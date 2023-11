Vicente Romero: presentan moción de censura contra el ministro del Interior por fracaso del estado de emergencia

Congreso presentó moción de censura contra ministro del Interior| Composición Infobae

Esta tarde, 7 de noviembre, los congresistas presentaron a la mesa de partes la moción de censura en contra del ministro del Interior, Vicente Romero, quien en las últimas semanas ha sido criticado por las acciones ante la inseguridad ciudadana. Este documento ya cuenta con las firmas de los parlamentarios de Acción Popular, Perú Libre, Cambio Democrático, entre otros.

Esta moción ya se estaba evaluando desde diversas bancadas donde el descontento de los legisladores se da desde las implementaciones para combatir la delincuencia, una problemática que ha ganado terreno. El oficio ya cuenta con 33 autógrafos de los parlamentarios.

Una censura en la mira

Entre los principales críticos del ministro Romero, está el legislador de la bancada de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, quien cuestionó las propuestas que el titular del sector Interior, a las que consideró como improvisadas. En declaraciones para el noticiero 2023, el legislador sentenció que el ministro “solo fingía estar haciendo algo”.

“Es un farsante este tipo, porque quien pueda hacer una cosa así para fingir que está haciendo algo, como digo, eso no se necesita porque ya existen las unidades. Y lo más importante que se requiere para el crimen organizado es la investigación criminal. O sea, si ya hay esas unidades que están listas”, señaló el congresista, criticando el proyecto de la “policía del orden” planteado por Romero Fernández.

Fernando Rospigliosi calificó de ridícula explicaciones de representante de la Dini.

Según Rospigliosi, en el Ministerio del Interior “han sacado de la manga el Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado en el que van a poner a un grupo de muchachos que están haciendo un curso especializado que aún no han culminado, les van a poner un parche que acaban de inventar, duplicando unidades que ya existen y les darán fusiles, metralletas, armas que impresionen, todo para decir: ‘miren, estamos peleando contra el crimen organizado’”.

Congresistas impulsan moción de censura

En ese sentido, el parlamentario fujimorista no negó sus intenciones de apoyar una moción de censura en contra el titular del Interior. “Si tuviera un mínimo de dignidad, habría renunciado, porque ha fracasado completamente. Nadie dice que resuelvan el problema de la inseguridad en 10 meses, pero uno puede ver que están haciendo algo”, aseveró el legislador.

“No están haciendo nada. Salvo cortinas de humo, medidas efectistas, declarar el estado de emergencia, que ya se demostró que es un fracaso; ponen estado de emergencia acá, brotan las cosas en La victoria. Ahora, ¿qué van a hacer?, ¿declarar el estado de emergencia en la victoria?”, cuestionó Rospigliosi en la entrevista para dicho medio.

Otro congresista que también apoyaría una eventual moción de censura contra Romero Fernández es Héctor Acuña Peralta, de la bancada Unidad y Diálogo, quien aseveró haber firmado la moción de censura que un sector del Congreso había impulsado durante la primera mitad de octubre.

Héctor Acuña precisó que ha conversado con integrantes de diversas bancadas y comentó que algunos de ellos podrían votar a favor de la vacancia contra Pedro Castillo. (Andina)

Según Acuña Peralta, las firmas por la moción de censura contra el titular del Mininter ya habían llegado a alcanzar un total de 15 firmas, pero con el pasar de los días esta iniciativa perdió peso, y algunos legisladores, en su mayoría de Acción Popular, habrían empezado a retirar sus rúbricas.

“Hace una semana o quizás unos 15 días estaban aparentemente corriendo las firmas y con una buena cantidad, pero no sé qué pasó. Creo que había como 15 firmas y estaba avanzando. De pronto, se cayó. Creo que son de Acción Popular (los congresistas que retiraron su apoyo de la moción de censura), me parece. No tengo el dato exacto, pero lo cierto es que ha habido un estancamiento y han retirado firmas”, detalló el legislador de la bancada de Unidad y Diálogo.

Otro legislador que también ha mostrado su disposición por apoyar una eventual salida del ministro del Interior, Vicente Romero, es el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón. Quien aseveró hace una semana que se encontraba presto a votar a favor de una censura al titular del Interior; aunque advirtió que “eso no resolvería la crisis”.