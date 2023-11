Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez hablan del distanciamiento de Magaly: “Mi hijo tiene una madrina que lo cuida”

Magaly Medina y Jessica Newton se convirtieron en grandes amigas a tal punto que no dudaban en hacer viajes juntos y compartían todo en redes sociales. Sin embargo, uno de los momentos más importantes para la organizadora del Miss Perú era la llegada de su primer nieto, hijo de Cassandra Sánchez De Lamadrid, por lo que hizo a Medina parte de este evento.

Incluso, en el baby shower del hijo de Cassandra y Deyvis Orosco se anunció que Magaly Medina se convertiría en la madrina del bebé, por lo que se especulaba una cercana relación entre ambos. Sin embargo, fue solo cuestión de tiempo para ver a la pareja distanciada de la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’.

Al respecto se especuló mucho, sobre todo que la figura de ATV habría ‘traicionado’ la confianza de los jóvenes al grabar una videollamada que tuvieron cuando nació su hijo y exponerla en televisión nacional. En medio de un sinfín de dimes y diretes, tanto Jessica Newton, como su hija y su yerno se alejaron de Medina y, tácitamente, le quitaron el título de madrina de su primer hijo.

Cassandra Sánchez presume su amor por Deyvis Orosco y manda indirecta a Magaly Medina. (Instagram)

Deyvis y Cassandra responden por polémica

El domingo 5 de noviembre, se emitió una entrevista que se le realizó a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid para Día D. Allí, la pareja fue consultada sobre esta polémica para conocer su verdad. Por su parte, el cantante afirmó que no tenía relación con Medina y que la amistad que había en esa familia era entre su suegra y la presentadora.

“Hay temas internos ahí y eso sí, lo vamos a dejar muy claro, la amistad que teníamos era la amistad de Jessica con Magaly, nosotros nunca hemos tenido nunca absolutamente nada que ver y los detalles se quedan con nosotros”, afirmó el artista.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid hablan de su separación de Magaly Medina. (ATV)

Cassandra señaló que prefiere quedarse con los buenos momentos que tuvo con Medina. Sin embargo, destacó que actualmente su pequeño hijo ya tiene padrinos que cuidan mucho de él.

“Decidimos siempre quedarnos con lo bueno. Más allá de poder decir o poder dejar de decir las cosas creo que uno se queda con los momentos bonitos, los momentos buenos y lo que agradezco hoy por hoy es la familia linda que tengo y la relación que podemos tener como familia. Y, a Dios gracias, Milan tiene un padrino y una madrina que lo cuidan y lo quieren muchísimo”, señaló la hija de Jessica Newton.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre ser madrina del hijo de Deyvis Orosco?

Luego de que emitiera el video de la videollamada que tuvo con Deyvis Orosco horas después de que Cassandra diera a luz, parece que la relación entre ellos se terminó. Medina reveló que ninguno le respondía los mensajes, pero aclaró que el cantante le había prometido la exclusiva de la llegada de su bebé.

Al respecto, mencionó que prefería no ser la madrina del pequeño aunque, era evidente, que esa decisión estaba tomada. Sin embargo, comentó que ella siempre estará envuelta en polémicas y el niño estaría en lo mismo.

Deyvis Orosco no responde a Magaly Medina.

“Yo no he podido verlo (al bebé), se me dejó en visto hace mucho tiempo. Yo creo que los bebés deben nacer, como ese bebé, en medio de mucho amor y hay que tenerles mucho respeto, y por ese mismo respeto, creo que no se merece estar en medio de una polémica”, señaló.