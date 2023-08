¿Dónde está Rafael López Aliaga? Alcalde de Lima desaparece hasta de redes sociales

Última aparición de López Aliaga en público | TV Perú

Tras el 29 de julio, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, no ha vuelto a aparecer en algún acto público de la comuna. Dicha fecha coincide con su anuncio de tomar la administración de los peajes que se encuentran en poder de Rutas de Lima. Este jueves ya se cumplen 12 días desde que no aparece ante la prensa.

“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio a las doce de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia y un proceso totalmente legal que implementaremos, pero no se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht”, dijo en conferencia de prensa el 25 de julio.

El teniente alcalde de López Aliaga, Renzo Reggiardo, ratificación la posición del líder de Renovación Popular: “El plazo vence hoy y el plazo está en estricto cumplimiento del artículo correspondiente del contrato que va por la caducidad. Aquí no hay ninguna situación distinta, nosotros no fuimos a ningún tribunal internacional, simplemente estamos haciendo uso de lo que el contrato contempla. El plazo vence hoy y punto, no hay mucho más que interpretar”.

Te puede interesar: “Rafael López Aliaga no se corre del tema de los peajes de Puente Piedra”, afirmó Renzo Reggiardo

Lo cierto es que los peajes siguen siendo gestionados por Rutas de Lima, lo que ha ocasionado malestar en los distritos afectados. En respuesta, la Municipalidad de Lima inició una denuncia penal por presunto lavado de activos contra la empresa.

¿Dónde está Rafael López Aliaga?

El último acto público del alcalde Rafael López Aliaga ante la prensa fue el evento “Juntos por la Seguridad Ciudadana”, organizado por el Ministerio del Interior, así se consigna en la agenda pública del burgomaestre.

Actividades de López Aliaga en julio 2023

Justamente, en este evento, López Aliaga dio plazo hasta el 29 de julio para que Rutas de Lima entregue el control de “los peajes de la corrupción” a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Actividades de López Aliaga en agosto 2023

Luego de ello, el burgomaestre no ha vuelto a aparecer en público. En su representación quedó el teniente alcalde Renzo Reggiardo, quien lo reemplazó durante la sesión solemne, Misa y Te Deum por los 450 años de fundación del distrito de Pachacámac, el primer centro turístico de Lima.

Reggiardo reemplaza a López Aliaga

Reggiardo ha sido consultado sobre el paradero de López Aliaga. Al respecto, dijo que el alcalde de Lima mantiene una “serie de conversaciones con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas” por las que, afirma, no estaría durmiendo.

Te puede interesar: “Causa extrañeza”: Municipalidad de Lima cuestiona informe de Contraloría por exceso de contratación de personal de confianza

Sin embargo, según el portal del registro de visitas del MEF, el líder de Renovación Popular ha ingresado únicamente en tres oportunidades al referido ministerio.

La primera vez fue el 2 de agosto, donde se reunió con el titular de Economía, Alex Contreras. De acuerdo con el reporte, el encuentro duró poco más de un minuto, desde las 3:25 pm hasta las 3:26 pm.

Te puede interesar: Municipalidad de Lima gasta 130 mil soles para defensa de Rafael López Aliaga y regidores en un proceso de amparo

Al día siguiente entablaría un segundo encuentro con Contreras. Esta vez el diálogo se extendería por más de 2 horas.

Finalmente, la última visita de López Aliaga al Ministerio de Economía y Finanzas se registró el 3 de agosto, cuando acudió por 5 minutos al despacho del director general de Política de Promoción de Inversión Privada, Ernesto López Mareovich.

Visitas de López Aliaga al MEF

Las redes de López Aliaga

El alcalde de Lima se ha caracterizado por hacer un uso constante de su cuenta de Twitter para dar mensajes sobre su gestión o dedicar publicaciones hacia sus rivales políticos. No obstante, en los últimos días la actividad virtual del alcalde se ha reducido a compartir mensajes de usuarios o políticos en contra de los denominados “peajes de la corrupción”.

¿Dónde está?

Buscan a Rafael López Aliaga, pero no dan con su paradero. Canal N

Un equipo del programa Al estilo Juliana de ATV decidió ir a buscar al burgomaestre tanto a su oficina como a su casa. En ambos lugares no se hallaron rastro del alcalde. Los integrantes de su equipo de seguridad se abstuvieron de dar mayor información. Sin embargo, este jueves 10 de agosto, apareció Renzo Reggiardo, el teniente alcalde de Lima, afirmando que López Aliaga no se corre.