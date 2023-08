Vanessa López se pronuncia sobre medidas legales que tomará Tomate Barraza: “Eres un muerto televisivo”

Vanessa López le responde a Carlos Barraza tras amenazarla con denunciarla.

Fuertes declaraciones. Mediante sus redes sociales, la integrante de ‘La Casa de Magaly‘ Vanessa López, compartió sus comentarios acerca de las amenazas que recibió por parte de su expareja Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien la habría amenazado con tomar acciones legales en su contra por los comentarios vertidos en el programa de Magaly Medina. Según la influencer, afirmó que esta situación giraría en torno a cuestiones de dinero, por lo que no le sorprende.

Incluso, la modelo menciona en su comunicador que no todo se limita a asuntos financieros, ya que dejó en claro que Barraza tiene la opción de quedarse con la cantidad que él mismo deposita para el bienestar de su hija. Todo esto a cambio de su tranquilidad, pues asegura que lo que estaría haciendo el padre de su hija es hacer un show y que puede quedarse con el dinero.

“Si por 200 soles haces todo un show donde nadie te cree QUÉDATELOS, te lo regalo porque no tienes credibilidad con nadie, irte a la vía legal como dices, para qué, nadie te prohíbe nada”, argumentó la expareja del cantante de la orquesta ‘Los Barraza’. Recordemos que, la modelo tuvo una íntima conversación con sus compañeras del reality de convivencia de ATV, donde contó detalles pocos conocidos de sus exparejas en la intimidad.

La confesión de Vanessa López acerca de sus exparejas ‘Tomate’ Barraza y Jean Deza. Instagram.

“Les juro de verdad, yo no sabía todo lo de atrás... yo pensaba que era Messi. Estaba con ella, terminaba y estaba conmigo y ninguna de las dos sabíamos. Es muy mitómano. A mí me gustan chipis, me siento cómoda... no sé, es porque soy chiquita, pues”, mencionó López ante la mirada de sus compañeras, Grabriela Serpa, Shirley Cherres y Samahara Lobatón.

En ese sentido, la modelo expresa su desacuerdo con que el padre de su hija por no cumplir con su responsabilidad y la haga cargo de la niña en momentos que le corresponde. “Yo no soy tu cojuda que cada vez que no puedes estar con mi niña, yo tengo que asumir el cuidado porque esa también es tu responsabilidad como padre, acá nadie te destruye”, agregó.

Eso no queda ahí, pues Vanessa aseguró que su expareja no tiene talento y que por eso no estaría vigente en la televisión, a diferencia de ella. Como se sabe, la modelo fue convocada por Magaly Medina para participar de su reality. “No sé por qué tanto comunicado si eres un MUERTO TELEVISIVO o no te das cuenta???, si fueras tan talentoso como dices serlo donde está tu programa de TV”, finalizó su comunicado en su cuenta de Instagram.

Vanessa López le responde a Carlos Barraza. (Fuente: Instagram @vvanelopez)

¿Qué dijo Carlos Barraza?

El presentador de radio Carlos Barraza se sintió molesto y muy ofendido por el hecho de que su expareja Vanessa López compartiera detalles íntimos sobre él en el reality de convivencia conducido por Magaly Medina, ‘La Casa de Magaly‘. Debido a esto, ha tomado la decisión de buscar asesoramiento legal para presentar una denuncia en su contra.

Según las declaraciones de López, habrían generado molestia en el cantante, donde confesó su preferencia por parejas con un miembro viril de tamaño reducido. “No estoy dispuesto a seguir siendo expuesto en la televisión en un reality donde la señora está exclusivamente para difamarme, o burlarse de mí. Entiendo perfectamente lo que es un show de TV, porque yo también trabajo en esto, pero esto ya pasó sus límites”, dijo en un inicio.

“Mi niña está de por medio, no puedo verla porque a su madre simplemente no le da la gana. La expone en redes sociales para ella victimizarse. ¿Ella anima, modela, canta o actúa? La respuesta es No. Cada vez que aparece en televisión, no es por su talento, su presencia exclusivamente es para hablar de una expareja o para destruir mi imagen”, finalizó.