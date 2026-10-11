Caminos del Inca 2026: Eduardo Castro Yangali ganó la primera etapa entre Canta y Huancayo

Eduardo Castro Yangali ganó la primera etapa de los Caminos del Inca 2026. Crédito: Difusión

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Eduardo Castro Yangali y su copiloto Juan Pedro Cillóniz comenzaron con el pie derecho su participación en Caminos del Inca 2026. La dupla se quedó con el primer lugar de la clasificación general de la etapa entre Canta y Huancayo, tras completar el recorrido en 2 horas, 6 minutos y 19 segundos. Así, los representantes de la categoría RC3 marcaron el ritmo en el inicio de una de las competencias más exigentes del automovilismo peruano.

La primera jornada estuvo marcada por la dificultad de las rutas y las condiciones propias de la sierra peruana. Las tripulaciones afrontaron tres pruebas especiales que exigieron precisión al volante, buena navegación y una adecuada respuesta de los vehículos ante los constantes desafíos del terreno.

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El primer especial conectó Canta con La Cima, en un sector de gran exigencia debido a la altura. Los pilotos recorrieron zonas ubicadas entre los 4.500 y 4.700 metros sobre el nivel del mar, condiciones que pusieron a prueba tanto el rendimiento de las máquinas como la capacidad de las tripulaciones para mantener el ritmo.

Una de las novedades de esta edición fue el tramo entre Concho y Jauja, que formó parte del segundo especial. La jornada se completó con la prueba entre Paccha y Manzanares, donde quedaron establecidas las primeras diferencias entre los principales competidores.

Infobae Perú llegó al Autódromo La Chutana para la largada del Super Prime del Rally Caminos del Inca 2026. Los pilotos buscan registrar sus mejores tiempos para elegir sus ubicaciones en la competencia de automovilismo más importante del país.

Castro Yangali lideró la clasificación general

La dupla conformada por Castro Yangali y Cillóniz registró el mejor tiempo del día y se instaló en lo más alto de la clasificación. Nicolás Fuchs y el argentino Fernando Mussano ocuparon la segunda posición, a 3 minutos y 55 segundos de los ganadores.

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El tercer lugar fue para Jorge Martínez, mientras que André Martínez terminó cuarto y Samuel Dyer Jr. cerró el grupo de los cinco primeros. Con este resultado, Castro Yangali tomó la delantera en la competencia, aunque todavía deberá afrontar nuevas jornadas antes de conocer al ganador de la edición 2026.

Los líderes por categoría tras la primera etapa

Además de la clasificación general, la jornada dejó a las primeras tripulaciones al frente de sus respectivas divisiones. Estos fueron los líderes por categoría al cierre del recorrido entre Canta y Huancayo:

T1: Jesús Jurado y Carlos Elías.

RC4: Rodrigo Coyo y Álvaro Chávez.

RC3: Eduardo Castro Yangali y Juan Pedro Cillóniz.

RC2: Jorge Martínez y José Aros.

Tracción Integral Nacional: Nicolás Fuchs y Fernando Mussano.

Super 2000: Santiago Aguayo y Ricardo Rivera.

Super 1600: Grimaldo y Edwin Lupo.

Super Turismo: Rubén Cáceres y Saúl Totos.

RC5: Horacio Cánepa y Ricardo Figueroa.

UTV: Jimmy Chirinos y Juan Pablo Echegaray.

Tracción Integral Light: Miguel Alayza y Willy Zevallos.

Camionetas: Diego Navea y Manuel Marengo.

Se completó la primera etapa de los Caminos del Inca 2026. Crédito: Difusión

Huancayo–Ayacucho, el próximo desafío

Caminos del Inca continuará este lunes 12 de octubre con la segunda etapa, que unirá Huancayo y Ayacucho. El recorrido contempla tres pruebas especiales y nuevos sectores técnicos que exigirán concentración y una buena estrategia para administrar los vehículos.

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Tras quedarse con la primera jornada, Castro Yangali y Cillóniz buscarán defender el liderato frente a sus perseguidores. La competencia recién comienza y cada especial será clave para las tripulaciones que aspiran a mantenerse en la pelea por la victoria final.