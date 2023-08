Expareja de Marisol defiende a Yolanda Medina y exige a la ‘Faraona’ aclarar rumor: “No tires la piedra y escondas la mano”

Expareja de cantante Marisol, George Núñez salió a respaldar a Yolanda Medina y negó ser la manzana de la discordia. 'América Hoy'. América TV.

George Núñez rompió su silencio y se pronunció sobre el conflicto que protagonizaron sus exparejas Marisol y Yolanda Medina. El músico descartó ser la manzana de la discordia entre las cantantes de cumbia porque asegura que cuando inició su relación la líder de ‘Alma Bella’, él ya tenía varios meses distanciado de la popular ‘Faraona’.

Te puede interesar: Magaly Medina no emitió ampay de Mark Vito y entrevista a Yolanda Medina ante entrentamiento con Marisol

El músico chiclayano se comunicó con ‘América Hoy’ y envió varios mensajes, donde primero expresó que no comprende por qué la madre de su hijo mayor no aclara y acaba con la acusación que hay contra Yolanda de ser su amante, mientras estaba con la intérprete de ‘La escobita’.

George Núñez escribió a la producción de América TV y explicó que cuando inició su relación con la cantante de ‘Alma Bella’ fue meses después que había acabado su romance con la popular Faraona.

“La verdad no sé por qué la señora Marisol siempre ha involucrado a la señora Yolanda. Yo puse fin a mi relación en agosto del 1999, vine a Lima y regresé a Chiclayo en enero del 2000, pero las cosas ya no eran igual, eran peor”, comentó.

Luego empezó a trabajar en la agrupación de ‘Alma Bella’ y mantuvo un corto amorío con una señorita y en junio del 2000 recién empezó a salir con Yolanda Medina. “Yo estaba definitivamente separado de la señora Marisol”, aclaró.

Te puede interesar: Yolanda Medina arremetió contra Marisol por insinuar que fue la amante: “No me gustan las fingidazas”

Agregado a ello, indicó que cuando Marisol fue entrevistada por la comunicadora Alison Bedoya, era el momento perfecto para aclarar el mencionado rumor que viene hace muchos años y que ella perfectamente que no es cierto.

“La señora Marisol en vez de hablar con la periodista y decirle que se equivocó en su momento, que las cosas no fueron así... deja entrever. Tira la piedra y esconde la mano, poniendo en tela de juicio la dignidad y perjudicando la carrera musical de Yolanda”, indicó el músico de cumbia.

Expareja de la cantante Marisol salió a respaldar a Yolanda Medina y pidió aclarar rumor a la ‘Faraona’.

George Núñez se pronuncia sobre reacción de Marisol ante noticia que será abuela

Como se recuerda, Marisol sorprendió con sus declaraciones en una entrevista con la periodista Verónica Linares en su programa de Youtube ‘La Linares’. Y es que en parte de sus declaraciones explicó por qué botó de su casa a su hijo mayor, York Nuñez, hijo que tiene con George Núñez.

Te puede interesar: Marisol es acusada de presunta infidelidad por primera expareja de George Núñez: “La encontré con él y la boté”

La cantante de ‘Canalla’ explicó que se sintió muy decepcionada cuando su hijo le contó que iba a ser padre, que tomó la decisión de botarlo de su casa, explicó que hizo eso porque ya se lo había advertido que primero debía terminar su maestría, luego podría salir de casa y construir una familia.

“Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa. Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, expresó.

Marisol reveló la razón por la que decidió botar a su hijo de su casa: “Él tiene que aprender”. | YouTube.

George Núñez fue consultado sobre la reacción de su expareja y él comentó que su hijo es un hombre responsable que decidió tener a su hijo y que asumirá todas sus responsabilidades. Además, que cuenta con todo su apoyo.

“Te cuento que mi hijo es la persona más responsable y minucioso en su trabajo. Es educado, es un muchacho de bien. Tiene 25 años y ya no es un niño. Él tomó la decisión de tener un bebé y hay que respetar... “, expresó en un inicio para ‘América Hoy’.

Por otro lado, comentó que no tiene nada que reprochar a su hijo porque cuando él lo tuvo junto a Marisol, ellos eran muy jóvenes. “Nosotros cuando nos embarazamos de mi hijo, yo tenía 23 años y ella 18, su madre nunca la botó de su casa, claro que se enojó en el momento, pero nos apoyó mucho”, contó.