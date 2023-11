Lucho Cáceres confiesa por qué no estaría en ‘El Gran Chef Famosos’: “No me veo alegre y divertido”

Lucho Cáceres revela los motivos por lo que no estaría en 'El Gran Chef Famosos'. TikTok: Cinesmero.

Lucho Cáceres reveló en una entrevista que no participaría del programa de ‘El Gran Chef Famosos’ porque no se ve como una persona manteniendo una ‘falsa alegría’ como demostrarían los participantes en las grabaciones del espacio televisivo de Latina TV.

El actor nacional brindó una entrevista al programa de YouTube ‘Cinesmero’ y contó que el reality gastronómico le parece un formato “muy bueno” pero por el momento no le gustaría ingresar.

“Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque tienes que tener una disposición para estar ahí. En primer lugar; estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido?, no es como sentarme a conversar contigo”, explicó en un inicio.

Hugo Lezama, conductor del espacio digital, le propuso que en todo caso podría crear un personaje antagónico dentro del programa para poder participar del reality de cocina de la avenida San Felipe.

“Pero puedes jugar el rol del amargado de la temporada”, le comentó el comunicador audiovisual.

Ante ello, Lucho Cáceres comentó que podría crear un personaje para participar en dicho reality, pero por el momento lo descarta. “Lo pensé, pero es hacerme el coco y es crearme algo para estar ahí como personaje. Ir a brincar, saltar, no sé...”, explicó.

Luego recordó otro momento cuando fue jurado de ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel y contó que él estaba concentrado observando el baile y canto de los participantes cuando un miembro de la producción le pidió que sonriera más.

“En la televisión te piden estar alegre, cuando estuve en el programa de Gisela de jurado, me decían sonríe, sonríe, yo me sentía que estaba bien, no sé...” dijo.

Indicó que en su lugar le gustaría hacer otro tipo de formato como entrevistas o podcast digitales. “A mí me gusta hablar, conversar, me propones por ejemplo un programa de conversa, podcast o radial o algo, si lo pienso, es algo que podría gestarme, pero me falta un poco de impulso, las ganas, que sé yo”

En otro momento comentó que no sabe cocinar, pero le da mucho gusto que sus colegas actores Christian Ysla y Armando Machuca hayan participado de este exitoso formato de TV.

Lucho Cáceres confiesa por qué no estaría en ‘El Gran Chef Famosos’. YouTube: Cinesmero.

¿Qué participantes retornaron a la competencia de ‘El Gran Chef Famosos’ ?

La cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ dio la oportunidad de que los participantes eliminados regresen a la competencia, pero tenían que enfrentarse a seis retadores. Ellos fueron Nancy Cavagnari, Carolina Braedt, Julián Zucchi, German Loero, Alicia Mercado y Claudia Berninzon.

Las batallas culinarias iniciaron el pasado lunes 6 de noviembre y su primera fecha ganaron Ximena Hoyos, Claudia Berninzon y Renato Rossini. En la segunda gala ganaron Carolina Braedt y ‘Checho’ Ibarra y Renato Rossini Jr.

Cabe resaltar que Germán Loero fue eliminado automáticamente luego de sufrir graves cortes en la manos cuando estaba preparado ‘langostinos empanizados con salsa de maracuya’.

A pesar de que Carolina Braedt demostró tener un gran talento para cocinar, pero no fue suficiente y no pudo ingresar a la competencia. Mientras que Claudia Berninzon fue la única del grupo de retadores que logró entrar al reality. Finalmente, regresaron Renato Rossini y ‘Checho’ Ibarra.