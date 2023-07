‘La Casa de los Famosos México’: ¿Qué pasó con Nicola Porcella en el reality y por qué sufrió un ataque de ansiedad?

En La Casa de Los Famosos. Antes de la cena se desencadenó esta discusión protagonizada por Wendy Guevara y Nicola Porcella

Nicola Porcella no viene pasándola nada bien en el reality de ‘La Casa de Los Famosos México’, ya que sufrió un ataque de ansiedad. Todo comenzó con una acalorada discusión entre Wendy Guevara y el excapitán de ‘Esto es Guerra’ en el programa mexicano que sorprendió a todos los espectadores.

La tensión surgió cuando la famosa influencer transexual mencionó el tema de la exnovia de Porcella, donde era acusado de violencia física.

“Cuando la muchacha esa que dijo que era tu exnovia. La de los mensajes donde según tú la agredías por mensajes... pero no eras tú”, pregunto la integrante de Las Perdidas.

Nicola respondió que un amigo lo grabo y vendieron la llamada. Además, que esa agresión no se podía comprobar porque eso pasó un domingo y el lunes pidió que mostrarán las marcas de algún golpe y no había nada, cuando supuestamente Porcella la había pateado y arrastrado.

Nicola Porcella se sintió muy afectado emocionalmente por las acusaciones de sus compañeros. (Captura: Vix)

Posteriormente, Nicola buscó desahogarse con Emilio Osorio, compartiendo sus inquietudes sobre cómo Wendy y Apio podrían haber malinterpretado sus palabras y tomarlo muy a la ligera. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de explicarse, la mexicana intervino y le pidió que se comunique directamente con ella, antes de hablar a sus espaldas.

“Yo jamás te dije por lo que platicaste allá, no te confundas. Platícame o pregúntame antes de hablar a mis espaldas. Obvio, yo me voy a emxxtar, si tú escucharas algo así de ti, tú dijeras, qué onda. Ni modo yo así soy. Y no voy a cambiar por nadie, ni por nada”, puntualizó Guevara.

Luego, escuchó algunos comentarios que estaban dejándolo como un traidor y todo esto hizo que Nicola se sintiera traicionado por los quienes pensaba era su equipo, llevándolo a una crisis de ansiedad que culminó con él llorando, golpeando una puerta con su puño y lesionando su meñique. Tuvo que recibir atención médica por parte de los paramédicos.

¿Por qué acusan de traidor a Nicola Porcella?

El ‘Team infierno’ sospechaba que el modelo peruano estaba acercándose demasiado al líder del equipo “Cielo”, Jorge Losa. Posteriormente, Sergio Mayer se encargó de encarar al excapitán de ‘Esto es Guerra’, acercándose para aclarar el asunto de la supuesta traición. Nicola explicó que solo estaban hablando sobre proyectos anteriores en los que ambos estuvieron involucrados.

Pero antes, el exesposo de la actriz Bárbara Mori le comentó a su compañeros Apio Quijano, Wendy Guevara y Emilio Osorio que la cercanía entre Nicola y los integrantes del Team Cielo’ era muy sospechosa, acusándolo de tramar una estrategia para dejar muy mal al Team Infierno.

“Me llama la atención porque el Albacete (Jorge Losa) no ha votado por ti (Nicola)... si dices que traes tanta competencia, ¿por qué no te ha dado?... y me dijo; que no sabe por qué. La Barby me lo confirmó... Traen una relación de amistad y no de competencia”, comentó el destacado actor.

La Casa de los Famosos México: Sergio Mayer acusa de traición a Nicola Porcella y confabular con Jorge Losa. TikTok

Frente al estado ansioso de Nicola, el primer en acercarse fue Jorge Losa, quien le pidió que se calmara y tome con tranquilidad lo que está pasando dentro de la casa. Luego se le acercó Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quien le brindó ánimos para que no se sintiera mal y le ofreció palabras de aliento.

Le recomendó que aprovechara la fiesta con una mentalidad positiva, superando así el difícil momento que estaba enfrentando. Emilio Osorio también se aproximó a Nicola y le aconsejó que ignorara los comentarios negativos de los demás, no dejándose afectar por ellos.

Wendy Guevara y Nicola Porcella se amistan

Sin embargo, después de la crisis, Nicola y Wendy se sentaron a hablar y lograron resolver sus diferencias. Ambos se disculparon y sellaron su reconciliación con un beso amistoso. El exconductor de TV expresó su deseo de tener a la influencer en su vida y de invitarla a Perú, destacando lo increíble que es como ser humano y el gran cariño que le tiene.

“Yo la quiero tener en mi vida, quiero invitarla. Pero, quiero invitarlos a todos. Para mí Wendy es un ser humano increíble”, reveló Nicola.

Sin embargo; en redes sociales los seguidores han señalado que este sería una especia de estrategia para Nicola Porcella dudo su seguridad y así su permanencia en la casa más famosa de México. Cuando los verdaderos motivos serían eliminarlo porque lo ven como una gran competencia. Este domingo 23 de julio se define si será eliminado del reality de convivencia.