Jaime Bayly reveló el particular pedido de unos policías cuando llegó a Perú

Jaime Bayly es interceptado por la Policia Nacional del Perú. (Composición: Infobae)

El reconocido escritor peruano, Jaime Bayly llegó a nuestro país, el pasado sábado 22 de julio, para presentar su última obra titulada “Los Genios” en la esperada Feria Internacional del Libro de Lima, esto en compañía de su esposa Silvia Núñez del Arco y su pequeña hija.

Sin embargo, en medio de su llegada, el prolífico escritor contó un hecho anecdótico que pasó cuando llegó a la capital junto a su familia. Según Bayly fue interceptado por efectivos de la Policía Nacional a su llegada a Lima, algo que le causó mucha sorpresa. ¿Qué pasó?

Así lo dejó entrever, el escritor en su reciente columna titulada ‘Pensé que ya nadie me leía’, donde Jaime Bayly relató dicho suceso que pasó con la Policía Nacional. Todo ocurrió, cuando luego de su participación en el evento de firma de libros en una famosa librería, el popular ‘Tío Terrible‘ revela que es “retenido” por la Policía sin entender las razones, pues no había cometido ningún delito.

Jaime Bayly estará en la Feria Internacional del Libro de Lima con su última obra 'Los Genios'. Foto: Andina

No obstante, la verdadera razón se vislumbraría más adelante cuando el comunicador se da cuenta de que se trataban de admiradores. “Hacia las once de la noche, me esperan en el restaurante a tres cuadras de mi apartamento. Ya saben lo que voy a pedir: la carne de res tan suave que se deshace en la boca, acompañada de puré de papas y arroz (de nuevo arroz, qué bendición), y de postre, el limón de convento”, dice en un inicio Jaime en su relato.

“Caminando a mi casa, me detiene la policía. No he cometido infracción alguna, no me imponen una multa, los agentes desean hacerse unas fotos conmigo. A la orden, oficiales, siempre a la orden”, agrega el comentario del periodista en su columna titulada ‘Pensé que ya nadie me leía’.

¿Cuánto cuestan las entradas para la FIL Lima 2023?

General (para mayores de 18 años):

Lunes, martes y miércoles: S/ 5.00

Jueves, viernes, sábado, domingo y feriados: S/ 7.00

Estudiantes de universidades e institutos:

S/ 3.00

Deberán presentar de carné universitario, o de instituto, original.

Maestros de Escuela Básica Regular:

S/ 3.00

Deben presentar boleta de pago o carné de centro laboral (solo documentos originales, no copias).

Menores de 5 años y mayores de 65 años:

No pagan entrada

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de comprar mi entrada?

Compra tus entradas AQUÍ en Teleticket

Al momento de comprar, debes elegir la fecha en que visitarás la feria.

Entrada válida solo para un día de feria, no están permitidos los reingresos al recinto.

Entrada especial CONADIS es exclusiva para personas que presenten su carné de CONADIS y DNI al momento de ingresar.

El escritor peruano Jaime Bayly llega a la Feria Internacional del Libro de Lima para presentar su más reciente obra 'Los Genios', que narra la pelea histórica entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Foto: Andina

Jaime Bayly habló de la muerte de Diego Bertie

El pasado 22 de julio, el escritor Jaime Bayly fue consultado por las cámaras de Magaly Medina sobre el actor y cantante, Diego Bertie, quien murió después de caer del piso 14 de su edificio. El escritor afirma que todavía no puede aceptar su muerte y que de saber que estaba tan mal emocionalmente lo hubiera ayudado.

“Estoy traspasado de dolor, esa es una tragedia que no debió ocurrir”, señaló al programa de Magaly Medina. “No sabía que él estaba tan mal, de hecho, cuando vi la entrevista que le dio a Magaly pensé que estaba bien”, aseguró el comunicador.

“De haber sabido que él estaba pensando quitarse la vida, hubiera tratado de verlo y ayudarlo. Es un tema que me duele mucho, todavía me duele muchísimo”, concluyó diciendo el periodista.