Nicola Porcella fue señalado como traidor por el Team Infierno y tuvo un ataque de ansiedad

Nicola Porcella se sintió muy afectado emocionalmente por las acusaciones de sus compañeros. (Captura: Vix)

La mayoría de los integrantes del Team Infierno se convirtieron en los villanos de la historia al señalar a Nicola Porcella como un traidor después de considerar que estaba conspirando en contra del equipo lo que ocasionó que el peruano explotara y llegara hasta las lágrimas de la frustración y tristeza que sintió. Al ver la desesperación y la afectación emocional que presentaba el modelo fue Jorge Losa, del Team Cielo, quien se acercó a tranquilizarlo.

Todo empezó cuando Wendy Guevara, quien presuntamente tenía una intención amorosa con él, comentara con Apio Quijano que últimamente lo ve muy cercano a Mariana La Barby Juárez, pero sin mostrar celos o envidia, sino todo lo contrario. “La Perdida” dijo que era mejor porque “así se libraba de él” y ya no le importaba lo que pensara, hiciera o pasara con el exdeportista.

Momentos después los integrantes del Team Infierno vieron que Nicola tenía una interacción muy amistosa con el líder del Team Cielo, el español Jorge Losa, lo que vieron como señales de una traición y del inicio de una conspiración en contra de su propio equipo, hecho que a Porcella no le cayó nada bien y tras enterarse de estas acusaciones sufrió un ataque de ansiedad y por poco explota en contra de todos sus compañeros.

El peruano presentó un ataque de ansiedad Crédito: Televisa /Vix

El peruano dijo que se sintió muy encerrado dentro del lugar donde se lleva a cabo el reality show y empezó a tener problemas en la respiración, tensión en todo el cuerpo y ganas de desahogarse. Jorge Losa fue quien se dio cuenta de esto y se acercó a su compañero para darle ánimos y palabras de aliento para que pudiera superar la crisis por la que estaba atravesando.

Después de que el albacete tuviera la iniciativa de calmarlo y apapacharlo mientras pasaba lo peor del ataque de ansiedad que tenía después de las acusaciones en su contra fue Sergio Mayer quien decidió encararlo y platicar con él para tener mayor claridad sobre lo que estaba pasando entre ellos y arreglar el asunto sobre la supuesta traición.

El ex Solo Para Mujeres dejó hablar al peruano quien le dijo que él sólo se había acercado con Jorge Losa para hablar de proyectos anteriores donde cada uno había participado por su propia parte. Y en el caso de La Barby estaba entrenando box con ella, suceso que no lo consideró como una causante del pensamiento de traición que tenían sobre él.

Nicola Porcella no aguantó ser señalado como conspirador en contra de su propio equipo

Poncho de Nigris fue el tercero en aparecer, pero él no tuvo palabras acusatorias en contra del también presentador de televisión, en cambio se acercó a él para darle un abrazo y pedirle que tuviera la mejor actitud en la fiesta de este viernes 21 de julio para que pudiera sentirse mejor. Asimismo le solicitó que usara la celebración para distraerse y mejorar su situación emocional.

El último en aparecer fue Emilio Osorio quien trató de animar a Nicola Porcella diciendo que buscara la forma de que no le afectaran los comentarios que hacían los demás porque “él no había hecho nada malo”. El hijo de Juan Osorio confesó que él también ha tenido crisis dentro de La Casa de los Famosos México por lo que no debería sentirse mal por dejar fluir sus sentimientos.

La gente pide la salida de Sergio Mayer o de Apio Quijano tras crisis de Nicola Porcella

Después de que el Team Infierno acusara a Nicola Porcella y ocasionara que se quebrara emocionalmente, el público mexicano aseguró que votarán a favor del sudamericano para que permanezca en el reality show, en cambio pidieron que no votaran por Sergio Mayer, quien fue parte del conjunto de participantes que acusaron de traidor al peruano y por Apio Quijano que fue uno de los primeros en decir que estaba muy cercano a La Barby Juárez.

Finalmente fue el mismo Jorge Losa el que salió en defensa de Porcella asegurando que sólo hablan sobre temas que los ocuparán terminando el concurso televisivo y que en ningún momento acordaron algún tipo de estrategia que afectara a sus compañeros de cuarto.