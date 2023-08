Juan Román Riquelme mencionó a Luis Advíncula y Carlos Zambrano al hablar del éxito de Boca Juniors. (TyC Sports)

Boca Juniors y los futbolistas peruanos tienen un vínculo especial. Por dicho club desfilaron jugadores como Julio Meléndez, ‘Chino’ Pereda, Nolberto Solano y entre otros y consiguieron dejar su huella. Los últimos en llegar fueron Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Estos dos también marcaron un precedente y conquistaron títulos.

En esa línea, Juan Román Riquelme, ídolo del equipo ‘xeneize’ y ahora vicepresidente y director deportivo, mencionó a los dos defensores nacionales al hablar sobre el éxito en las recientes temporadas, donde levantaron más de cinco trofeos. Todo esto en una entrevista con TyC Sports.

“Llevamos tres años y medio, un poquito más, pensamos que íbamos a ir cumpliendo cada cosa que teníamos clara, nunca pensé que en este tiempo íbamos a tener tanta felicidad. Somos el club que más título ganó, tenemos la suerte que gracias a los entrenadores de inferiores debutaron más de 30 chicos, eso nunca pasó en la historia de este club”, inició.

“Decían ‘Boca tiene que romper el chanchito’, yo decía ‘pucha, llevamos tres años y medio, tuvimos dos años de pandemia, durante ese tiempo no solo en el fútbol argentino, en el mundo, todos los clubes le reducieron el sueldo a los jugadores, nosotros no lo hicimos nunca, no le sacamos ni un solo peso a los jugadores’”, agregó.

“Hemos hecho todo lo que debíamos, si te pones a pensar, a mí me sonaba medio raro, Advíncula jugador de selección, Zambrano jugador de selección, Rojo jugador de selección, Óscar Romero jugador de selección”, finalizó el exjugador.

Luis Advíncula, el único peruano en Boca actualmente, y Carlos Zambrano, quien tuvo una polémica salida por problemas con el técnico Hugo Ibarra y ahora milita en Alianza Lima, ganaron tres títulos juntos en su paso por la escuadra ‘azul y oro’. Son los siguientes: Copa Argentina, Copa de la Liga y Liga Profesional Argentina.

Luis Advíncula y Carlos Zambrano conquistaron tres títulos juntos en Boca Juniors - Créditos: Captura de Instagram.

Riquelme y la variantes de Almirón en ataque

Juan Román, por otro lado, se refirió a las opciones en zona ofensiva que tiene actualmente Jorge Almirón y volvió a considerar al peruano Luis Advíncula, quien cambió de posición a raíz de la llegada del estratega argentino y ahora se desempeña como extremo.

“El problema más grande y más lindo es el que tiene el entrenador, nosotros estamos para eso, es un lujo, el Consejo arma el plantel. El técnico tiene por derecha a veces pone a Advíncula por delante del lateral, tiene a Zeballos, del otro lado tiene a Janson, Briasco, por adentro tiene a Merentiel, Cavani y Benedetto”, señaló.

Lo que viene para Luis Advíncula y Boca Juniors

El equipo de La Ribera chocará mañana 27 de agosto ante Sarmiento por la fecha 2 de la Copa de la Liga. Este compromiso iniciará a las 15:00 horas y tendrá como escenario el estadio Eva Perón. Su rival viene de ganarle 2-0 a Tigre en condición de local. Los dirigidos por Jorge Almirón son líderes del Grupo B tras su victoria ante Platense.

Luego del choque por el torneo local, Boca volverá a competir internacionalmente. Los ‘xeneizes’ afrontarán el partido más importante en lo que va de la temporada, pues se jugarán el boleto a semifinales de la Copa Libertadores. Su contrincante a vencer es Racing y el encuentro se llevará a cabo el miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Presidente Perón.

Cabe señalar que, en la vuelta, los dos conjuntos argentinos quedaron igualados sin goles en La Bombonera. Y de mantenerse el empate en el segundo compromiso, no harbá tiempo extra y todo se definirá por penales. El ganador se medirá ante el vencedor del Palmeiras vs Deportivo Pereira en semis.