Darwin Espinoza niega haberse reunido con Sada Goray y Luis Mesones: “No se puede salir a manchar honras” (Punto Final)

La designación de Luis Mesones Odar como viceministro de Producción no se habría realizado de manera transparente. La declaración de un aspirante a colaborador eficaz nuevamente compromete a Sada Goray, propietaria de la empresa Marka Group, quien habría coordinado con el congresista Darwin Espinoza para que su expareja ocupe un cargo importante en Produce.

Latina Noticias difundió la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, quien mencionó al parlamentario acusado de ser el líder de ‘Los Niños’. Recordemos que a través de un informe del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), se dio a conocer que Espinoza Vargas sería el líder de los congresistas señalados como ‘Los Niños’ a los que, “a cambio de su patrocinio ilegal e ilegítimo” al exmandatario, se les dio “el manejo discrecional del Ministerio de la Producción para la designación indirecta de su titular y puestos claves, actos ilícitos que habrían estado bajo la coordinación y operativización del citado congresista”.

“Días después, Luis Martín Mesones Odar va a la casa de Sada Goray y esta le pregunta si quiere ser viceministro de Producción, a lo cual Mesones respondió que no conocía sobre ese cargo preguntándole qué es lo que haría. Goray irónicamente le respondió: ‘Vas a ser viceministro’. Entonces, Mesones aceptó la propuesta de la empresaria. Después de ello, ella coordina con Darwin Espinoza para que su exesposo sea designado como viceministro de Producción”, se lee en el documento.

Sada Goray intervino para colocar a su exesposo Luis Mesones en Sedapal.

Tras la difusión de esta declaración, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) dio su descargo en una entrevista para Punto Final. “Yo no he tenido ninguna comunicación con la señora Sada Goray, tampoco me he reunido con el señor Luis Mesones. Usted puede revisar el registro de visitas del Congreso de la República, eso es público”, sostuvo al medio local citado.

En otro apartado del documento en donde aparece la declaración del aspirante a colaborador eficaz, se puede leer que “para realizar sus actividades comerciales y delictivas, la empresaria usaba números telefónicos internacionales”. “Tengo conocimiento que esas líneas telefónicas eran entregadas por Sada Goray a las personas con las que realizaba sus distintos negocios, entre ellas: el congresista Darwin Espinoza”, indicó.

El legislador también negó haber recibido algún celular para comunicarse con Goray Chong. Ante las cámaras de televisión, mostró 2 aparatos móviles: uno todavía no termina de pagarlo y el otro lo usa para manejar las redes sociales.

Darwin Espinoza descarta haberse reunido con Sada Goray y Luis Mesones.

“Cualquier versión que pueda salir de cualquier aspirante a colaborador eficaz tiene que ser corroborado. Antes que se pueda filtrar información o manifestación, se tiene que hacer el cruce respectivo. No se puede salir a manchar honras de la noche a la mañana, yo puedo salir mañana a acusar a cualquiera, a señalar y luego digo: ‘no tengo pruebas’”, manifestó.

“Nada que ver. No hay ninguna foto, ni video, ni audio ni nada (con Sada Goray y Luis Mesones Odar). No los conozco, no me he reunido con ellos”, finalizó.

Caso ‘Los Niños’: vínculos en la Presidencia

Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Raúl Doroteo y Jorge Flores habrían sido captados por Auner Vásquez, exjefe del gabinete de asesores de la Presidencia de la República, para comprometerse a actuar a favor del exmandatario. Es decir, votar a favor del exmiembro de Perú Libre, oponerse a mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de los ministros de Castillo Terrones.

Congreso decidió no denunciar a Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza por tráfico de influencias | Infobae

De acuerdo a un informe fiscal, el pasado 14 de septiembre, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza, Illic López Ureña, Elvis Vergara Mendoza, Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Hilda Portero López, José Arriola y Wilson Soto, de Acción Popular (AP), acudieron a Palacio de Gobierno junto a ocho ciudadanos para entregarle ocho currículums a Auner Vásquez, quienes indicaron que tenían conocimiento de los puestos donde serían designados.

Se trataría de favores que realizarían los congresistas a cambio de obtener beneficios en el Poder Ejecutivo de parte del entonces presidente Pedro Castillo.