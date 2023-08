Andrea Llosa lamenta cancelación de ‘En tu defensa’, espacio de Lizbeth Cueva: “La televisión es así”

Andrea Llosa opina sobre la cancelación de 'En tu defensa'. Infobae Perú/ Latina TV

La poca acogida de ‘En tu Defensa’ hizo que Latina Televisión decidiera sacarlo de su parrilla. De esta manera, Lizbeth Cueva no duró ni un mes al aire como conductora de su propio espacio. Para Andrea Llosa, son gajes del oficio al estar en la pantalla chica, sin embargo, no dudó en lamentarlo.

Recordemos que ‘En tu Defensa’ se estrenó el pasado 19 de junio y tenía el estilo de ‘Andrea’, espacio de Andrea Llosa.

“Me parece poco elegante opinar de otros programas. Cuando me preguntaron sobre su debut, dije que le deseaba todo lo mejor porque son programas que igual ayudan. Lo lamento mucho (la cancelación), qué pena, pero la televisión es así”, respondió la conductora de TV.

Andrea Llosa fue una de las figuras que asistió a la conferencia de la Teletón, evento benéfico que se realizará este 8 y 9 de septiembre. La presentadora instó al público a colaborar por los niños de la Hogar Clinica San Juan de Dios. Asimismo, se refirió a su programas ‘Andrea’, que ha cumplido 4 años al aire y con gran aceptación del público.

“Lo tomo bastante bien, pero no solo del público, sino de la gente que ve el programa porque muchos no saben cómo llegan las historias y personas que vienen a buscarnos. Eso es maravilloso, porque muchas veces vienen a buscarnos para reconciliarse, saber la verdad e incluso confían más en nosotros que en las autoridades”, indicó la animadora.

“En realidad, creo que es una ‘resaca’ de lo que es ‘Nunca más’, programa que viene con una confianza y que ha cumplido 11 años al aire. Estamos felices y trabajando duro porque esto es día a día. La gente que trabaja en televisión sabe que esto es una chamba diaria, un día estás arriba y otro abajo, pero la idea es trabajar y trabajar porque el público merece lo mejor”, acotó.

Andrea Llosa en La Teletón

La conductora de TV apoyó una vez más la Teletón. Este año más que nunca, pues este evento benéfico regresa después de la pandemia, para ayudar a niños y niñas del país que sufren diferentes tipos de discapacidades.

“Estoy feliz y con sentimientos encontrados porque arrancamos con la ‘Teletón’ después de la pandemia. La idea es no esperar hasta este 8 o 9 de setiembre porque no hay plata. La gente ya puede empezar a donar, pues si no llegamos a la meta no vamos a poder lograr que más niños se rehabiliten. Hay que dar lo que tenemos, sea mucho o poco”, expresó Llosa sobre la Teletón, donde ya se puede donar.

Andrea Llosa celebra el éxito de 'Andrea'. Infobae Perú

Andrea Llosa y la vez que causó polémica con pelea en su set

A principios de julio, la conductora de ‘Andrea’ estuvo en el ojo de la tormenta cuando presentó en su programa una cuestionada reacción de uno de sus invitados. En el espacio de puede ver cómo uno de los asistentes, preso de la rabia, se levanta y golpea a otro de los presentas.

La seguridad corre a separarlos, desatándose un desorden en el set. Andrea Llosa, muy enojada, procede a sacarlo del lugar.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales no dudaron en comparar estas escenas con las que se veían en los programas de Laura Bozzo. Muchos cuestionaron por qué emitió esa escena. Como se sabe, el programa es grabado, por lo que tenía la oportunidad de hacerlo.

“Hay impulsos que no se pueden controlar”, indicó la periodista.