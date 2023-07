Reaparece Sada Goray desde el extranjero y afirma que hace trabajo remoto para un proyecto ecológico en Tarapoto

La dueña de la inmobiliaria Marka Group, Sada Goray declaró ante el Ministerio Público en medio de las investigaciones por los presuntos sobornos que habría pagado a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda en el gobierno de Pedro Castillo.

Desde algún lugar en el extranjero, reaparece Sada Goray, la empresaria acusada de entregar 4 millones de soles en sobornos a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda en el gobierno de Pedro Castillo, declaró ante la fiscal Karen Ida Campos García

Así lo dejó entrever el programa ‘Panorama’ en un informe donde obtuvo en exclusiva la última declaración oficial de la ex gerenta de ‘Marka Group’ ante el Ministerio Público en medio de las investigaciones por los presuntos sobornos que habría pagado. En este testimonio, ella revela detalles sobre cuáles son sus actividades actuales, además sobre los sobornos que entregó, lo cual sería de gran importancia para la investigación, con esto se podría entender de dónde obtuvo Sada el dinero en efectivo.

Todo ocurrió el pasado jueves 22 de junio, a las 2 de la tarde desde una oficina fuera del país, la emblemática Sada Goray se acomodó ante una cámara para presentarse ante una fiscal. Este sería el último registro borroso que la fiscalía imprimió de ella. “En Lima, siendo las 14 horas del día 22 de junio del 2023, ante la presencia de la doctora Karen Ida Campos García, fiscal adjunta provincial, se procede a recibir la declaración testimonial de Sada Angélica Goray Chong”, se escucha en el reportaje.

En su declaración ante la fiscal, la empresaria, afirmó estar dedicada al proyecto ecológico Selva Viva Park en Tarapoto, realizando trabajo remoto desde el extranjero para el rescate de animales. Ese día, Sada le confesó a la fiscal algo increíble y reveló que no tenía celular y que ha vuelto a sus raíces.

También, mandó una foto donde se ve en una cascada en Tarapoto y se habría tirado a la cascada. Ese día vestía un polo morado y miraba a la cámara, luego alzaba los brazos desde lejos. Como se recuerda, entre 2016 y 2017, Goray estableció un parque ecológico llamado ‘Selva Viva’ en Tarapoto, lo presentaba al lado de carteles de ‘Marka Group’, lo publicitaba en radios de la región y llevaba cantantes para marquetear su parque. Hoy años después le ha dicho a la fiscal a la fiscalía que ha vuelto.

La fiscal le consultó. “Para que diga ¿qué actividad se dedica, dónde y desde cuándo?”, se lee en el expediente. La respuesta de Sada fue la siguiente: “Hoy en día hago trabajo remoto para el proyecto de ‘Selva Viva Park’ que es un centro de rescate de animales”, sostuvo en su declaración.

¿Qué más respondió Sada Goray ante la fiscal Karen Campos García?

Luego que, Ítalo Arbulú apoderado de la empresa Marca Group, denunció a todos los nuevos directores del fondo Mi vivienda por cancelar los convenios por las confesiones de pagos de Sada Goday en contra de las cláusulas anticorrupción.

Según el dominical ‘Panorama’ mostró la declaraciones de la empresaria, declaró como ‘testigo’ y reiteró que Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda en el gobierno de Pedro Castillo, le pidió un soborno de 4 millones. “Entonces me envolvieron, me envolvieron. Todo estuvo bien hasta el día que el Señor me dijo, quiero 4 millones de soles”, manifestó Goray y quien incluso dijo que aceptó ese monto porque amaba al Perú.

En el informe, la empresaria Sada Goray dijo lo siguiente: “Porque quiero mi país, porque amo a mi país, si yo he salido a hablar en público, cosa que no me corresponde, cosa que nadie me está presionando, lo hago porque yo quiero a mi país, porque quiero el bienestar en el desarrollo de las familias de menos recursos”, agregó en la declaración.

Salatiel Marrufo, una pieza clave en la investigación por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda durante el Gobierno de Pedro Castillo. (Composición: Infobae)

“Este convenio se empezó a trabajar con el Fondo Mivivienda desde el año 2020 y nos tomó dos años sociabilizar la aprobación para darle crédito directo a la familia (...). Después de mucho trabajo y bastante inversión de la compañía para cumplir con los requisitos para la firma del convenio es que el día 15 de septiembre del 2021 se aprueba”, aseveró.