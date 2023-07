Padre de mecánico Boris, desaparecido en el mar de Huanchaco, :"Mientras no vea a mi hijo, no me iré de acá". Video: Sol TV

César Basilio Corrales continúa en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, a la espera de alguna noticia de su hijo Boris Corrales, el mecánico aeronáutico a cargo del mantenimiento de la aeronave que cayó al mar de Huanchaco, el último viernes, 28 de julio.

El padre de la cuarta víctima de la tragedia llegó desde Chiclayo, su tierra natal y la de su hijo, hasta Trujillo para esperar el momento en que la Marina de Guerra (MGP) le informe sobre el hallazgo y rescate del joven mecánico de 24 años de edad.

“Yo quiero quedarme acá hasta el último, hasta que vea a mi hijo. Mientras no vea a mi hijo, no me iré, voy a estar acá”, dijo el señor Corrales notablemente destrozado por los momentos de angustia y tristeza que atraviesa.

Familia a punto de perder las esperanzas

Junto a su esposa y su hijo menor, el padre de la víctima, confesó previamente que es probable que los rescatistas ya no hallen con vida a su hijo Boris Corrales Pardo.

“Ojalá que hallen los cuerpos, vamos a estar a la espera de eso, porque ya no pienso que mi hijo tenga vida, ya no pienso eso, señores”, sostuvo el progenitor para las cámaras de Sol Tv, de Trujillo.

Es necesario mencionar que, han pasado más de 40 horas desde que la avioneta de la Escuela de Aviación Juan Bielovucic Cavalier (JBC), donde se encontraban un total de cuatro tripulantes, perdió el contacto con el aeropuerto de Trujillo.

Boris Corrales, mecánico de avioneta que cayó a las aguas de Huanchaco. | Facebook

El sábado 29 de julio, solo un día después del accidente, se informó sobre el hallazgo de los restos de Fabiana Hernández (18) y presuntamente de otras dos víctimas. Hasta ese momento, César Corrales sostuvo que mantenía las esperanzas de hallar con vida a su hijo pues su celular continuaba sonando.

“Conozco a sus compañeros y alumnos pilotos que han estudiado con mi hijo, justamente en este momento estamos llamando al teléfono de Boris, timbra y timbra, pero no responde. Lo raro es que si se ha caído al mar, cómo sigue timbrando”, expresó César, padre de familia.

Sin embargo, han transcurrido varias horas y hasta el momento no se sabe nada del joven mecánico ni de los otros dos desaparecidos (Mike Jiménez y el instructor Santiago Aldaz). La angustia aumenta y las esperanzas de la familia Corrales Pardo comienzan a desvanecerse.

Denuncia irregularidades y responsabiliza la escuela JBC

El progenitor del desaparecido Boris Corrales señaló para el mencionado medio que su hijo le había contado sobre presuntas irregularidades en la avioneta de la escuela que operaba en el segundo nivel de un restaurante y que las autoridades del centro de enseñanza no querían comprar los repuestos necesarios.

La escuela de aviación JBC de Huanchaco, en Trujillo, queda en un segundo piso de un restaurante.

“Mi hijo en varias veces me dijo que el dueño no quería comprar unas cosas que le piden y le recomendé que se saliera de ahí y que si no me pase su número telefónico para yo conversar directamente con él. “A ese señor no le gustaba comprar herramientas nuevas, ya le hemos dicho varias veces, pero no compra”, me contó mi hijo”, expresó César Corrales.

El padre de la fallecida Fabiana Hernández también señaló que la aeronave no contaba con los implementos de seguridad necesarios para cuatro tripulantes.

“Nos dicen que la avioneta solamente tenía dos chalecos salvavidas y desde ahí hay que pensar otra cosa. Nos han dicho también que la nave ha estado volando constantemente y mucho trabajo del motor habría causado un desperfecto. También nos dicen que esta avioneta no tenía capacidad para llevar a cuatro personas”, expresó para RPP Noticias.

A todo esto se suma que la escuela JBC emitió un comunicado con toda la información de los hechos recién 28 horas después del lamentable suceso.

Familiares de la víctima intentaron agredir a uno de los representantes debido a que este se apareció en el aeropuerto alrededor de las 18:00 horas del sábado 29, un día después del trágico suceso. El jefe Aeronavegabilidad de la JBC nunca respondió a su teléfono pese a la insistencia de los deudos.

Lista oficial de víctimas de aeronave que cayó en mar de Trujillo

Fueron un total de cuatro personas que iban a bordo que partió desde Chiclayo rumbo a Trujillo. Aunque en un principio solo se informaba sobre la desaparición de tres, un día después se confirmó que faltaba incluir a Boris Corrales.

(De arriba-abajo) Los estudiantes Mayt Jimenez y Fabiana Hernández, junto al mecánico Santiago Aldaz viajaban en la avioneta de la Academia JBC. | Composición Infobae Perú

-Santiago Aldaz, piloto de 30 años de edad, (desaparecido).

-Mayt Jiménez, estudiante de 19 años de edad, (desaparecido).

-Fabiana Hernández, estudiante de 18 años de edad, (rescatada)

-Boris Corrales, mecánico aeronáutico de 24 años de edad, (desaparecido).