‘Tomate’ Barraza anuncia medidas legales contra Vanessa López por sus confesiones en ‘La Casa de Magaly’

'Tomate' Barraza demandará a Vanessa López. (Foto: Captura de Instagram)

Vanessa López ha dado de qué hablar con sus revelaciones en ‘La Casa de Magaly’, reality en el que se encuentra participando al lado de otros artistas peruanos. En la última edición de este programa, la modelo confesó que le gusta que sus parejas tengan un miembro viril pequeño.

Durante la conversación que mantuvo con Shirley Cherres, Gabriela Serpa y Samahara Lobatón, la expareja de ‘Tomate’ Barraza confesó que prefiere este tipo de hombres ya que se siente cómodo. Asimismo, cuando le consultaron sobre el conductor radial, ella solo atinó a decir que hay un video privado de él que se filtró, donde se puede corroborar lo que ha dicho.

Estas revelaciones no fueron del agrado del líder de Los Barraza. Por este motivo, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un extenso comunicado, en el que arremetía contra la mamá de última hija y anunciaba medidas legales contra ella.“Se acabó, esto tiene que parar. En estos momentos me encuentro fuera del país por temas personales, pero no puedo dejar de pensar en mi pequeña hija, es lo único que me importa y que me vincula con su madre”, empezó diciendo.

Vanessa López y sus confesiones de sus exparejas en 'La Casa de Magaly'. 'Magaly TV La Firme'. ATV.

¿Qué dice el comunicado?

‘Tomate’ Barraza empezó su comunicado indicando que no estaba dispuesto a seguir siendo expuesto en televisión. Pese a que entiende que Vanessa López se encuentra en un reality de convivencia, siente que su expareja ya excedió todos los límites.

“No estoy dispuesto a seguir siendo expuesto en la televisión en un reality donde la señora está exclusivamente para difamarme, o burlarse de mí. Entiendo perfectamente lo que es un show de TV, porque yo también trabajo en esto, pero esto ya pasó sus límites”, añadió.

De otro lado, el exconductor de televisión se refirió a la última pelea que tuvo con la mamá de su pequeña, en el que asegura que no la deja ver desde hace un tiempo; sin embargo, ella sí sale en las redes sociales exponiendo a su mejor hija.

“Mi niña está de por medio, no puedo verla porque a su madre simplemente no le da la gana. La expone en redes sociales para ella victimizarse. ¿Ella anima, modela, canta o actúa? La respuesta es No. Cada vez que aparece en televisión, no es por su talento, su presencia exclusivamente es para hablar de una expareja o para destruir mi imagen”, precisó.

Vanessa López admite episodio de agresión por parte de Carlos 'Tomate' Barraza. Instagram

No quiere que hable de su vida privada

‘Tomate’ Barraza también indica que él nunca ha salido ante los medios para hablar de las nuevas parejas que tuvo Vanessa López, por lo que ella debería de limitarse a preocuparse en que él cumpla su rol de padre.

“Yo soy su exesposo, y no he salido a los medios de comunicación a hablar de las parejas con las que estuvo, porque no me compete; sin embargo, la señora cada vez que aparece en los medios, es para acusarme de infidelidades, o cuestionar mi vida privada, ¿a ella que le tiene que importar? Si esto no está relacionado directamente con el bienestar de nuestra pequeña”, dice.

Finalmente, el cantante de Los Barraza aseguró que ya se encuentra asesorando para tomar las medidas legales al respecto, esto debido a que ya no está dispuesto a que lo sigan difamando en televisión nacional.

“Si va a quejarse de alguna falta que pudiera tener, se circunscribe exclusivamente a nuestra hija, pero no. ¿Porque eso no vende verdad? Hay que destruir al ex para facturar, y eso es lo que viene haciendo, pero esto se acabó. Tomaré las medidas en el campo legal para salvaguardar mis derechos como padre, y porque yo no soy piñata de nadie”, sentenció.