HOY, a qué hora juegan Ecuador vs Chile: partido por fecha 6 de Eliminatorias 2026

Ecuador y Chile tienen las mismas unidades en la clasificación al Mundial 2026. - Crédito: AFP

Ecuador y Chile medirán fuerzas hoy, martes 21 de noviembre, en la última evaluación anual de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. El escenario que albergará el partido de la sexta jornada será el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Ambas selecciones llegan al final de la tercera ventana del proceso mundialista a Norteamérica en busca de un resultado favorable que les permita posicionarse mejor en la clasificación. El objetivo está en alcanzar zonas nobles hasta la reanudación del certamen en septiembre del próximo año.

Venezuela y Ecuador igualaron sin goles por la quinta fecha de las Eliminatorias 2026. | VIDEO: Movistar Deportes

De momento, Ecuador atraviesa un muy buen momento de la mano del entrenador español Félix Sánchez Bas que se refleja en cuatro partidos consecutivos sin conocer caídas. De hecho, en los dos últimos sacó sendos empates sin goles. Recientemente salió invicto de su visita ante Venezuela y se posiciona en la quinta casilla del tablero general de las Eliminatorias 2026.

Por su lado, Chile vive un contexto demasiado convulso después de que el director técnico Eduardo Berizzo diera un paso al costado por la campaña irregular al mando de la ‘roja’ en el circuito Conmebol. El resultado que propició su salida voluntaria fue el amargo empate 0-0 contra Paraguay, en el estadio Monumental de Santiago. Anteriormente, los sureños fueron vapuleados 3-0 a manos de Venezuela y el único bálsamo fue la victoria 2-0 contra Perú. Pese a ello, el contingente que encabezó el ‘Toto’ aparece luchando por el cupo a la repesca intercontinental.

Chile igualó 0-0 contra Paraguay, en el Monumental de Santiago, por la tercera ventana de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. | VIDEO: YouTube

A qué hora juegan Ecuador vs Chile

El partido por las Eliminatorias Norteamérica 2026 entre Chile y Ecuador, correspondiente a la jornada 6°, se desarrollará este martes 21 de noviembre desde las 18:30 horas (horario local). La transmisión correrá a cargo de El Canal del Fútbol, Chilevisión, Paramount+ y Movistar Deportes.

Horarios en el mundo

Los espectadores del fútbol sudamericano estarán al pendiente del acontecimiento del cotejo entre la ‘tri’ y la ‘roja’. Tanto en Ecuador como en Colombia y Perú, el horario de inicio será a partir de las 18:30 horas. Mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil iniciará a las 20:30 horas. En Europa, por otra parte, la transmisión comenzará desde las 00:30 horas.

Chile presenta entrenador de emergencia ante Ecuador

La ‘roja’ se ha quedado sin director técnico en un momento cumbre. El ‘Toto’ Berizzo presentó su renuncia tras el empate sin goles contra Paraguay, resultado que deja mal parada a la selección en la primera etapa de las Eliminatorias Norteamérica 2026. “He manifestado mi deseo de dejar el cargo, los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería”, dijo.

En medio de esa situación, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha designado a Nicolás Córdova como responsable interino de la selección chilena para afrontar el partido contra Ecuador, en Quito. ‘Nico’, quien afrontará su desafío más importante en su trayectoria como estratega, actualmente se desempeña como jefe de las selecciones menores masculinas al tiempo que encabeza el proyecto de la Sub-20.

Los números, sin embargo, no acompañan del todo al nacido en Talca. Nunca ha sido capaz de sacar adelante una campaña liguera y su único palmarés fue una Copa Chile con Santiago Wanderers en 2017. No obstante, en aquella institución no guardan una imagen del todo positiva de Córdova, pues ese mismo año perdieron la categoría y cayeron en la Primera B Nacional. Ahora, por cosas del destino, deberá asumir las riendas del ‘equipo de todos’ mientras la ANFP revisa distintas hojas de vida, una de ellas es la de Ricardo Gareca.