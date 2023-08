Peruano de 14 años logró subcampeonato en Panamericano Juvenil de Bowling

Peruano logra medalla de plata en Panamericano Juvenil de Bowling (IPD)

Strike para el Perú. Adrián Tokashiki, bolichista peruano de apenas 14 años de edad, recientemente logró un valioso subcampeonato en el XX Panamericano Juvenil 2023, que se viene desarrollando en Lima. El representante nacional protagonizó una actuación muy positiva y se colgó la medalla plateada en la modalidad de Sencillos Masculino Sub-16.

Tokashiki, quien hace no mucho participó en último IBERO Lima 2023 con el equipo peruano que conquistó la medalla de bronce por equipos, volvió a subirse al podio en una competencia internacional. Esta vez, el bolichista nacional gestó una nueva hazaña por sí mismo en el Panamericano Juvenil, tras darle la primera medalla a nuestro país en el evento.

El peruano se ubicó en la segunda posición de la competencia con un total de 1.161 puntos, siendo superado únicamente por el puertorriqueño Pedro Díaz, que acumuló 1.267 puntos y se quedó con la presea dorada. El costarricense Antonio Trejos cerró el podio con 1.143 puntos. Cabe destacar también la participación del peruano Kotaro Eda, que se quedó con el quinto lugar tras sumar 1.121 puntos.

“Fue un buen evento, creo que pude haber mejorado algunos aspectos en mi juego. No tenías las bolas correctas, pero me pude mantener pese a dificultades”, destacó Tokashiki tras su éxito panamericano.

El podio

Asimismo, el peruano de 14 años contó cómo pudo superar todas las adversidades por las que pasó en un evento tan complicado a nivel personal. “Siempre que un tiro no es bueno, trato de sacar el spare, porque fallar uno es algo que cuesta mucho. Hoy pude aprender mucho de las pistas, cómo jugaban los distintos rivales, para mañana aplicarlo en dobles y hacer los cambios correctos y necesarios para mejorar el desempeño”, señaló.

Cabe mencionar que Tokashiki también se colgó una medalla de bronce en Dobles Masculino, formando dupla precisamente con Kotaro Eda. La pareja nacional fue superada por sus similares de Costa Rica (Jose Jiménez y Antonio Trejos) y Colombia (Alejandro Silva y Juan Hernández).

Un oro mixto

El medallero nacional en el Panamericano Juvenil se acrecentó este miércoles, nuevamente con Tokashiki como protagonista. Esta vez, la joven promesa del bowling peruano formó una auténtica dupla con su compatriota Ana Paz Gonzales, con quien logró subirse a lo más alto del podio de la competencia.

Juntos competieron en la modalidad de Dobles Mixto sub-16, logrando superar a todos sus contendientes con categoría. Con 197.58 puntos en promedio, la dupla nacional dio muestra de su gran destreza y se impuso a sus similares de Costa Rica (2° con 192.08 puntos) y Puerto Rico (3° con 185.92 puntos) en la tabla.

Esta valiosa victoria fue celebrada y presumido por Tokashiki en sus redes sociales, donde además subió el video de un ‘strike’ que gestó durante la competencia.

Perú consiguió el oro en dobles mixto (Instagram)

Sobre el evento

El XX Panamericano Juvenil Lima 2023 se viene desarrollando en uno de los más modernos Bowling Center de Latinoamérica, el de la Videna. El evento se inauguró el domingo 30 de julio y se extenderá hasta el próximo viernes 4 de agosto, lapso en el que 10 selecciones vienen buscando saborear la gloria: Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Puerto Rico y República Dominicana.

Este evento cuenta con la participación de deportistas de las categorías sub 16, sub 18 y sub 21, por lo que los protagonistas de cada selección representan el futuro del bowling internacional.

Cabe mencionar que la delegación peruana cuenta con 16 representantes en diversas pruebas del certamen: Kotaro Eda, Adrián Tokashiki, Naoki Eda, Daiki Eda, Joaquín Maeshiro, Max Torres, Salvador Torres, Andrés Marroquín, Ana Paz Gonzales, Camila Oshiro, Ariana Komt, María Julia Chian, Yumi Yuzuriha, Daniela Matallana, Hidemi Segami y Lucia Quirós.