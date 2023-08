Mike conoce a Patty, novia de Joel: “Tú me atrasaste, ahora te atraso yo” | Al Fondo Hay Sitio

Se inició todo. El popular Mike ‘El Gringo atrasador’ reapareció en el último capítulo del 15 de agosto de ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde el personaje interpretado por Joaquín de Orbegoso, y mostró su transformación al intentar convertirse en la peor pesadilla de Joel, personaje interpretado por el cantante Erick Elera.

En esta ocasión, ahora el objetivo del gringo será conquistar el corazón de Patty, interpretada por Melissa Paredes, al descubrir que ella es la pareja de González. El antiguo comprometido de Macarena hará un juramento de venganza para retrasar una vez más al hijo de Charo. En ese papel, la modelo es la repartidora delivery de comida de un restaurante del barrio

“Tú me atrasaste, ahora te atraso yo”, declaró de manera enfática el personaje conocido como el “Gringo atrasador”. Además, en las imágenes, Mike no dudó en tener una conversación con Patty al encontrarse en la tienda del señor Gil. Como era de esperarse, el gringo salió rápido del lugar para alcanzar a la novia de Joel para pedirle su teléfono.

¿Cómo Mike se enteró de los sentimientos de Macarena por Joel?

Todo ocurrió, después de qué Macarena emprendiera un viaje por Europa para superar su desilusión amorosa, Mike vio la oportunidad de dirigirse a la residencia Maldini durante su ausencia. Su objetivo era acceder a la habitación de su ex prometida. Fue en ese espacio que descubrió un papel en el que la hermana de Diego Montalbán se había confundido y escribió lo siguiente.

“Joel y Macarena tienen el placer de invitarlos a su boda”. A raíz de este descubrimiento, el popular “Gringo atrasador” optó por enfrentar a Macarena, solicitándole que admitiera si sentía algo por “el Niño con cara de pez”. Aunque ella mantuvo silencio, su actitud dejó en claro a su ex pareja que sus sospechas eran acertadas.

Joaquín de Orbegoso elogia actuación de Melissa Paredes en AFHS

Frente a las cámaras del programa televisivo de América Televisión, el actor peruano Joaquín de Orbegoso expresó su admiración hacia la ‘exchica reality de Bienvenida la tarde’, Melissa Paredes, elogiando su destreza en el ámbito profesional de la producción nacional. Destacó su talento como actriz, resaltando su habilidad y carisma, además de resaltar sus cualidades como compañera de trabajo.

“Bueno, no he grabado, bueno, sí he grabado, pero no mucho. Melissa es una gran actriz, de verdad, felicitarla por lo que hace. Es muy fresca, es muy buena compañera. Yo grabé con ella en ‘Ojitos hechiceros 2′. Yo hice de malo y trabajamos juntos un montón. Sí, muy fresca, muy divertida. Exactamente grabamos (en AFHS) una escena muy graciosa, pero está muy bien, de verdad”, dijo al citado medio.