Dina Boluarte: esto dijo Rosa Gutiérrez a la Fiscalía sobre supuestas presiones de la presidenta

Exministra y expresidente ejecutiva de EsSalud dio su testimonio ante el Ministerio Público e involucró a la presidenta Dina Boluarte. | Contracorriente

Rosa Gutiérrez, quien fue ministra de Salud y presidenta ejecutiva de EsSalud durante el gobierno de Dina Boluarte, acudió al Ministerio Público a fin de dar su testimonio sobre las presuntas presiones que habría recibido por parte de la jefa de Estado para restituir a un funcionario removido por supuesta corrupción.

Te puede interesar: “Dina Boluarte le increpó por declarar”, dijo abogado de testigo clave en caso contra la presidenta

Durante su manifestación, la cual duró un promedio de tres horas, de acuerdo a un informe del programa Contracorriente, no solo implicó a la mandataria, sino a dos de sus trabajadores y tres procesos de licitación millonarios, por los que retiró al entonces gerente general Iván Pereyra Villanueva, relacionados con un concurso de seguridad y vigilancia que se postergó por 40 veces para que llegue a fase de desabastecimiento, y así adjudicarlo directamente a una empresa por 624 millones de soles, la compra de 99 ambulancias por 65 millones de soles orientada a una sola firma, y un préstamo de 30 millones de soles desembolsado sin aprobación del consejo directivo de EsSalud.

“El gerente general tiene la facultad de visar todos estos documentos de los procesos de selección, y tiene facultades para pedir informes a todas las áreas y debe dar cuenta a su jefe inmediato, que es el presidente ejecutivo, pero no dio cuenta de ello. Lo convoqué a mi despacho y le pregunté por los tres procesos de selección mencionados anteriormente para que me dé cuenta de eso, para esto ya lo había cesado, y me dijo que yo me voy antes que él se vaya, se paró y se fue; no había terceras personas, solo estábamos los dos. Esto sucedió el viernes 14 de julio de 2023”, expresó la exfuncionaria sobre Pereyra Villanueva.

Asimismo, reiteró que sus últimos días en el cargo fueron de mucha tensión y que esa presión llegaba desde Palacio de Gobierno a través de sus hombres de confianza: Morgan Quero Gaime, jefe de gabinete de asesores, y Enrique Vilchez Vilchez, secretario de la presidencia de la República y amigo del hermano de Dina Boluarte. Insistió que, en una llamada del último mencionado, la transfirieron con la presidenta, quien le pidió que reponga a Iván Pereyra.

Declaración de Rosa Gutiérrez sobre presiones de la presidenta Dina Boluarte. | Contracorriente

¿Qué respondió el exfuncionario?

En declaraciones para el dominical, el exgerente general del Seguro Social de Salud aseguró que los convenios a los que se hacen referencia fueron firmados previo a su designación en la entidad.

“Este convenio de préstamo de financiamiento y fortalecimiento que suscribe Essalud con la empresa Esvicsac fue suscrito en el año 2021, un año y medio antes de que yo ingrese. El segundo tema, de la indagación del mercado para la compra de 99 ambulancias, al día de su declaración, aún no habían sido compradas, ni siquiera se había convocado el procedimiento de selección que es una licitación pública, y sobre las 40 postergaciones, el comité precisó las razones en el expediente, todo esto antes de que yo asuma la Gerencia General”, declaró.

Asimismo, sobre el diálogo con Gutiérrez, sostuvo que ella no le pidió cuentas de nada y negó que le haya dicho que su salida sería antes que la de él. “Nunca le dije eso, es tan falso como todo lo que se está diciendo porque yo ya me había ido en la mañana, ya no era gerente general ese día”, explicó.

Te puede interesar: Dina Boluarte cierra la puerta a emular régimen de Bukele en Perú para frenar la delincuencia

Sobre su vínculo con Dina Boluarte, reconoció que la conoce desde el año 2005, donde coincidieron laboralmente en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec): “Ella trabajaba en un área y yo en otra yo, nunca tuve una relación funcional de dependencia ni subordinación y, aun así, estamos hablando de 20 años atrás”. No obstante, se negó a aclarar si existe una relación amical entre él y la presidenta de la República: “El grado de afinidad es un tema personal, no puedo pronunciarme sobre eso. La relación con la mandataria sigue siendo la misma”.

Declaración de Rosa Gutiérrez sobre presiones de la presidenta Dina Boluarte. | Contracorriente

Cabe mencionar que, pese a que la expresidenta de EsSalud advirtió sobre el contrato con la empresa de seguridad Esvicsac, firmó un documento para dar luz verde al desembolso de más de seis millones de soles. Es decir, habría pasado de denunciante a también involucrada.