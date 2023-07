Nicola Porcella recibe apoyo de sus fans mexicanos y peruanos luego de la traición de Wendy Guevara y el ‘Team infierno’

Nicola Porcella recibe el apoyo de mexicanos, luego de traición de Wendy Guevara y el ‘Team infierno’. Instagram

Nicola Porcella quien permanece en el reality ‘La Casa de los Famosos México’, no se encuentra en su mejor semana porque los amigos que había formado dentro ‘Team Infierno’, le han dado la espalda y lo han nominado, además de acusarlo de traidor por acercarse mucho al líder del ‘Team Cielo’.

Como se recuerda, su gran amiga Wendy Guevara dio uno de sus votos para que Nicola sea nominado y mantener al ‘Team Infierno’ unido, un grupo que está conformado por las estrellas mexicanas tales como; Poncho de Nigris, Sergio Mayer, ‘Apio’ Quijano y Emilio Osorio.

Agregado a ello, el último viernes 21 de julio, Nicola Porcella vivió otro momento muy fuerte porque sus compañeros lo acusaron de traidor y esto ocasionó que se frustrará y tuviera fuertes episodios de furia y ansiedad.

Resulta que, uno de los líderes del grupo, Sergio Mayer conversó con los artistas mexicanos e insinuó que el peruano estaría muy cerca a Jorge Losa, líder del ‘Team Cielo’, esto con la intención de armar una conspiración contra ellos y pactar una supuesta estrategia para llegar a la final.

“Me llama la atención porque el Albacete (Jorge Losa) no ha votado por ti (Nicola)... si dices que traes tanta competencia, ¿por qué no te ha dado?... y me dijo; que no sabe por qué. La Barby me lo confirmó... Traen una relación de amistad y no de competencia”, comentó el actor a Wendy, Apio y Emilio.

La Casa de los Famosos México: Sergio Mayer acusa de traición a Nicola Porcella y confabular con Jorge Losa. TikTok

Agregado a ello, Wendy Guevara, quien presuntamente tenía una intención amorosa con él, le dijo a Apio Quijano que últimamente lo ve hablando muy seguido a Mariana ‘La Barby’ Juárez, otra integrante del ‘Team Cielo’

Lamentablemente, esto le dolió mucho al exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y lo tomó como una gran traición de amistad, desatando una grave crisis de furia y frustración, a tal punto de golpear una de las puertas de la casa.

No aguantó ser señalado como traidor por su equipo.

Fans mexicanos inundan las redes sociales apoyando a peruano

Nicola Porcella se ha ganado el cariño de los mexicanos por mostrarse tal y como es, además de haber formado una íntima amistad con la influencer Wendy Guevara, inclusive comenzaron a relacionarlos románticamente y pensar que serían una pareja.

Inclusivo lo han bautizado como el ‘Novio de México’, por eso viene compartiendo el proceso de cómo votar por Nicola para que se salve de la eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’.

“Nunca he votado, pero esta vez lo haré solo por Nicola”, “En ese momento que te das cuenta de que todos no son amigos”, “Aguanta Nico, México te va a salvar de aquí a la final”, “Nicola se queda”, “Tú ganarás, Nicola”, “Mis votos serán para ti, Nicola”, “Te amamos Nicola”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

Fans de Nicola Porcella en México hacen campaña para que voten por peruano y no salga del reality. Instagram

Mexicanos piden votar por Nicola Porcella mediante paneles en Times Square

Para sorpresa de muchos, el último viernes 21 de julio aparecieron en los famosos paneles del Times Square la publicidad de La Casa de los Famosos México invitando a votar por Nicola Porcella, quien está nominado y podría abandonar la casa este domingo 23 de julio.

Las redes sociales del Club de Fans en México y en Perú de la expareja de Angie Arizaga compartieron imágenes del panel en ‘La Gran Manzana’ en Estados Unidos. Y es que los seguidores del peruano han tomado como un traición lo que hizo el Team Infierno contra el exchico reality sudamericano.

Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México. Twitter

Según los medios mexicanos han pedido que votaran a favor de Porcella para que permanezca en el reality show y en cambio han pedido que no voten por Sergio Mayer porque fue quien formó parte de los participantes que acusaron de traidor al peruano y tampoco por Apio Quijano que fue no de los primeros en decir que estaba muy cercano a boxeadora mexicana, ‘La Barby’ Juárez.

Mientras en Perú, los fans del recordado capitán de las Cobras también están haciendo campaña para votar por Nicolla, ya que en la radio nacional donde trabaja antes de partir a México vienen invitando a la gente a votar por él. Además, han trasmitido los saludos de Francesca Lazo, madre del hijo de Nicola y de su hijo de 10 años, quienes invitan a todos los seguidores del exguerrero a votar por él para que permanezca en el reality de competencia.

Asimismo, personajes de la farándula peruana como Stephanie Valenzuela, Laura Huarcayo, Rafael Cardozo están usando sus redes sociales para que el público peruano vote por Nicola y así se quede en ‘La Casa de los Famosos’.