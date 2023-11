Congreso buscaría remover a solo tres miembros de la JNJ que investigan a Patricia Benavides: ¿Quiénes son?

Miembros de la Junta Nacional de Justicia que investigan a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, serían destituidos. | Infobae Perú (Camila Calderón)

El Congreso de la República debatirá hoy el informe final de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que recomienda la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas “faltas graves” en el ejercicio de sus funciones. A las 10:00 horas se ha citado a los miembros de la representación nacional para que asistan al Pleno.

Te puede interesar: Desaprobación de la presidenta Dina Boluarte alcanza pico del 84% en menos de un año de gobierno

Sin embargo, el panorama para destituir al pleno del JNJ resulta incierto. Esto porque no se tendrían los 87 votos entre todas las bancadas. El resultado que se dio previamente en el grupo de trabajo liderado por Janet Rivas (Perú Libre) da algunas luces: 15 parlamentarios respaldaron las conclusiones para que se le remueva a los magistrados, dos se mostraron en contra y dos se abstuvieron.

El fujimorismo aportaría con sus 22 curules. Renovación Popular y Avanza País lo harían con sus nueve representantes que tienen cada uno, respectivamente. A este bloque también se sumarían Perú Bicentenario, Unidad y Diálogo y los disidentes de Acción Popular (María del Carmen Alva, José Arriola, Ilich López, Edwin Martínez, Karol Paredes, Silvia Monteza y Juan Carlos Mori). En suma, tendrían 57 votos.

Te puede interesar: Viaje de Patricia Benavides a Italia: ¿Qué contiene el informe que presentó sobre su salida?

La incógnita se sitúa en las demás bancadas. Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú, Podemos y el Bloque Magisterial no tienen una postura en bloque. Por su parte, César Acuña dijo que Alianza para el Progreso no votará a favor de destituir a la JNJ, aunque su bancada no le ha hecho caso en varias ocasiones.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, por mayoría, el informe final en el que recomienda la remoción de los magistrados de la JNJ - crédito: Congreso de la República

Cambio Democrático, los disidentes de Perú Libre y algunos independientes sí van a rechazar de plano el informe final de la JNJ. Bajo este escenario, se evalúa una nueva estrategia: destituir a solo tres consejeros que, curiosamente, entre ellos están los que investigan a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

¿Quiénes son?

Los consejeros de la JNJ que podrían ser destituidos son Imelda Tumialán, Inés Tello y Aldo Vásquez.

Te puede interesar: Negociaciones antes de la votación contra la JNJ: ¿existe el respaldo para remover a los integrantes?

Tumialán es la presidenta de la JNJ. Debido al cargo que ostenta, ha defendido al pleno de la institución ―que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los fiscales y jueces del Perú― ante las imputaciones de la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).

“¿La Constitución que nos exige a todos los funcionarios del Estado? Justamente garantizar los derechos fundamentales de las personas, en todas las circunstancias. Y en estos casos también, frente a una causa grave que nos indican, que no está determinada, que no sabemos cuál es y no está tipificada. Reitero, de las atribuciones que nos dan, hay algunas que son por hechos falsos”, dijo en una entrevista concedida a Infobae Perú en setiembre pasado.

Imelda Tumialán, Aldo Vásquez e Inés Tello: los tres miembros de la JNJ que serían destituidos por el Congreso.

Tumialán también cuestionó a la fiscal de la Nación por las acciones que ha tomado ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para bloquear las indagaciones de la JNJ. “Muchos de los investigados podrían recurrir al mismo mecanismo [de los recursos de Patricia Benavides]. Espero que no lo hagan porque, efectivamente, aquella persona que ha actuado bien o ha infringido un deber o una prohibición están señaladas en la Ley de la Carrera Judicial y Fiscal”, aseguró.

La titular de la JNJ intervendrá hoy en la sesión del TC que verá la demanda competencial planteada por Benavides.

Por su parte, Inés Tello y Aldo Vásquez son los ponentes de las cuatro indagaciones que se le siguen a la titular del Ministerio Público. De los dos consejeros, la exintegrante de la Corte Superior de Justicia de Lima es la que tiene los casos más claves: la presunta influencia de Patricia Benavides para remover a la fiscal Bersabeth Revilla de la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, los cambios indebidos dentro del equipo especial del caso Cuellos Blancos, y la polémica condecoración que el alcalde Rafael López Aliaga le entregó por el Día de la Mujer.

Mientras que el exministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) cuenta con el expediente de las tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la Nación que se encuentran desaparecidas.