John Kelvin, Lucho Cuéllar y más exintegrantes del Grupo 5 se reencuentran en esperado concierto

John Kelvin se reencontró con Lucho Cuéllar y más exintegrantes del Grupo 5. TikTok/@luchocuellar6

Una nueva etapa en su vida. John Kelvin está enfocado en su carrera artística, luego de recuperar su libertad tras permanecer cinco meses en el penal de Lurigancho. El cumbiambero se ha reunido con Lucho Cuéllar y otros exmiembros del Grupo 5 para la alegría de sus fanáticos, quienes esperan verlo nuevamente sobre los escenarios.

Como se recuerda, el pasado martes 4 de julio, el Poder Judicial ordenó el cese de prisión preventiva por nueve meses que John Kelvin cumplía desde febrero. Al salir de la cárcel, se reencontró con su familia y su defensa legal informó que alistan una contrademanda contra Dalia Durán, su expareja.

Pero lo que sorprendió a los usuarios fueron unas imágenes del cumbiambero en una sesión fotográfica junto a Lucho Cuéllar, Mathías Colmenares y Jairo Antonio, quienes formaron parte del Grupo 5 años atrás. “Música, amistad y una nueva historia”, escribió el popular ‘Kiko de la cumbia’.

John Kelvin se reunió con exmiembros del Grupo 5.

Dicha publicación emocionó a los internautas, quienes se preguntaban si se trataba de una nueva banda de cumbia en formación. Otros usuarios se ilusionaron con la idea y no dudaron en pedir el ingreso de Leonard León y Marco Antonio Guerrero, otras voces icónicas del ‘Grupo de Oro del Perú’.

No obstante, fue Lucho Cuéllar quien aclaró que no se juntó con sus excolegas para formar una nueva agrupación, sino para realizar “un evento que será en septiembre”. “Es un reencuentro de amigos junto a Mathías Colmenares, Jairo Antonio y John Kelvin, quienes hemos pertenecido al Grupo 5″, dijo al diario Trome.

¿Por qué John Kelvin dejó el Grupo 5?

John Kelvin incrementó su popularidad a nivel nacional al integrar el Grupo 5, cuando esta era liderada por Elmer Yaipén en la primera década de los 2000. No obstante, fue despedido de la orquesta porque causó “un daño irreparable a la imagen, prestigio y credibilidad a la agrupación”, según un comunicado difundido.

El cantante nacional se mostró sorprendido por la misiva y aseguró que el Grupo 5 “mancilló su nombre al decir que lo botaron porque no cumplía con su trabajo”. Luego de ello, Jonathan Sarmiento Llanos, su verdadero nombre, se integró a Los Adolescentes.

John Kelvin podría volver a la cárcel.

John Kelvin hizo mea culpa

Para sorpresa de muchos, John Kelvin se presentó en ‘El Reventonazo de la Chola’ este sábado 22 de julio, en donde pidió disculpas públicas por lo sucedido con Dalia Durán y también habló sobre sus días en el penal de Lurigancho.

John Kelvin fue entrevistado por la 'Chola' Chabuca después de pasar cinco meses en el penal de Lurigancho. El Reventonazo de la Chola / América TV

“Ha sido muy difícil, jamás imaginé pasar por algo tan duro. Estoy arrepentido, todos los seres humanos partimos de un inicio y tenemos derecho de volver a empezar, todos nos equivocamos. Yo me equivoqué, pedí perdón de corazón, Él (Dios) me escuchó y hoy te puedo mirar a los ojos porque estoy en paz conmigo mismo. Estoy iniciando una etapa”, expresó el cumbiambero.

Más adelante, y entre lágrimas, John Kelvin mencionó que no se arrepiente de haber estado tras las rejas durante cinco meses, ya que esta experiencia lo ayudó a mejorar como persona.

“Yo no siento vergüenza, sufrí, me humillé ante Dios, esto no es ficción, esto es real. Me pasó y si tenía que pasar por esto para llegar a lo más profundo, entonces le agradezco a Dios que tengo vida, estoy sano y bien. Muchas personas se decepcionaron de mí. Decían: ‘Yo te admiraba y ahora ya no’. Por eso, en algún momento me pregunté si dejaría de cantar, quizás seguiría la carrera que estudié. Pero luego pensé: ‘Si yo estoy aquí es para ver algo que nunca vi’”, sostuvo.