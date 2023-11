Sergio Agüero destacó a Luis Advíncula en final de Copa Libertadores: el mejor por encima de Edison Cavani y sus compañeros

El 'Kun' halagó al lateral peruano luego de su gol ante Fluminense pese a la derrota en el certamen de Conmebol. (Video: KINGS SPORTS)

La participación de Luis Advíncula en la final de la Copa Libertadores 2023 con la camiseta de Boca Juniors sigue dando de qué hablar. Y es que a pesar de que su equipo perdió por 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná, el gol que anotó le permitió ser destacado por la prensa, los propios hinchas y otras personalidades. Sin embargo, hubo una que no dudó en elogiarlo. Se trata de Sergio Agüero, quien lo resaltó por su anotación en el decisivo partido y lo puso por encima de Edinson Cavani y demás compañeros.

“Advíncula fue el mejor jugador de Boca Juniors, sin dudas. Desde el principio lo fue. Metió, metió metió y merecidísimo su gol. Partidazo”, comentó el ‘Kun’ a través de su canal de Twitch.

De la misma manera, recordó los inicios del lateral peruano en el elenco ‘xeneize’ por la impresión que los fanáticos tenían de él, aunque el exfutbolista reconoció que solo le tenían que tener paciencia y esperar a ver su mejor versión.

“Yo me acuerdo, tenía hinchas de Boca cómo put... a Advíncula. Pero yo decía ‘paren, todo el tiempo están con eso. Déjenlo al ‘pibe’ que está jugando, a veces lo hace bien y otras mal, ya está'. Somos muy pasionales en Argentina, van más allá, es como ‘ganas o te mato’. Pero la rompió”, declaró.

Luis Advíncula no empezó con el pie derecho en Boca Juniors y fue criticado por los mismos hinchas. - créditos: AFP

Comienzos de Luis Advíncula en Boca Juniors

Y es que desde que Luis Advíncula llegó a Boca Juniors a mediados del 2021, su impacto positivo no fue inmediato, ya que le tocó empezar desde el banco de suplentes al tener a Marcelo Weingandt delante de él. No obstante, a los pocos meses, el canterano sufrió una lesión que lo marginó varios partidos de las canchas, por lo que el técnico Miguel Ángel Russo decidió poner al peruano como titular, condición que no la dejó más.

Tiempo después, pasaron Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y recientemente Jorge Almirón. Con todos supo sostenerse como lateral derecho, empero, no llegó a sobresalir hasta la llegada del último DT en mención. Esto debido a que supo sacarle su nivel más alto al ubicarlo como extremo derecho. No por algo se convirtió en el elemento más resaltante del equipo argentino, siendo el más desequilibrante por la banda y un peligro constante para los defensas rivales.

El exestratega de Elche, San Lorenzo, entre otros, admitió que fue una apuesta arriesgada poner a ‘Bolt’ en posiciones más adelantadas, pero que supo aprovecharla al entender a la perfección con ‘Chelo’ Weingandt. “Era un riesgo, pero ya lo había hablado con él y lo entendió. Había hecho una semana muy buena y tenía mucha confianza que podía hacerlo bien. Luis y ‘Chelo’ se complementaron bien. Le cubrió la espalda”, dijo en conferencia de prensa tras la victoria ante Racing Club.

El entrenador del 'xeneize' elogió al lateral, que hoy hizo de extremo en La Bombonera. (Video: ESPN).

Excelso nivel de Luis Advíncula en la Copa Libertadores

El brillante momento de Luis Advíncula en Boca Juniors se vio reflejado en la Copa Libertadores. Todo comenzó con su golazo del empate a Deportivo Pereira en La Bombonera que acabó en una remontada. Luego siguió con un tanto de media distancia ante Colo Colo en Santiago de Chile por la fase de grupos.

La tendencia positiva se alargó hasta las etapas eliminatorias, cuando aportó con una asistencia y una anotación para el triunfo de local sobre Nacional de Uruguay en los octavos de final.

Empero, la figura del nacido en El Carmen se agrandó en la gran final contra Fluminense. A pesar de que se le llegó a responsabilizar por el tanto inicial de Germán Cano, alcanzó a ser el que colocó la igualdad con un disparo de fuera del área. John Kennedy terminó por desequilibrar el encuentro a favor del ‘tricolor’, pero se destaca una curiosa cualidad: todos los goles del exSporting Cristal en el certamen de la Conmebol fueron con la pierna izquierda.

Boca Juniors enfrentó a Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

El derroche que mostró Luis Advíncula hizo que los fanáticos de Boca Juniors lo tengan bien considerado, pidiendo incluso su renovación. En esa línea, es importante mencionar que su contrato es hasta finales del 2024, de ahí que deberá cumplirlo, salvo una rescision u oportunidad en otro club.