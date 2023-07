Arzobispado de Lima confirma que misa de la Catedral no será transmitida por TV Perú

Arzobispo Carlos Castillo hizo un llamado a la clase política durante su homilía en la misa y Te Deum de 28 de julio.

La homilía de monseñor Carlos Castillo durante el Te Deum de 28 de julio fue aplaudido y criticado por haber comentado la crisis política y social, los más de cincuenta muertos durante las protestas y el accionar de la clase política. A dos días de su intervención, TV Perú ha optado por no transmitir la Santa Misa programada para hoy 30 de julio apelando a la amplia cobertura por Fiestas Patrias.

Te puede interesar: El duro mensaje del arzobispo de Lima a Dina Boluarte: “Parece que no se dieran cuenta que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes”

Desde su cuenta de Facebook, el Arzobispado de Lima comunicó la decisión del canal del Estado. En su lugar, la institución invitó a sus seguidores a atender la actividad religiosa a través de sus redes sociales. Cabe recordar que desde la presidencia del Perú se indicó que las actividades con ocasión del 202° aniversario de la proclamación de la independencia del Perú fueron se realizaron hasta el 29 de julio.

“¡Qué tal censura del gobierno a la palabra del Señor! Oremos, hermanos y hermanas, para que se difunda la palabra del Señor”, escribió en los comentarios un usuario identificado como Alejandro García. Por su parte, el ciudadano José Serquén entendió el anunció como una “represión contra la palabra clara, directa y valiente de nuestro Arzobispo Carlos Castillo” durante el Te Deum de Fiestas Patrias.

¿Qué dijo el arzobispo de Lima?

La presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, sus ministros y miembros del Congreso de la República estuvieron presentes en la catedral de Lima durante la misa y Te Deum de 28 de julio. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, brindó una homilía en la que reflexionó sobre el cristianismo, el evangelio del día, la independencia del Perú y la situación política y social que atraviesa el país.

Dura homilía del Arzobispo de Lima Carlos Castillo Mattasoglio hacia Dina Boluarte | Latina TV

“En efecto, muy pocas veces hemos llegado al 28 de julio en una situación igual de incertidumbre, tensión y división política como la que hoy vivimos”, dijo para luego instar a las autoridades a ponerse en el lugar de aquellos ciudadanos que han perdido la vida durante las recientes manifestaciones y aquellos que todavía se encuentran en búsqueda de justicia y reparación por las acciones de la clase política y las fuerzas del orden.

Te puede interesar: Así reaccionaron Dina Boluarte y Alberto Otárola al ser consultados por el mensaje de monseñor Carlos Castillo

“Como Iglesia no estamos para dar soluciones estratégicas o tácticas que corresponden al campo estrictamente político y económico. Pero no puede quedarse muda ante el relajamiento humano y ético de la Patria. No puede dejar de llamar a todos a la unidad para un programa mínimo común y efectivo que prevea afrontar, con el concurso de todos, los sectores sociales y políticos”, agregó Carlos Castillo.

El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, fue alumno de la facultad de Letras, Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1979 ingresó al Pontificio Colegio Español de San José en Roma y fue ordenado diácono en 1983. Ha sido profesor de Teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y asesor de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos.

Te puede interesar: Alberto Otárola: perfil político del abogado de izquierda que se convirtió en la mano derecha de Dina Boluarte

En los últimos años previos a su nombramiento como Arzobispo de Lima, fue colaborador de la parroquia “San Francisco Solano” y consejero del Centro de Asistencia Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el 2 de marzo de 2019, Carlos Castillo Mattasoglio fue ordenado Obispo por manos del Nuncio Apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli.