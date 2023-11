José Carvallo se despidió de Universitario: Piero Quispe y otros jugadores lamentaron su salida con emotivos mensajes

José Carvallo se despidió de Universitario con emotivo mensaje - Créditos: Liga 1.

José Carvallo se proclamó campeón nacional con Universitario el pasado miércoles 8 de noviembre y, en medio de los festejos, sorprendió a todos anunciando que era su último partido con la camiseta ‘merengue’. Sus palabras fueron noticia y, días después, se deslizó la posibilidad de que el guardameta se quede en Ate.

No obstante, hoy sábado 18, se confirmó el rumor. El experimentado portero y uno de los capitanes de la ‘U’ publicó un emotivo mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram; de esta manera, no formará parte de la plantilla en el Centenario del club. Eso sí, su futuro aún es incierto.

“Primero quiero agradecer a Dios por el privilegio de ser parte de la historia de esta gran institución. Para mí es un orgullo haber estado 13 temporadas jugando 339 partidos, pudiendo lograr 2 títulos nacionales, dos torneos cortos y siendo el arquero con más partidos jugados en la historia del club. Ser de la U es un sentimiento único, pero soy consciente que en la vida todo tiene su tiempo, hoy es tiempo de partir dejando en lo más alto al club, se que es un hasta luego, porque la U es y será mi casa”, inició el guardameta.

“Agradecer también a todos mis compañeros y trabajadores del club por el respeto y confianza que me tuvieron , me voy tranquilo porque hay un grupo espectacular y siento que he dejado un liderazgo importante , como me lo enseñaron a mí cuando era chico: fe, respeto ,humildad, trabajo, esfuerzo y amor por la U. Gracias también a la dirigencia por la intención de querer que me quede, pero entiendo que se ha cerrado un ciclo y de la manera perfecta, y por supuesto gracias a toda la gente por sus muestras de cariño en todos estos años. Somos los más grandes. ¡Y dale U por siempre!”, finalizó.

La publicación de José Carvallo despidiéndose de Universitario - Créditos: Captura de Instagram.

Jugadores de Universitario lamentaron salida de José Carvallo

Rápidamente, los integrantes de la institución ‘crema’ se pronunciaron en los comentarios de la publicación mostrando su tristeza por la partida de su compañero. El ‘10′ Piero Quispe exclamó lo siguiente: “Gracias por todo tío José, por el respeto y el apoyo siempre. Te vamos a extrañar”.

Aldo Corzo, con el que compartía la banda de capitán y en las concentraciones de la selección peruana, le deseó lo mejor. “Te voy a extrañar mi hermano, pero te vas por la puerta grande. Bendiciones y éxitos en lo que viene. Te quiero mucho”.

Los jóvenes se sumaron a los emotivos mensajes. Diego Romero, con quien competía por el puesto,manifestó que “gracias por tanto viejito... muchas bendiciones y éxitos para lo que viene”. El central Piero Guzmán añadió “te extrañeramos viejito, gracias por ser un gran ejemplo para nosotros. Mucho éxito para lo que viene”.

Futbolistas que llegaron en la actual temporada también lamentaron su salida. El chileno Rodrigo Ureña manifestó que “sin dudas te extrañaremos mucho, bendiciones y éxito en lo que venga, un abrazo para ti y tu familia”. El argentino Matías Di Benedetto, por su parte, señaló que “gracias por todo capitán. Te deseo siempre lo mejor amigo. Un abrazo gigante”.

Jugadores de Universitario lamentaron la partida de José Carvallo - Créditos: Capturas de Instagram.

¿Cuál será el próximo club de José Carvallo?

Luego de sus declaraciones en Matute, se comenzó a vincular al portero de 37 años con diferentes equipos de provincia, entre ellos Cienciano y Universidad César Vallejo. Todo haría indicar que el exseleccionado peruano continuará su carrera en el conjunto ‘poeta’.

Carvallo deberá definir su próximo club en los siguientes días, debido a que las pretemporadas arrancarán en la primera semana de diciembre a raíz de que la nueva edición de la Liga 1 está programada para el 26 de enero del próximo año.