Los Niños de Acción Popular también pedían las salidas de ministros en el gobierno de Pedro Castillo

Caso 'Los Niños' de Acción Popular: hipótesis explica un nuevo transfuguismo que estaría enquistado en el gobierno.

Los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Juan Carlos Mori (Acción Popular) -denominado también como el grupo de ‘Los niños’- no solo habrían buscado beneficiarse con algunos contratos durante el gobierno de Pedro Castillo, sino que también solicitaban la salida de algunos ministros de Estado.

Te puede interesar: ‘Los Niños’ de Acción Popular buscan que el Congreso elija al procurador general

Mirtha Vásquez, extitular del Consejo de Ministros, le reveló a la Fiscalía que los integrantes del partido de la lampa se le acercaron para cuestionarle, cuando fue a solicitar el voto de investidura al Parlamento el 4 de noviembre del 2021, por la presencia de su correligionario Rogger Incio en el Ministerio de la Producción. Según ella, le exigieron que lo saque del equipo ministerial.

“Se me acercaron congresistas de Acción Popular y me dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la designación del ministro Rogger Incio, porque no representaba a su partido, no era de su facción. Sin embargo, este reclamo no me pareció de importancia”, dijo Vásquez en su testimonio ante el Ministerio Público al que el diario Correo accedió.

Te puede interesar: Pedro Castillo ordenó favorecer a ‘Los Niños’, según Bruno Pacheco

La expresidenta del Congreso refirió que los acciopopulistas que se le acercaron fueron Elvis Vergara y Darwin Espinoza.

Mirtha Vásquez denunció la existencia de un gabinete en las sombras que gobernaba junto a Pedro Castillo.

Tras lograr la investidura de la representación nacional, Vásquez agregó que el expresidente Castillo la llamó a su despacho para comunicarle que el entonces ministro Incio había presentado su renuncia por “motivos personales”. Sin embargo, esto no habría sido el real motivo para alejarse del Ejecutivo.

Te puede interesar: Patricia Benavides no habría querido sacar un nuevo pronunciamiento de respaldo de la Fiscalía hacia Zoraida Ávalos

El extitular de Producción anotó ante el Ministerio Público que presentó su dimisión al entonces gabinete Vásquez porque había una incomodidad por parte de “Los Niños” de Acción Popular hacia él. Incluso, le hicieron llegar esta sensación al mismo Castillo Terrones durante las citas que tenían en Palacio de Gobierno.

Hay que recordar que el reemplazo de Incio en Producción fue Jorge Prado Palomino, quien tuvo una estrecha colaboración con los legisladores de AP a tal punto que varios de sus recomendados fueron designados como funcionarios.