Vicente Romero, ministro del Interior, se presenta ante el Congreso este martes 7

Titular del Mininter informará ante la representación nacional las acciones de su sector frente a la criminalidad.

El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, citó a la representación nacional a la sesión extraordinaria del Pleno que se llevará a cabo este martes 7 de noviembre, desde las 16 horas, donde se espera la presencia del titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero.

En la víspera, el líder de la cartera solicitó al presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto, considerar su participación junto a la de su equipo técnico para informar sobre las acciones desplegadas ante la inseguridad ciudadana en distritos como El Agustino, Ate, La Victoria y el Cercado de Lima.

Asimismo, por acuerdo de Junta de Portavoces, también se espera que el ministro brinde detalles sobre las medidas adoptadas tras los incidentes realizados por “bandas criminales transnacionales denominadas Los Gallegos y Tren de Aragua”.

En la víspera, el general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, confirmó la veracidad de un video relacionado con ‘Los Gallegos’, donde aparecen 14 personas con pasamontañas y armas de largo alcance que amenazaron con asesinar a trabajadores peruanos.

Como se recuerda, la grabación se difundió en respuesta a los cientos de mototaxistas y comerciantes peruanos que tomaron las calles para protestar contra las mafias extranjeras, a las cuales les exigieron que abandonen el territorio nacional.

“Mataron a un conductor por no pagar cupos de cinco soles. […] Esta es mi segunda moto, viejita, porque la primera me la quemaron por no pagar 10 soles”, detalló uno de los conductores que participó de la movilización contra el aumento de las extorsiones y cobro de cupos.

“Yo estoy a punto de comprar mi arma, no me queda otra cosa”, contó otro comerciante al dominical Contracorriente.

Incluso, diversas bandas peruanas han decidido olvidar sus disputas y juntarse para enfrentar a las organizaciones criminales que generan pánico entre la ciudadanía. “No queremos que los venezolanos vengan a hacer lo que quieran aquí, a un país ajeno. La Victoria es reconocida porque nunca se ha dejado atrás, así que armamentos sí tenemos”, sostuvo uno de los voceros autorizados en declarar.

Bandas peruanas se unen para luchar contra la delincuencia. | Contracorriente

Dicha situación también afectó a los escolares, pues obligó a la paralización parcial de las clases en colegios de El Agustino, San Luis y La Victoria, ante el panorama de miedo. El alcalde del primer distrito mencionado, Richard Soria, confirmó que en ocho escuelas se reportó la ausencia del alumnado.

“[En estas instituciones] no ha habido asistencia de alumnos, pero no por disposición de la Municipalidad ni la Ugel (Unidad de Gestión Educativa Local) ni la dirección de cada colegio, sino por la decisión de los mismos padres, quienes por temor no los envían”, dijo el burgomaestre en diálogo con Canal N.

Padres no envían a sus hijos a clases en El Agustino por temor a actos violentos en el distrito (RPP)

Vicente Romero: “No me preocupa la censura”

Cabe mencionar que, si bien no se trata de una interpelación, la representación nacional aún puede impulsar la censura del titular del Mininter, que, de aprobarse, obligará al funcionario a presentar su renuncia al cargo.

Pese a que cada vez son más las bancadas que demuestran el rechazo a su permanencia, como es el caso de Perú Libre y Fuerza Popular, por el fracaso del estado de emergencia, ya que se ha registrado un aumento de la criminalidad, el ministro asegura que no le preocupa su salida.

“No es la primera vez que me citan al Congreso. Acudiré para responder todas las preguntas que tengan a bien. […] Quiero que la población sepa que aquí trabajamos por la vida y la seguridad. Se avecinan mejores resultados al final del año. […] La censura no me preocupa, lo que me preocupa es el país”, declaró en conferencia de prensa por la captura de cuatro integrantes de la banda criminal Los Gallegos, facción del Tren de Aragua.