Flavia Laos reconoce logro de Luciana Fuster en Miss Grand 2023: “Lejos de no caerte bien, hay que apoyar”

Flavia Laos felicita a Luciana Fuster por dejar en alto el nombre del país. | Getty Images/captura YouTube Miss Grand International

Flavia Laos rompió su silencio sobre Luciana Fuster y opinó del título de Miss Grand International que obtuvo el pasado 25 de octubre en Vietnam. La belleza peruana ha sido reconocida a nivel internacional por muchos años, y este 2023 no fue la excepción. La modelo trajo la corona a Perú por segunda vez en la historia, en una gala que es considerada uno de los más importantes del mundo.

Te puede interesar: El eufórico recibiendo de Luciana Fuster en Tailandia, entre gritos, vivas y aplausos: “Mi casa por un año”

La influencer peruana, quien se encontraba en un evento sobre el bullying, había evitado dar declaraciones sobre el logro de su compañera, quien actualmente mantiene una relación con su expareja. No obstante, fue consultada sobre qué opina de este reconocimiento.

¿Qué dijo sobre Luciana Fuster?

Más allá de sus diferencias personales, la actriz se sinceró y reconoció el mérito de Luciana Fuster. “Cuando alguien se pone la camiseta del Perú, hay que aplaudirlo. Cuando lo hace bien tiene mérito porque es un super esfuerzo”, dijo la novia de Austin Palao.

Flavia Laos, actriz y modelo peruana. | difusión

“Lejos de cómo te pueda caer esa persona, siempre hay que apoyar a nuestro compatriotas que nos están representando en el extranjero”, agregó la joven a Trome. Así también, mencionó algunos nombres de peruanos que han traído alegría al país en los últimos años.

“Está Nicola (Porcella), Milett (Figueroa), Pato Quiñones, yo, Luciana (Fuster), Christian Pacheco, entre otros, que quizás no tiene la pantalla y no se habla de eso, pero hay que darles el reconocimiento (...) Me refiero en general, si no te cae bien, hay que apoyar”, agregó la exchica reality.

¿Qué pasó entre Flavia Laos y Luciana Fuster?

Flavia Laos y Luciana Fuster son dos modelos y actrices peruanas más populares del país que han tenido una supuesta rivalidad por el amor de Patricio Parodi, un chico reality quien fue pareja de la primera joven y ahora lo es de la Miss Grand International 2023. Sin embargo, ambas han negado tener problemas y han mostrado indirectamente su apoyo mutuo en diferentes ocasiones.

Flavia Laos niega que su relación esté en crisis. | ATV

Incluso, tiempo atrás la actual reina de belleza pidió no ser comparada con su compañera y aseguró que no busca competir contra ella. Esto luego de las similitudes de sus publicaciones en redes sociales que usuarios expusieron.

“¿Por qué molestan, por qué estaría pendiente de la vida de alguien más? Yo subo lo que quiero subir en el momento en el que me provoque subirlo”, dijo en declaraciones a ‘América Espectáculos’.

En esa línea, resaltó que evita hacer caso a comentarios negativos y está enfocada en sus proyectos profesionales. “Las cosas más bonitas son las que nacen cuando te provoca hacerlas. Vivo mi vida, yo no vivo la vida del resto, y tampoco veo la vida del resto ni lo que hace nadie”, concluyó la joven.

Luciana Fuster y la vida de lujos que tendrá en Tailandia como parte de su reinado en el Miss Grand International 2023. Instagram

¿Luciana Fuster se separa de Patricio Parodi?

Patricio Parodi le dedicó un emotivo mensaje a Luciana Fuster tras obtener la corona de Miss Grand International 2023. La joven deberá cumplir un contrato con la organización y mudarse por un año a Tailandia para representar a la marca.

Te puede interesar: Luciana Fuster lloró al reencontrarse con sus compañeras del Miss Grand International: “Son mis hermanas”

“Lo lograste mi amor. No tengo palabras para describir lo orgulloso, feliz, emocionado y muchos sentimientos más que tengo en este momento”, expresó el integrante de ‘Esto es Guerra’. “Trabajaste tanto tiempo por esto, con mucho empeño y al final lo conseguiste. Tu sueño recién comienza”, agregó.

Recientemente, la modelo se comunicó con sus fans para hablar de sus labores y nueva vida en el país asiático. En Tiktok, contó que extraña mucho Perú y a sus seres queridos.

Luciana Fuster habla de lo difícil que es vivir en Tailandia. | TikTok

“Extraño a mi familia, extraño a mi novio, aunque él todavía no se va a Perú está volviendo y luego se va a Sudamérica, pero ahora si ya se está alejando (…) Lo que más voy a extrañar es a mi gente, a mi familia, pero entiendo que solo es por un tiempito, pero el no sentir a alguien (cerca) yo creo que eso es lo más duro”, dijo.