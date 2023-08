Vanessa López admite episodio de agresión por parte de ‘Tomate’ Barraza: “Me sacó una uña y descuadró mi puerta”

Vanessa López admite episodio de agresión de parte de ‘Tomate’ Barraza. Magaly TV La Firme. ATV.

Los enfrentamientos entre Vanessa López y Carlos ‘Tomate’ Barraza no terminan. La integrante de ‘La Casa de Magaly’ decidió ya no callar más y admitir que vivió un episodio de violencia que vivió el viernes 11 de agosto por parte del cantante de salsa.

Aclaró que, en su momento, minimizó la situación porque fue manipulada, ya que si lo acusaba de violencia doméstica, Barraza podría perder su trabajo.

Como se recuerda, Magaly Medina emitió unas imágenes donde se puede ver a Tomate gritando de forma violenta contra Vanessa y reclamándole que le entre a su hija en la entrada de su domicilio.

Sin embargo, cuando una reportera de ‘Magaly TV La Firme’ fue a recoger las declaraciones de la modelo, ella no le tomó importancia y lejos de acusarlo lo defendió señalando que los gritos son parte del comportamiento de Tomate.

“Fue una discusión tonta, un malentendido que fue en ese momento y ya. Él se alteró, sí. Él es así, es explosivo, pero no pasó nada. Quedó en una discusión y ya. Ya sé manejarlo, él es así, ya sé cómo calmarlo. Además, él está yendo a terapia para tener un mejor comportamiento”, señaló.

Vanessa López admite episodio de agresión por parte de Carlos 'Tomate' Barraza. Instagram

Sin embargo, el pasado miércoles 16 de agosto, Vanessa López usó sus redes sociales para escribir un mensaje, donde confesó que ‘Tomate’ Barraza realmente había sido violento con ella. Y justificó sus primeras declaraciones argumentando que había sido manipulada y por eso es que no lo acusó de haber sido agresivo.

“Sé que muchos están indignados de la manera en que justifique el comportamiento de Carlos, el día que vino a mi casa, pero me manipuló para quedarme callada y defenderlo diciendo que perdería su trabajo”, explicó en un inicio.

La modelo también detalló que había sido víctima de la agresión de Barraza porque debido a los forcejeos, el locutor de radio le rompió una uña y descuadró una puerta de su casa.

“No es la primera vez que viene hacer escándalo y siempre comportándose de una manera agresiva donde hasta me saco una uña acrílica y descuadrando mi puerta”, dijo.

Por otro lado, Vanessa López comentó que el comportamiento de Barraza había cambiado, porque según relata, la expareja de Danuska Zapata es una persona cuando está soltero y otro cuando está en una relación. Su actitud ha retornado a ser “agresiva y explosiva”.

Inclusive comentó que en las semanas que estaban en buenos términos y mantenían una relación de padres civilizados, le propuso retomar su matrimonio y tener un segundo bebé. “Espero que solo cumpla con la conciliación y deje de ser tan tóxico, cínico, manipulador, patán porque hasta el día de hoy me hace escenas de celos, yo no me quedaré callada jamás”, terminó.

Vanessa López y su descargo contra Tomate Barraza. Instagram.

Magaly Medina aconseja a Vanessa López: “Olvídate de él”

Magaly Medina en su programa de espectáculos aconsejó a Vanessa López que si en algún momento piensa regresar con Carlos ‘Tomate’, debe cerciorarse que el cantante haya cambiado y lleve realmente terapia psicológica debido a las crisis de ira que ha manifestado.

“Un hombre tiene que comportarse contigo con el debido respeto, seas o seas su esposa, porque eres la madre de su hija, porque tuviste una relación con él. Si Tomate quisiera volver contigo, tendría que cambiar su comportamiento. Pero tendría que cambiar de terapista porque no le está haciendo ningún efecto la terapia. Porque no hay terapia milagrosa”, expresó.

Luego, la figura de ATV comentó que Vanessa debería ir a terapia psicológica y olvidarse Tomate de Barraza. “Ella está soñando con un príncipe que no es Tomate Barraza. Vanessa, ya olvida, ya olvídate, también deberías ir a terapia porque para un manipulador tiene que haber alguien que se deja manipular, para un celoso tiene que haber alguien objeto de celos. Pobre niña que está escuchando todo”, finalizó.