Alejandro Soto insiste en que tiene “legitimidad” para el cargo: “Estoy acá por el voto de los congresistas”

Presidente del Congreso se pronuncia ante una eventual censura| Congreso TV

Pese a los múltiples cuestionamientos y denuncias periodísticas, el presidente del Congreso de la República, el apepista Alejandro Soto, reiteró que cuenta con “legitimidad” para desempeñarse en el referido puesto.

En declaraciones al canal del Congreso, Soto Reyes afirmó que va a “explicar y demostrar” que no ha incurrido en algún ilícito.

“Soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que yo no he cometido ningún delito, no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal. Lo que yo sí quiero invocar a la ciudadanía y a los congresistas es lo siguiente: tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado”, indicó

“Si el Poder Judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales hay que respetar ese documento. Si el Registro de Deudores por Reparaciones Civiles (Redereci) dice que no soy deudor, esos dos documentos demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública”, agregó.

Ante la moción de censura que promueve el legislador Roberto Sánchez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), el presidente del Congreso recordó a la ciudadanía que llegó a dicho puesto con el respaldo de diversas bancadas.

“Yo me muestro firme, transparente y con documentos ante el país. Y que el país conozca que acá estoy por el voto de los congresistas de la República”, sentenció el parlamentario de Alianza para el Progreso.

Alejandro Soto dijo desconocer ataques a congresistas de Cusco

El último lunes, luego de que Cuarto Poder reveló chats donde trabajadores de su despacho coordinaban ataques contra congresistas de la región Cusco, Alejandro Soto, afirmó que desconocía la existencia de dichas conversaciones.

“Rechazo categóricamente las expresiones de los chats propalados ayer por Cuarto Poder. Deslindo con ese tipo de manifestaciones agraviantes y expreso mi absoluto respeto a todos mis colegas parlamentarios”, apuntó Soto en un comunicado.

“Dichas conversaciones se produjeron en un chat grupal sobre el cual no tenía conocimiento ni injerencia alguna. Iniciaré una investigación interna para esclarecer esta lamentable situación”, añadió el apepista.

No obstante, un mensaje difundido por el dominical daría cuenta de que el presidente del Congreso sí estaría enterado de los actos de hostigamiento que promueven sus colaboradores.

Fuente: Cuarto Poder

“El doctor (Alejandro Soto) me dice que le anotemos las placas (de los que no lo respaldaron) y que su firma no va en el PL (proyecto de ley) de la Luque (Ruth Luque)”, envió Sandra Rodríguez, asesora del parlamentario de Alianza para el Progreso.

Congresistas de Cusco piden salida de trabajadores de Alejandro Soto

Los congresistas Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Luis Aragón (Acción Popular) rechazaron los ataques e insultos por parte de los trabajadores del despacho de Alejandro Soto y exigieron el retiro inmediato de estos servidores.

“Lo primero es que estos trabajadores sean retirados y sean sancionados administrativamente. Sobre el congresista Soto, que se deslinde de manera inmediata cuál ha sido su participación. No podemos permitir que en espacios como el Congreso de la República se utilicen recursos públicos para generar una organización de troles. Eso es absolutamente inaceptable”, expresó Luque.

En tanto, el acciopopulista Luis Aragón dio a conocer que, hasta el momento, Soto Reyes no se ha comunicado con ellos para las explicaciones del caso.

“Tenemos que exigir al presidente del Congreso que limpie el Congreso de esos trabajadores que están dedicados a prácticas delictivas. A mí me sorprende mucho que realicen estas prácticas porque en la bancada cusqueña nunca hemos tenido problemas personales entre nosotros. (...) Personalmente considero que, dado que estamos en una coyuntura de esclarecimiento de los hechos, es hora ya que el presidente del Congreso dé un paso al costado”, señaló.