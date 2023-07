Nicola Porcella se quejó de dolor tras agresión física en ‘La Casa de los Famosos México’

En la reciente edición de ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella se refiere a la agresión que sufrió de parte de sus compañeros Sergio Mayer y Wendy Guevara, quienes le bajaron el short y pusieron cremas en sus partes íntimas. Después de ello lo dejaron tirado en el suelo, desnudo.

El modelo peruano aparece en la sala junto a Wendy, refiriéndose al dolor que siente después de lo ocurrido. “No sé si esa crema (daña) el cu..., porque siento que me raspa. Algo han hecho porque me arde”, se le escucha decir a Nicola Porcella, para luego bromear sobre el tema.

“¿Pero viste cómo ajusto?”, le preguntó el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ a Wendy Guevara.

En otro momento se ve a Sergio Mayer molestando a Nicola, quien tenía un peine en la mano. “Ese es el cepillo que te iba a yo a introducir”, le dijo el actor mexicano.

En las siguientes escenas se escucha al modelo gritar de dolor, mientras sus compañeros intentan ayudarlo. “Deja de moverte, Nico”, le dice Sergio Mayer, mientras que el peruano le dice: “Por qué me gritas así si tú me lo has hecho”.

Nicola Porcella se queja de dolor tras agresión de sus compañeros.

Nicola Porcella más amigo que nunca de Sergio Mayer

Para Nicola Porcella, lo sucedido con Sergio Mayer y Wendy Guevara no fue más que una broma. Así lo dejó ver en las últimas ediciones, donde aparece conversando de lo más cómodo con sus compañeros. Esta vez, sin ningún tipo de dolor. Incluso, celebra cuando el actor mexicano es salvado de ser eliminado.

Jorge Losa fue el octavo eliminado. No pudo contra los también nominados Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes lamentaron la salida de su compañero.

De esta manera, la agresión de Nicola Porcella pasó a segundo plano. Recordemos que la agencia del modelo se pronunció ante las constantes críticas de los seguidores, quienes pedían un castigo para Sergio Mayer y Wendy Guevara.

La empresa minimizó la situación y señaló que su representado se encontraba bien. Además, pidió que sigan viendo a Nicola durante el programa.

“A todo el fandom y público en general que están al tanto de lo sucedido: sabemos y les informamos que Nicola está bien, dado su forma de ser, damos por entendido que no se le tomó de manera personal, ya que todos los que siguen 24/7 el reality saben que es forma de convivir”, señaló Yezmin Nader, la directora de la agencia, a través de un comunicado.

El comunicado de la agencia de Nicola Porcella.

Llamado de atención en ‘La Casa de los Famosos México’

Aunque no se refirieron al tema directamente, la voz que guía a los habitantes dentro de la casa hizo una solicitud. En la sala principal, ‘la jefa’ les recordó que están siendo grabados las 24 horas del día.

“Quiero desearles a todos mucha suerte en lo que venga de aquí en adelante, además quiero recordarles que están siendo vistos las 24 horas del día por un público que posiblemente en más de una ocasión se identifique con ustedes, por esta razón cada una de sus palabras y actos reúne un mensaje que se ve y sirve como ejemplo para mucha gente”, indicó.

“Yo como jefa y anfitriona de esta casa les pido que se traten con respeto y los invito a reflexionar sobre la intensidad de las bromas, juegos y actitudes que tienen entre ustedes, pero siempre en un ambiente de respeto”, acotó.