento y hay que demostrarlo. (...) Sin embargo, eso vende a la prensa. Ella sabe jugar sus fichas. Ella y él”, agregó.

También, señaló que la televisión en Argentina es mucho más compleja y el público mucho más duro, pero como parte de su romance es algo que ella tiene que asumir. Pese a todo, le deseó lo mejor y le pidió que sea muy consciente de todo lo que está haciendo.

“El público de Argentina es muy feroz, es más duro que acá, son riesgos que tiene que asumir. No le puedo aconsejar nada. Que disfrute su vida, pero que sea consciente de que cada paso que da, eso para mí es importante”, agregó.

Finalmente, se refirió a que Milett Figueroa había decidido dar un paso al costado con los escándalos y la exposición a la prensa. Pese a esas palabras, ahora se muestra muy feliz y entusiasmada dando detalles de su romance. Sobre ello, Susan León dijo: “La emoción le gana, creo”.