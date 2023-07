La contundente respuesta del coronel Víctor Revoredo a Wanda tras conocer que le puso precio a su cabeza

Wanda, la novia de Maldito Cris y su papel en la banda delincuencial. Latina

Hasta 40 mil dólares por atentar contra la vida del coronel PNP Víctor Revoredo ofrece la peligrosa venezolana Wanda del Valle Bermúdez, expareja del abatido delincuente Christopher Fuentes González, más conocido como el Maldito Cris. La respuesta de parte del alto mando policial no se hizo esperar y promete no retroceder ni amilanarse ante las amenazas de la criminalidad extranjera.

“Estamos enfrentándonos día a día, con la finalidad de sacar de circulación, respetando el debido proceso y en el irrestricto respeto a los derechos humanos, a estos malos ciudadanos nacionales y extranjeros... Sin embargo, siempre estamos al pie del cañón para llevar a nuestro querido país y a los extranjeros de bien a esa anhelada convivencia pacífica”, declaró a Perú 21.

Reconoció que nunca antes le habían puesto precio a su cabeza como ahora, pese a que se ha enfrentado a otros grupos criminales igual o más peligrosos que el Tren de Aragua, la megabanda criminal de Venezuela que estaría protegiendo a la temible Wanda, desde la muerte de Cris.

Según la propia policía peruana, la pareja del abatido sicario, que asesinó a un sereno en Surco, estaría detrás de los mensajes de muerte contra Víctor Revoredo. (Composición: Infobae Perú)

“Ahora ha aparecido una nueva cepa criminal muy peligrosa que viene de convivir con el hampa delictiva, como es el Tren de Aragua y, definitivamente, ellos desconocen que en el Perú existe la ley. Los peruanos tenemos nuestro errores, pero hemos sabido aceptarlos y reconducirlos. Estas personas que han vivido durante muchos años en zonas liberadas, en convivencia diaria con el penal de Tocorón, creen que acá van a implantar sus códigos y eso no lo vamos a permitir. En el Perú prevalece la ley”, señaló.

Remarcó que de parte de la institución policial no se le ha inventado ni sindicado sin sustento los delitos que vienen cometiendo en territorio peruano. “Nosotros no le hemos inventado ni un punto ni una coma respecto a sus ilícitos al Tren de Aragua y sus facciones los Gallegos, los Puros hermanos sicarios o a los Hijos de Dios”, expresó.

Además, el coronel Revoredo envió un contundente mensaje a la exnovia del Maldito Cris. “A esta dama, Wanda del Valle Bermúdez y compañía criminal, por haber nacido en un mundo delictivo, no le vamos a permitir que venga a querer intimidar. Ya iniciamos las acciones legales, vamos a continuar y no vamos a cesar hasta no ubicarla Esa señorita está perdiendo su tiempo. La Policía Nacional del Perú (PNP) está fortalecida”, dijo.

Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la PNP, asegura que las amenazas no lo amilanan y dará todo por la seguridad del Perú.

Teme por la seguridad de su familia

En otro momento, el coronel deslizó que existe un temor por la seguridad e integridad de su esposa, sus hijos y familia en general, aunque dejó claro que ellos saben que su vocación siempre lo ha llevado a dar todo por el Perú.

“Ellos saben que estamos al pie del cañón por un Perú querido que amamos y lo adoramos. Ellos saben que mi corazón está con ellos y que estoy dando todo por el Perú. Lógicamente, invoco e imploro a la justicia divina que sea el manto sagrado para que nos proteja siempre”, expresó.

Asimismo, informó que está teniendo el apoyo del alto mando policial y las autoridades del gobierno central. “Agradezco infinitamente a mi comandante general, que día a día se están comunicando conmigo ni bien amanece y ni bien anochese”, acotó.

Finalmente, Revoredo confesó que es un hombre de fe y muy devoto del Señor Cautivo de Ayabaca de Piura.