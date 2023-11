Milett Figueroa defiende su romance con Marcelo Tinelli y confiesa que es celosa: “Tengo razones”

Milett Figueroa habló de su romance con Marcelo Tinelli. (Foto: Captura de TV)

Milett Figueroa fue la invitada especial en un programa de televisión argentino, donde habló sobre su relación con el conocido presentador Marcelo Tinelli. Durante la entrevista, la modelo peruana reveló que no pensaba iniciar un romance con el conductor argentino, quien le lleva 32 años de diferencia.

Te puede interesar: Magaly Medina cree que romance entre Marcelo Tinelli y Milett es por rating: “Viejo zorro de la TV, sabe cómo complacer a su público”

Asimismo, la exchica reality aseguró que entre ellos hubo una “conexión muy linda” y que no tenían expectativas el uno sobre el otro al principio de su relación, pues simplemente se vieron por primera vez en la alfombra roja de ‘Bailando 2023’, sin imaginar lo que pasaría semanas después.

En otro momento, Milett Figueroa se refirió a su percepción de los celos en la pareja, admitiendo ser una persona celosa “sustancialmente” y con una razón justificada.

Marcelo Tinelli dio a conocer que él mostró interés por Milett Figueroa. (Foto: Captura de IG)

Además, enfatizó su perspectiva respecto al amor y la edad, indicando que ese aspecto nunca ha sido relevante para ella y que, a pesar de sus 31 años, su experiencia emocional varía, sintiéndose en ocasiones mucho más joven o más sabia.

Te puede interesar: Milett Figueroa niega a Marcelo Tinelli, pese a su apasionado beso: “Somos amigos, yo sí voy lento”

“Para el amor no hay edad, a mí ni fu ni fa, nunca fue un tema para mí. Yo siempre he salido con gente de mi edad, tengo 31, pero a veces me siento de 18 o a veces una vieja sabia o a veces una niña”, comentó.

La entrevista con la modelo peruana generó interés, además, por sus comentarios lúdicos sobre su enfoque de vida y las relaciones amorosas que ha tenido en el pasado, por lo que un romance con Marcelo Tinelli no es descabellado para ella.

Te puede interesar: Guty Carrera se pronunció acerca del romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Bien por ella”

“Cuando lo vi por primera vez... qué pregunta tan profunda, dije ‘qué alto’, pero pensé que yo ya lo había visto antes por televisión, ya sabía quién era, pero no tenía una idea preconcebida de él. Así que nada, lo conocí, la verdad que hubo una conexión muy linda”, indicó.

¿Cómo inició el romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Marcelo Tinelli ha revelado cómo fue que se acercó a Milett Figueroa, narrando que le escribió de manera formal tras encontrarse en la alfombra roja del reality ‘Bailando 2023′. La sonrisa de la modelo peruana y su modo de hablar cautivaron al argentino, quien expresó: “Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo”, dejando entrever su fascinación por el acento y las expresiones de la exchica reality.

Asimismo, señaló que ya conoce a la mamá de la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’, pues cuando ella se encontraba en Argentina acompañando a su hija, en una ocasión la invitó a su casa para que disfrute de una parrillada.

Cabe mencionar que los rumores de un romance iniciaron desde el primer día en que Milett Figueroa piso el set de ‘Bailando 2023’, pero este acercamiento no se confirmó hasta muchas semanas después, cuando el mismo presentador se acercó a la peruana y le dio un beso en los labios.

Desde ese momento, la prensa argentina señaló que ellos ya eran una pareja, aunque la exchica reality ha salido a decir que ellos todavía se encuentran en el proceso de conocerse, pese a la diferencia de edad que hay entre ellos.