Vanessa López revela audios de Tomate Barraza reclamando su ingreso a la ‘La Casa de Magaly’: “¿Te vas a encerrar?”

Vanessa López muestra audios de Tomate Barraza. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Este jueves 17 de agosto, Vanessa López hizo una aparición en el programa conducido por Magaly Medina, Magaly TV La Firme y no titubeó en lanzar fuertes críticas contra Tomate Barraza, el padre de su hija. La modelo hizo fuertes revelaciones y, con el fin de respaldar sus afirmaciones, difundió algunas grabaciones en las que se puede escuchar al locutor de radio manifestando su descontento respecto a su participación en el reality de convivencia de Magaly Medina.

Durante su participación, la modelo no vaciló en expresar críticas contundentes hacia su expareja luego de haber lanzado un comunicado en sus redes sociales, donde lo acusó de violento y agresivo, pese a que en un inicio lo defendió y negó dichas actitudes. Según Vanessa, tuvo que cambiar su versión, pues los presuntos malos tratos de locutor de radio incrementaron al enterarse de que ingresaba a ‘La Casa de Magaly’.

“Yo quería tratar de llevarme bien con Carlos, me estaba llevando bien con él y traté de no perjudicarlo... él se molestó porque yo entré a la casa (La casa de Magaly)”, dijo en un inicio durante entrevista con Magaly Medina. “Estás tomando las cosas hasta las huev... es que te quieras meter a la casa de los famosos que me acaba de decir Patrick. Eso me parece hasta las hue... ¿te vas a encerrar ahí con 10 huev...?”, se escucha en parte de los audios de su expareja y sobrino del popular ‘Chato’ Barraza.

Vanessa López revela que Tomate Barraza no quería que ingrese a 'La Casa de Magaly'. (Captura: Magaly TV La Firme)

Por otro lado, la periodista se mostró asombrada de las declaraciones del popular ‘Tomate‘, y le consultó a la modelo, que todavía le muestra celos, pese a que están separados. Ante ello, la influencer no dudó en responderle.

“Carlos, toda la vida ha sido celoso”, agregó Vanessa López. También agregó que el líder de ‘Los Barraza’ mostraba vergüenza hacia su pareja actual. “No sé si relación porque él siempre la ha negado, a mí me ha dicho que le da vergüenza... se pelearon, él me cuenta todo”, comentó.

Carlos Barraza afirma que Vanessa López no lo deja ver a su hija

El cantante Carlos Barraza recurrió a sus plataformas en línea para mostrar que su ex pareja le impide tener acceso a su hija menor. Como se recuerda, la modelo Vanessa López afirmó que desde que el padre de su hija está en una relación, ha vuelto a mostrar conductas agresivas.

“Hoy me tocaba ver a mi hija, hoy y mañana, previa comunicación con la mamá, he venido hace 10 minutos, estoy tocando el timbre, pero nadie me abre, es posible que la señora diga que la conciliación dice que es a las 3 de la tarde, me iré a mi auto a esperar que sean las tres y volveré a tocar, si no me la dan aquí quedará y mañana también volveré”, dijo el locutor de radio.

“Vuelvo a tocar por última vez y paso a retirarme, mañana regresaré y espero que la respuesta sea positiva. No estoy pidiendo otra cosa que sacar a mi hija como se había acordado telefónicamente”, agregó el artista en su red social.

“Mañana tendré que volver a venir, ojalá que el panorama sea distinto y pueda ver a mi hija como me asiste mi derecho”, mencionó Tomate Barraza, quien afirmó que Vanessa López nunca le permitió entrar al lugar.