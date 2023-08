Marisella Joya se retiró del fútbol: medalla de oro en Juegos Bolivarianos, el sueño que busca cumplir y su lucha contra el racismo

Marisella Joya: campeona de Juegos Bolivarianos 2005, batalló con comentarios racistas, se retiró del fútbol después de 25 años y ahora sueña con convertirse en DT.

Mencionar su nombre y no pensar en el fútbol femenino es ignorar la historia. Marisella Joya es una futbolista emblema del Perú. Pateó el balón por 25 años, y hace poco decidió retirarse de las canchas. Perteneció a ese equipo de la selección peruana que ganó su única medalla de oro internacional en los Juegos Bolivarianos de 2005. Nada fue fácil para ella, pues tuvo que remar contracorriente para convertirse en una jugadora destacada.

Cuando nadie volteaba a ver el balompié femenino, ella estaba ahí, luchando para que puedan reconocer el trabajo de las chicas en el campo. Joya se confesó con Infobae Perú y dio detalles de todos los momentos buenos y malos que pasó durante su etapa futbolera. Desigualdad, comentarios racistas, poco apoyo de las autoridades, campeonatos, reconocimientos, y mucho más. Se alejó de las canchas, pero seguirá ligada al deporte que la apasiona.

- ¿Qué motivó tu retiro del fútbol?

Yo ya lo había planificado. Desde el año pasado ya pensaba en retirarme. Había tenido una operación complicada de ligamentos cruzados a finales del campeonato 2021. Estuve recuperándome en el 2022, jugué algunos partidos y ya pensaba en dejar el fútbol. Pero llegó la propuesta de Deportivo Municipal. Me pareció un bonito proyecto, me querían por la experiencia en el fútbol, y acepté considerando que este año era último. Yo empecé en 1998, estamos hablando de 25 años de carrera futbolística.

- ¿Y ahora qué pasará con Marisella Joya?

No tengo un plan en específico, yo ya venía estudiando para la licencia C en la FPF para entrenadores, quiero seguir en esa línea. Lo que más me gusta es el análisis de partido, me encanta eso. Es algo que no es muy usado en los clubes en el Perú, y menos en el femenino porque los recursos son muy bajos. Otro que me gusta mucho es comentar los partidos, ya me lo han sugerido, pero por lo pronto lo que busco es capacitarme porque no es algo que puedas hacer a la ligera. No solo con haber jugado fútbol es algo que alcance. Quiero continuar relacionada en el fútbol, me apasiona, y quiero estar involucrada y más en el femenino.

Marisella Joya se retiró del fútbol en agosto tras eliminación de Deportivo Municipal de la Liga Femenina 2023.

- ¿Cómo empezó tu gusto por el fútbol?

Yo empecé en el patio de mi casa con mi hermano, cuando mis papás salían y nos dejaban solos. También jugábamos en la pista con sus amigos, él me llevaba a jugar con ellos porque sabía que me gustaba jugar fútbol, se peleaba para que dejen jugar.

- ¿También te tocó jugar fútbol y tener otro trabajo al mismo tiempo?

El fútbol femenino no te alcanza para vivir, la mayoría solo saca para solventar su movilidad, sus pasajes. Yo trabajo de mi carrera, no vivo del fútbol. Sé que en Alianza Lima y en Universitario ya hay algunas chicas con contratos profesionales, pero todavía no es algo que vaya a pasar para todas. Le está faltando al fútbol femenino vender el producto para que se masifique y así tener más solvencia.

- ¿En qué trabajas?

Soy Administradora, estudié Turismo y Hotelería. Trabajé en hoteles, pero luego me dediqué a la administración, y ahí me quedé. Hace unos años trabajo en una empresa auditora, estoy en el área administrativa. El fútbol no era una profesión para mí, a pesar que yo sí era profesional. A los 18 y 20 años, me levantaba tempranito para ir a entrenar, luego me iba a trabajar y terminaba en la universidad. Salía de mi casa a las 5:00 de la mañana y regresaba a las 11:30 de la noche. Ahora me pongo a pensar y me digo, cómo lo hacía. Muchas chicas hacen lo mismo ahora, no descansan bien, nunca llegan al cien por ciento en estado físico, y eso afecta en los partidos. Todo eso hace que no lleguemos al nivel que podíamos tener.

- ¿Alguna vez participaste de esos campeonatos ‘piratas’?

Las estafas son los campeonatos que suelen hacerse en provincias, donde se paga por un partido el triple de lo que se paga al mes en los equipos. Lo que cobran ahí es muy bueno. Muchas chicas jugaban este tipo de torneos. Uno lo hace por necesidad. Llegué a ir dos veces y casi me ponen una ‘alfombra roja’. El cariño de la gente es increíble. Te dan comida, de todo; ellos apuestan entre comunidades, equipos. Era divertido porque todos iban a los lugares donde se jugaba, llenaban más que en la liga misma.

- ¿Cuál es el sueldo más bajo que te han pagado por jugar al fútbol?

Lo más bajo que me han pagado fue nada; un gasto. En la selección, hace años, la Federación te daba cinco soles de pasaje. Algunas los repartían con las chicas que gastaban más en los pasajes porque vivían más lejos.

- Lamentablemente fuiste víctima de comentarios racistas...

Lamentablemente nunca faltan, llega un momento que ya no le das importancia. El racismo es un problema en el Perú, en Sudamérica, es algo que tiene que cambiar. Es algo con lo que tuve que lidiar desde que empecé a jugar fútbol, y era peor en el pasado. Ahora te lo dicen en redes sociales y con cuentas falsas. Antes la gente no tenía escrúpulos en decírtelo en la cara, en los estadios. Incluso, hasta los familiares de una jugadora de otro equipo te insultaba.

- Publicaste que querías tener hijos con Gianluca Lapadula en tus redes sociales...

Eso es algo que quiero olvidar (risas). El comentario que hice es algo que solemos decir y los hombres también lo dicen, pero esa vez se me pasó la mano. Me sacaron a mí porque soy futbolista, entonces me cayó palo. Tuve que silenciar mis redes porque había chicas que me decían que era una cualquiera, una resbalosa porque estaba casado. Solo fue una broma, un comentario criollo. Lapadula ni me registra, ni nada. La gente se lo tomó muy enserio.

- ¿Qué cambios a corto plazo te gustaría para el fútbol femenino en el Perú?

Debería haber un proyecto más sólido entre la Federación y los clubes. No todos son Alianza, la ‘U’ o Cristal. El proyecto televisivo debería ser más grande que incluya al femenino, y que de esto se puedan beneficiar y sacar más presupuesto para solventar los equipos. El nivel de la liga es bajo y debemos tratar de que las chicas tengan lo mínimo para realizarse, y se queden. Muchas se van de los equipos porque no tienen.

Marisella Joya fue víctima de comentarios racistas durante su carrera futbolística.

- ¿Por qué Deportivo Municipal no pudo hacer una buena campaña?

La problemática del club nos llegó afectar también, parecíamos un equipo nómade de aquí para allá. A veces no sabíamos en qué cancha íbamos a jugar al día siguiente, y todas esas cosas a pesar que el grupo esté fuerte mentalmente, te afecta. Tuvimos mala suerte con las lesiones también, esas cosas hicieron que no lleguemos al final del campeonato. Teníamos muy pocos recursos humanos.

- ¿El mejor momento que viviste con los ‘ediles’ fue cuando encontraste tu foto en el camerín?

Fue un momento muy lindo, fue algo organizado entre amistades de nosotras mismas, hinchas, comando técnico. Ahora cuando juegan las chicas y ven ese tipo de detalles dicen “qué lindo”, pero para mí fue un detalle que nunca había visto en mi carrera. Nunca había entrado a un camerino y encontrar mi foto en mi casillero, nunca en tantos años en este deporte. Me conmovió mucho, fue algo inesperado, fue algo que quería vivir una vez antes de retirarme del fútbol. No podía contener las lágrimas.

- ¿Qué equipos llegarán a la final de la Liga Femenina 2023?

Viendo los primeros resultados, yo creo que la final será entre Alianza y Universitario. Será muy complicado de Mannucci revertir el resultado que sacó Alianza en Trujillo porque se hace grande en su cancha, con su gente. En el caso de la ‘U’, goleó a Cristal, y revertir es más complicado. Ahí sí está bien reñido. Este año atípico para Alianza, le costó mucho conseguir el equipo ideal, armar el once, siempre hay variaciones en el equipo. A pesar que la ‘U’ perdió el último clásico, creo que es más dinámico, tiene jugadoras que te cambian el partido individualmente. Todo puede pasar y veo a cualquiera de los dos campeonando.

- ¿Qué crees que te faltó lograr en tu carrera futbolística?

Me faltó ir a un Mundial. Si los cupos fueran como ahora, nosotras hubiéramos ido un par de veces a la Copa del Mundo. Lamentablemente años atrás solo había un cupo, luego dos, y así era difícil. Siempre soñé.

- ¿Tu mejor momento fue cuando lograste la medalla de oro de Juegos Bolivarianos 2005?

Es el primero en mi top. Ha sido el momento más satisfactorio de toda mi carrera. Fue un momento donde tuve sacrificios... levantarte temprano, entrenar... tanta disciplina daba sus frutos. Fue el momento más bonito de mi carrera.

Perú ganó en fútbol femenino la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos 2005 tras vencer en la final a Colombia.

- Eres hincha confesa de Alianza Lima, ¿eso te trajo problemas?

No tuve ningún problema con eso. Yo he jugado en Universitario, he sido campeona, y es un equipo que le tengo respeto y cariño porque me acogió en algún momento. Nunca jugué en Alianza. Cuando era más joven no tenían un equipo estable. La gente entiende un poco que me gusta el fútbol, y lo que busco es que crezca el fútbol femenino, que todos los equipos mejoren. Eso es lo que más deseo más allá del hinchaje. Soy una fanática silenciosa. Yo jugaba para Deportivo Municipal, y hay que ser profesional y respetar al club. Me gustaba mucho la hinchada de Municipal. Me encanta ir al estadio y no solo en Matute.

- ¿Cómo ves el Alianza Lima de Mauricio Larriera?

Yo veo que su propuesta es siempre atacar a pesar que estaban en Cusco. Con Larriera, Alianza tuvo muchas oportunidades. Busca que sea muy dinámico el equipo, y siempre hacía adelante.

- ¿Le renovarías a Christian Cueva?

Su renovación debe estar condicionada hasta lo que resta del campeonato y a lo que él pueda dar. Tuvo malas decisiones que fueron públicas, físicamente no estaba al cien, pero con trabajo lo puede lograr. A lo mejor responde y su nivel mejora.

- ¿Qué jugador de la selección peruana es de tu agrado futbolístico?

Me gusta mucho Renato Tapia; como futbolista, como líder. Me parece que es un futbolista emblema en la selección.

- ¿Cómo crees que le irá a Perú en su debut en las Eliminatorias Sudamericanas?

Me preocupa un poco la falta de rodaje que están teniendo algunos jugadores y las bajas por lesiones como Lapadula. Lo bueno es que Guerrero está pasando por un buen momento, regresó con goles. Reyna está en un buen nivel, hay juventud y buen fútbol. Contra Paraguay pienso que debemos llevarnos un triunfo. Esta Eliminatorias debe ser una de las más difíciles para Perú.

- ¿Quién crees que campeonará el Mundial de Fútbol Femenino?

Como Inglaterra le ganó a Colombia, quiero que campeone Inglaterra. Me parece que han llegado a la semifinal los equipos más regulares. Inglaterra está impecable físicamente, las chicas compiten con todo, es un equipo que tácticamente y físicamente te responde. España es un poco más de talento, son chicas que están fuertes mentalmente. Suecia son puro físico y está con una arquera que tiene la suerte de campeón, todo le sale bien. Australia es el anfitrión y es el favorito, aunque no hay mucha emoción por el fútbol. Me gustaría que gane Inglaterra porque está haciendo lo mismo que Estados Unidos, fue el primero en crear un proyecto con el fútbol femenino. Es una plaza que muchas jugadoras quieren llegar.