Lucho Paz reveló el motivo de su ausencia en la música: fue operado del corazón

Lucho Paz se sometió a una operación.

El cantante de cumbia Lucho Paz regresa a los escenarios después de haber sido operado del corazón, el propio artista hizo esta revelación y dio detalles de su salud. ‘La voz elegante de la cumbia’ asegura que vuelve renovado.

Cabe recordar que en el 2022, Lucho Paz preocupó a sus seguidores por sufrir una descompensación en provincia, previo a una presentación. En aquella ocasión, el cantante señaló que el doctor que lo atendió lo comprometió a hacerse los chequeos respectivos tan pronto llegue a Lima.

Tiempo después, el artista brindó una entrevista para dar detalles de su estado de salud. “‘Hace unos meses tuve una intervención por una angioplastia, gracias a Dios salió muy bien. No trabajé casi un mes, pero ya estoy recuperado. Sigo para adelante”, señaló al diario Trome.

Asimismo, recordó lo sucedido en Cajamarca, en el mes de septiembre. Después de ello, señaló que tomó cartas en el asunto para lograr su mejoría.

“En Cajamarca tuve una descomposición, tuve una infección generalizada. Estuve tres días internado, paré presentaciones y esos son avisos para irse cuidando”, señaló.

Asimismo, descartó que esté siguiendo alguna terapia, pues lo mejor para él será cantarle a su público.

“Para rato, el motor está reparado, ja, ja ja”, acotó bastante animado.

Lucho Paz cuenta con 40 años de carrera musical. (Instagram)

Lucho Paz y la vez que alarmó a su público por su salud

En septiembre del 2022, Lucho Paz preocupó a sus fieles seguidores luego que sufriera una descompensación. El cantante tuvo que ser trasladado a un centro de salud cercano, donde tuvo que ser internado. Fue dado de alta con la consigna de que se haga un chequeo en Lima.

“Yo le dije al médico que ya me había hecho algunos exámenes y que en estos días me iban a entregar los resultados para saber qué ocasionó mi infección. Me hizo las revisiones, me dijo que tenía que esperar internado y me pusieron inyecciones para el dolor. (...) Es una infección muy común, tiene un nombre raro. He tenido que retornar a Lima para seguir mi tratamiento y mañana (lunes 26), posiblemente, me vuelvan a internar porque son como 10 días de tratamiento”, señaló en ese entonces a Infobae.

En esa ocasión, el cantante confesó que ya tenía un tratamiento, el cual interrumpió para cumplir con sus compromisos laborales.

“Ahorita estoy en tratamiento. El día jueves (22 de setiembre) estuve mal con una fuerte infección. Me llevaron a una clínica aquí en Lima y me estabilizaron un poco. La verdad es que yo no quería viajar, pero lamentablemente tuve que cumplir. El día viernes me sentí mal, la fiebre no me bajaba y como a las 12 de la noche me pasaron la voz para ir a la discoteca (en Cajamarca). Subo a la tarima, me pongo a cantar y después de 6 canciones, me empezó a venir los dolores fuertes abdominales, me faltaba el aire, empecé a sudar frío y sentí que me desvanecía, me descompensé. Los señores de la discoteca me llevaron de emergencia y me tuve que quedar”, contó.