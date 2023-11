Christian Cueva se divierte en México, indiferente a la crisis de la Selección Peruana con Juan Reynoso

Christian Cueva se divierte en México | Instagram @pamlopsol

Christian Cueva se luce ajeno a la crisis que atraviesa la Selección Peruana de Fútbol, la cual tocó fondo este 21 de noviembre al no conseguir los 3 puntos de local y lograr solo un empate frente al equipo de Venezuela. El popular ‘Aladino’, quien alguna vez fue una pieza significativa en el combinado de Perú, dejó de integrar la nómina para los encuentros clasificatorios bajo la dirección del técnico Juan Reynoso.

La Blanquirroja está en último lugar de la tabla en la Clasificación de la CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol, en medio de críticas contra el DT, quien se aferra al cargo. Y mientras cientos de hinchas peruanos sufrían ayer por el mal desempeño de la selección, el exfutbolista de Alianza Lima apareció en una fiesta en Tulum, México.

La última vez que Cueva vistió la camiseta de la Blanquirroja ocurrió en la derrota ante Japón por 4-1 en junio de este año, en un amistoso internacional. La exclusión del mediocampista se debe a razones técnicas explicadas por el estratega Reynoso y a una lesión de rodilla que ha mermado su desempeño.

Christian Cueva no fue convocado en ninguno de los partidos de la Selección Peruana de la era Reynoso.

Cueva y sus vacaciones en Tulum

Pamela López, esposa de Christian Cueva, compartió varias imágenes de lo que fueron sus pequeñas vacaciones en Tulum México. La pareja se mostró más feliz que nunca, participando del cumpleaños de una amiga.

‘Aladino’ se mostró brindando con copas de vino y divirtiéndose con su esposa en un yate, por las paradisiacas playas mexicanas. De esta manera, olvida lo que fue su mala experiencia en Alianza Lima, equipo que perdió la posibilidad de alzarse como tricampeón del fútbol peruano.

Y es que la lesión que limitó a Christian Cueva fue una de las causas detrás de su no convocatoria. Esta dolencia ha restringido algunas de sus capacidades en el campo, tal como lo mencionó en octubre el propio Cueva, quien afirmó mantenerse en capacidad de juego pero con limitaciones. Su último aporte con la Selección Peruana resultó agridulce, ya que coincide con un año sin goles anotados en Alianza Lima, con quien arrastró la lesión desde su retorno al equipo.

Christian Cueva en Tulum, México, al lado de su esposa.

Christian Cueva se aleja de la crisis de la Selección Peruana de Fútbol.

Perú y su amargo empate contra Venezuela

La selección peruana de fútbol concluyó el año con un empate 1-1 frente a Venezuela, sumando solamente dos puntos en seis jornadas y ubicándose en la última posición de la tabla en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Perú ha enfrentado un difícil comienzo bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, quien pese a los resultados adversos y los pedidos de su renuncia por parte de los hinchas, mantiene su postura de no abandonar el cargo.

Tras el encuentro, Reynoso defendió su trabajo al frente de la selección peruana. “Sigo pensando igual (sobre respetar su contrato), no es momento de especular”, declaró, asegurando su seguridad en el rol tras suceder al argentino Ricardo Gareca. A pesar de las críticas, el técnico resaltó las motivaciones que le llevan a continuar en el puesto, incluyendo el compromiso de los jugadores y la necesidad de reestructurar aspectos claves del fútbol peruano a largo plazo.

“Yo no soy de decir tengo problemas hoy, la gente está inconforme y decir ‘me voy’. No, porque no es el mensaje que quiero para el ciudadano peruano de a pie. Que tengas un problema en el trabajo y digas ‘cómo la gente me grita, me voy’. Yo no lo veo así. No se lo quiero transmitir a los jugadores, menos a mis hijos. Creo que para mí el tema va por otro lado”, complementó.

El técnico indicó que todavía seguirá como el técnico de Perú pese a estar en el último lugar de las Eliminatorias. (Video: Movistar Deportes)

Juan Reynoso explicó que la falta de juego regular de varios de sus dirigidos afectó el plan de juego y la resistencia del equipo en la segunda mitad del encuentro contra Venezuela. El estratega de 53 años subrayó que solo consideraría su dimisión en caso de que su trabajo estuviera perjudicando directamente a la selección, situación que, según él, aún no se ha presentado. Reynoso concluyó afirmando que se mantendrá al mando mientras su presencia no sea negativa para el combinado nacional.