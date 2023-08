Giacomo Bocchio y su reacción al saber que la prensa argentina le preguntó a Milett Figueroa por él

Giacomo Bocchio le deseó suerte a Milett Figueroa en Bailando 2023. Instagram

La primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ dejó el viejo recuerdo de un ‘shippeo’ entre Giacomo Bocchio y Milett Figueroa. Luego que ambas figuras se apresuraran en aclarar que no existía algo entre ellos, los fanáticos entendieron que este posible romance fue solo una ilusión.

La razón poderosa de Giacomo Bocchio es que él tiene una relación estable y considera a Milett Figueroa como una amiga. Por su parte, la modelo señaló que no hay ningún vínculo sentimental entre ellos. Y si bien es cierto, los fans son conscientes que la pareja no se realizará, no dudan en comentar en redes de lo que hubiera sido, generando muchas veces tendencia. Tanto así que logró traspasar fronteras.

En una de las últimas entrevistas que brindó Milett Figueroa en Argentina, los conductores le preguntaron si estaba soltera y quién era Giacomo Boccchio. Cabe recordar que la modelo peruana se encuentra en el país de Marcello Tinelli para ser parte de ‘Bailando 2023′.

Infobae Perú le consultó a Giacomo Bocchio sobre este nuevo reto en la carrera de Milett Figueroa, quien será pareja del locutor Martín Salwe.

“Que le vaya muy bien, ¿no? Le deseo lo mejor. Compartimos el mismo manager (Carlos Sánchez). Le deseo lo mejor, al margen de Carlos, que es un buen amigo de ambos, le deseo lo mejor y que le vaya muy bien”, fue lo primero que dijo Giacomo Bocchio, intentando no ahondar en el tema.

Consultado por si sabía que su nombre fue mencionado en un programa argentino que entrevistó a Milett Figueroa, el jurado de ‘El Gran Chef’ confesó que le causó gracia cuando se lo contaron.

“Sí, sí, me contaron eso que le habían preguntado por mí, o algo así, me pareció gracioso, ¿No?”, describió Giacomo, dejando en claro que ya estaba cansado de que lo sigan vinculando con la actriz.

“Pero ya, ya cansa que te sigan preguntando por lo mismo, una y otra vez. Es como cuando vienen los artistas y les preguntan del extranjero y le dicen, ‘¿qué tal la comida peruana?’”, acotó el compañero de Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Milett Figueroa habló sobre Giacomo Bocchio en la TV argentina. (LAM / América TV de Argentina)

Giacomo Bocchio hace aclaración sobre Josi Martínez

Otro de los temas que tocó con Infobae Perú es sobre las críticas que viene recibiendo en redes sociales por, supuestamente, tratar de forma desigual a Josi Martínez en ‘El Gran Chef Famosos’. Giacomo Bocchio aclaró que no existe ninguna diferencia con algún participante, a todos los trata de la misma manera.

“Diría que es falso, que miren bien. Que miren bien el programa y que me digan dónde he sido duro con Josi, eso es. Creo que vivimos en una sociedad en la que la gente se quiere pelear por todo y critica todo y mucha gente que no hace nada, critica a la gente que sí está haciendo”, comentó a este medio.

“Yo considero que Josi lo trató con muchísimo respeto y hasta con cariño. Así que no entiendo de dónde viene esa crítica”, comentó.

Giacomo Bocchio se refirió a las críticas por su trato con Josi Martínez. (Instagram)

Giacomo Bocchio prepara conferencia

Aparte de ‘El Gran Chef Famosos’, Giacomo Bocchio está enfocado en su carrera como cocinero y viene preparando una conferencia gastronómica llamada ‘La Cocina y la Familia’. El jurado compartirá a con jóvenes talentos sus conocimientos aprendidos durante 21 años de experiencia.

“La cocina y la familia son los dos espacios en donde más me reconozco. Como buen peruano, llegué a la gastronomía mirando a mi mamá, a mi abuela, creo que la unión familiar y la comida bien hecha, esa que se prepara con técnica, con secretos culinarios y con corazón, van de la mano. Les voy a contar sobre mis inicios en Perú, mis experiencias en diferentes cocinas del mundo y mi visión sobre la gastronomía, tendremos tiempo para responder preguntas”, contó sobre su conferencia, la cual se llevará a cabo este sábado 9 de septiembre al mediodía en “Teatro Nos” de San Isidro. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster.