Sebastián Ligarde, la depresión que sufrió y el agradecimiento que le tiene a Perú: “Me salvó la vida”

Sebastián Ligarde tiene 69 años y una gran trayectoria en su haber. Cortesía IG Sebastián Ligarde

Es la cuarta vez que viene a Perú, pero es en esta última decidió abrir mucho más su corazón. Según cuenta Sebastián Ligarde, llegar a nuestro país significó un escape de muchas cosas, entre ellas la depresión. Vivía una situación bastante complicada a nivel emocional, la cual ha sabido superar gracias al trabajo que realiza en la telenovela Luz de Luna 3, como el villano Adán Cruces. Además de su fuerza de voluntad y amor por lo que hace.

Te puede interesar: Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

Con 69 años, Sebastián Ligarde se ha convertido en un actor consagrado, seguido por muchas generaciones. Si bien es cierto, muchos lo recordamos con el popular Memo, de la exitosa producción Quinceañera; tiene más de 80 producciones realizadas, entre telenovelas y películas. Todo un legado que se viste en sencillez y humildad por donde se le mire.

“Desde la primera vez que vine a Perú, me he sentido muy acogido, muy querido por el público peruano. Y me doy cuenta que eso sigue. Tengo nexos personales de cariño y de trabajo muy fuerte”, respondió Sebastián a Infobae Perú.

El artista llegó este 2023 para ser parte de una propuesta diferente, no ser el típico malo, sino alguien mucho más escalofriante en la telenovela ‘Luz de Luna 3′, una propuesta que, según dijo, llegó en el momento indicado.

Te puede interesar: Las mejores canciones para escuchar en Spotify Perú en cualquier momento y lugar

“Creo que no debo desaprovechar ninguna oportunidad, y menos en este momento de mi vida. A mí me hablaron por teléfono (Del Barrio Producciones). Yo ya tenía 19 años desde mi último trabajo en Perú, que fue Tormenta de Pasiones para América TV, precisamente, en la avenida Santa Beatriz. Después de dos décadas recibí una llamada en febrero. De parte de Del barrio, invitándome a participar en Luz de Luna”, recordó el artista mexicano.

Sebastián Ligarde llegó a Perú para grabar Luz de Luna 3. Cortesía Del Barrio Producciones

“Estaba pasando por un momento de salud muy delicado, desconectado de la televisión. Muy enfermo, tanto física como emocionalmente, estaba en proceso de depresión. Lidiando con un tumor durante seis meses que no sabía si era cáncer o no. Me llevó a unos estados de depresión y angustia muy fuertes”, contó.

De pronto, relató el actor, recibió la llamada de Michelle Alexander, proponiéndole nuevos aires y retos. Bastó con que investigara un poco más de la telenovela y descubriera que era una propuesta bastante interesante, pues tenía récords en sintonía.

Te puede interesar: Estos son los 10 podcast favoritos de Apple Perú este día

“Me estaban invitando para hacer un antagónico muy fuerte dentro de la historia. Cómo decirle que no a un proyecto que ya tenía tanto éxito. Es mucho más arriesgado incorporarte a una producción que no sabes si va a ser de mi gusto. En este caso, yo fui invitado a participar en un éxito casi seguro”, detalló.

Tan pronto se supo de su llegada a Perú, fueron muchos lo recibieron con gran cariño. Aunque aseguró que no sabe cómo medir la acogida del público, puede reconocer el afecto que le tienen cuando sale a la calle. No es de extrañarle que las personas le pidan que diga la típica frase de su recordado personaje Memo: “sereno moreno”, que —lejos de cansarlo— le llena de alegría.

“Yo salgo a la calle y todavía me gritan ‘Sereno Moreno’ (entre risas). Aunque ahora ya me dicen Adán (su papel en Luz de Luna 3). Yo tengo una relación muy linda con la gente peruana. Las personas me quieren mucho y les gusta mi trabajo, me doy cuenta por mis redes, por todos los comentarios”, expresó el actor.

Sebastián Ligarde fue parte de la telenovela 'Quinceañera'. Canal de las Estrellas

Su actividad en las redes como ayuda social

Si bien es cierto, ya tenía una cuenta de Instagram, confiesa que en Perú es donde aprendió a explotar más las plataformas digitales. Sebastián asegura que su objetivo es estar más cerca de su público, de que lo conozcan más y hablarles con la verdad.

“He notado mucho apoyo, hay todo un mundo que es necesario cuidar también. Yo no era activo en las redes sociales hasta llegar a Perú. No las entendía, ni entendía cómo funcionaban. No eran parte de mi vida, no habían sido parte de mi pasado, pero ahora ya forman parte de mi presente, y siento una responsabilidad sobre lo que publico, sé que no puedo publicar cualquier bobería. Necesito subir cosas que sean de beneficio social”, explicó.

No solo ha abierto su corazón en cada publicación, sino que también ha sorprendido con sus videos culinarios y tips personales, logrando que sus videos se vuelvan virales con reacciones positivas en los usuarios.

“Se me ha dado por difundir un poquito de gastronomía peruana a países como México y Estados Unidos, para que ellos aprendan a preparar ciertos platillos de este país. Vi que eso gustó mucho, no era ningún plan, simplemente eran ganas de difundir la comida peruana. He sido muy cuidadoso y respetuoso a la hora de compartir la receta, la estudié mucho. He hecho ceviche varias veces en mi vida, pero quise profundizar mis conocimientos lo más posible, por eso compartí la historia de este platillo y fue muy interesante para muchos”, dijo.

“Pasó lo mismo con la papa a la huancaína, la gente se emociona que pueda contarla, y a mí también”, detalló Sebastián, resaltando que no tiene ningún interés en dar a conocer su maravillosa vida o los éxitos que ha tenido, porque nadie tiene la vida perfecta”, agregó.

Sebastián Ligarde enamorado de la gastronomía peruana. Composición Infobae

“Yo odio a las personas que solo usan sus redes para hablar de sus éxitos, de su belleza, de su telenovela, de su maravillosa y perfecta vida. Ni es tan maravillosa ni tan perfecta, pero quieren hacerle creer a la gente que lo es. Hay que hablar en las redes sociales de cosas que son importantes para la sociedad, para la educación, para la política. Que sirvan de algo y no nada más de tu ego. Es muy desagradable ver que la gente use estas plataformas nada más para estar enseñando sus cuerpos o qué bonito bailan, con una frivolidad absoluta hacia la responsabilidad social”, dijo.

La depresión y su agradecimiento con Perú

Sebastián Ligarde explicó que le gusta mucho que sus seguidores se crean los papeles que hace, pues eso significa que está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, busca que los usuarios lo conozcan mucho más. Es por ello que continuará sincerándose más, pues le parece fundamental que lo conozcan como ser humano.

“Nunca pensé que les interesaría saber más de la orinoterapia, la que practico. Son cosas muy personales. Todavía no he hablado acerca de los desórdenes mentales que pasé el año pasado (2022) a raíz de la enfermedad que tuve tan fuerte. Siento que es muy importante que la gente sepa que todos estamos expuestos a caer en una depresión, en un estado de ansiedad, y que yo también lo estuve”, comentó

“Te voy a decir una cosa, a mí lo que me salvó la vida literalmente fue la telenovela, fue Michelle Alexander. Porque, incluso, yo estaba tan angustiado que hasta me daba miedo venir a Perú. En ese momento, estaban pasando muchos temas sociales en las calles, en Cusco, aquí, en Lima. Me decía ‘¿qué voy a ir a hacer a Perú? Qué miedo’. Yo no quería salir de mi casa. Me armé de valentía, arreglé mi maleta y dije, ‘me voy a Perú’. Gracias a esa decisión, cambió mi vida. Me regresó la salud, se me quitó la depresión, se me quitó la ansiedad. Por eso estoy tan agradecido con esta producción y con el Perú”, explicó.

Con este testimonio, el mexicano intenta dar a conocer la importancia de estar activo en este tipo de situación, que hacer lo que uno ama hace que sea más fácil mantenerse sano.

“La depresión es una condición que muchos pasamos. Un actor no es un extraterrestre, es un ser humano. Así es, pero hay algo que todavía es mucho más grave. La incidencia de depresión en los adolescentes; la incidencia de suicidio en los adolescentes a nivel mundial, ahorita es alarmante. El bullying que existe ha llevado a una cantidad de suicidios. Tenemos que estar muy conscientes de los síntomas de las depresiones, hay que tratarlas porque son enfermedades, aunque no se vean así”, resaltó el artista, haciendo hincapié en que las redes sociales pueden servir para ayudar, pero lamentablemente, muchos la usan para destruir y criticar.

Sebastián Ligarde brindó una entrevista a Infobae donde se mostró agradecido con el Perú. Cortesía IG Sebastián Ligarde.

Ya no hay miedo al qué dirán

Su amor por la actuación nació desde muy pequeño, a tal punto que no paró hasta sacar su grado de licenciado en la carrera. Uno de sus más grandes recuerdos es cuando sus padres, a sus 8 años, le crearon un teatro en su casa. Aseguró que jamás se creyó galán, de lo que era consciente es que su juventud y belleza no serían para siempre, es por ello que se preocupó mucho en seguir desarrollándose.

“Ego mata talento”, es su frase, aquella que le ha servido para seguir vigente a sus casi 70 años.

En el camino, como todo ser humano, le tocó aprender grandes lecciones. Entre ellas, vivir su vida a plenitud, sin importarle el qué dirán. Hoy no tiene problemas en tocar temas tabúes o mal vistos por la sociedad, aquellos que muchos rehuyen por el miedo a ser estigmatizados.

“Es absurdo pasarte la vida pensando en qué dirán los demás, en lugar de pensar en qué dice mi alma, las personas que amo y me aman, los demás no me importan. Yo dejé de pensar en el que dirán hace 40 años. A partir de los 30, empecé a preocuparme por qué pienso yo y qué quiero hacer con mi vida, con mi mente y qué quiero hacer con mi cuerpo y mi alma. Esas son las cosas que a mí me importan ahora. Al final de cuentas nacimos solos y nos vamos a morir solos. Estamos aquí muy poco tiempo y hay muchas lecciones que aprender”, recalcó.

Sebastián Ligarde resaltó la importancia del buen manejo de las redes sociales. Cortesía IG Instagram

La actual salud de Sebastián Ligarde

Antes de llegar a Perú, Sebastián Ligarde se sometió a una operación donde le extirparon dos tumores, “uno tenía 30 milímetros de diámetro, era el tamaño de una pelota de golf, y otra era de un centímetro”. Después de cumplir con un proceso de recuperación, su mayor preocupación era su salud mental, la cual ha ido superando gracias a su itinerario en el Perú.

“Con mi horario de trabajo, que son todos los días de la semana, doce horas, excepto domingo, no tengo tiempo para estar pensando en otras cosas. Llego a mi casa y estudio el guion. Estar con la mente ocupada me ayuda. No puedes estar sentado en tu sofá pensando en tus enfermedades, porque eso te va a llevar hasta el infierno”, explicó.

Salir a la calle y que Perú lo trate con tanto cariño son las medicinas que necesitaba en su vida, aseguró Ligarde.

“No creas ni por un instante que no me doy cuenta de que es algo extraordinario que después de haber hecho un personaje hace 35 años, todavía me griten ‘Serena Moreno’, o me griten ‘Memo’ en la calle, ahorita, ya soy el abuelo del Memo (risas). Para mí es increíble, por eso quiero ser muy responsable con esa relación, abriendo mi corazón acerca de cosas personales que normalmente los artistas no hacen. Porque quiero regalarles algo de valor a lo que me dan. No nada más una sonrisa o un bailecito. Quiero darles algo importante”, sentenció.