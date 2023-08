Fuerza Popular y Perú Libre respaldan permanencia de Alejandro Soto al frente del Congreso

Bancadas pertenecientes a la Mesa Directiva respaldan al titular del Parlamento. | Congreso

Caso omiso. El vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, y Perú Libre, Flavio Cruz, expresaron su respaldo al congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) al frente del Poder Legislativo, pese a los serios cuestionamientos en su contra. Incluso, ante la posible presentación de una moción de censura, los pertenecientes a la alianza fujicerronista adelantaron que sus bancadas no la apoyarán.

En declaraciones a la prensa, Alegría aseguró que habló con el máximo representante del Parlamento y que las denuncias reveladas por diversos medios de comunicación “tienen un sesgo”. “De ninguna manera estamos evaluando eso [su censura], yo he mencionado en algunos medios de comunicación que las respuestas que me dio el presidente del Congreso para mí resultaron satisfactorias”, indicó el fujimorista.

“Me imagino que él (Alejandro Soto) querrá venir con cada uno de los papeles que sustenten sus alegatos de defensa. Será el presidente del Congreso quien tenga que responder cada una de las imputaciones”, añadió.

Fuerza Popular defiende permanencia de Alejandro Soto al frente del Legislativo | Composición - Congreso

Por su parte, Cruz sostuvo que “no hay una postura sobre su censura” al interior de la agrupación parlamentaria del lápiz. “No estamos en ese escenario todavía. Como bancada todavía no hemos abordado el tema. Sin embargo, yo creo que más allá de lo que pueda venir después, aquí en el Parlamento, todos deberíamos dar explicaciones que generen satisfacción a la ciudadanía”, dijo a la prensa.

“También somos defensores de instituciones valiosas en la democracia y en el sistema jurídico en el que vivimos, como por ejemplo, el derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia. Esas son instituciones que hay que considerarlas en el contexto de estas interpretaciones”, enfatizó el portavoz de Perú Libre.

En esa misma línea, la bancada Avanza País, que ostenta la tercera vicepresidencia, se pronunció. En diálogo con Canal N, Rosselli Amuruz y Diego Bazán defendieron al apepista de los cuestionamientos relacionados a la ley 31751, la cual respaldó y lo libró de una condena de más de ocho años por los presuntos delitos de estafa y falsedad genérica.

Parlamentaria de Avanza País defiende permanencia de Alejandro Soto en la presidencia del Congreso. | Canal N

José Williams, antecesor en el cargo y perteneciente a Avanza País, fue un poco más cauto y calificó de “prematura” la censura de Soto. No obstante, reconoció que su imagen está afectando al Congreso de la República.

“Yo pienso que él debe dar los descargos que corresponden, los cuales deben ser argumentados y fundamentados. Todo eso debe estar preparándolo, pero hubiese sido mejor [si habría dado una conferencia] antes. […] La prensa hace su tarea. Obviamente, hay algunas cosas que se salen de lo que debería hacer, pero en relación con las informaciones que están dando en ese sentido, yo las considero razonables”, expresó desde el Parlamento.

Extitular del Parlamento instó a sus colegas a esperar los descargos de Alejandro Soto. | Canal N

Sin consenso en el denominado Bloque País

Cabe mencionar que no todas las agrupaciones, anteriormente autodenominadas como el ‘bloque democrático’, están de acuerdo. Renovación Popular instó al legislador más importante del Congreso que brinde su descargo y acuda a la Comisión de Ética. De no hacerlo, no descartaron impulsar o apoyar su salida.

“Que el caso vaya a Ética cuanto antes porque no creo que [Alejandro Soto] dé un paso al costado. Lo que tiene que suceder acá es que se arme de una vez la comisión para que reciba la denuncia correspondiente y reciba una acción inmediata. […] Si no se presenta, estaría denotando culpabilidad y si lo denunciaríamos. […] De hallársele responsable, definitivamente iríamos por la censura”, expresó Jorge Montoya.

Vocero de Renovación Popular exigió que se acelere investigación contra Alejandro Soto.| Infobae Perú / Camila Calderón

¿Cuáles son los hechos por los que se le cuestiona?

Aunque son varias las críticas en su contra, los principales casos que generaron polémica al interior del hemiciclo son la contratación de la hermana de la madre de su hijo, el uso de la ley aprobada en el Congreso a su favor y su postulación sin haber saldado una reparación civil que debía por el delito de difamación.

Sobre el primer caso, indicó que no existe incumplimiento, ya que no se encuentra casado con la progenitora del menor, por lo que no es formalmente su cuñada. En relación con el segundo, pese a que negó que lo favorecía, se revelaron videos y escritos de su abogado invocando que se aplique dicha norma en su caso y, en el tercer hecho, aseveró que, al momento de postular, la deuda no figuraba, hecho por el que no la consignó en su declaración jurada.