Yaco Eskenazi y cómo inició su cercana amistad con Jefferson Farfán: “Su hijo era hincha de Esto es Guerra”

Yaco Eskenazi contó cómo inició su amistad con Jefferson Farfán. Mi Tío Vílchez / Youtube

El mundo de ‘Chollywood’ se sabe que Yaco Eskenazi y Jefferson Farfán son grandes amigos, por lo que para nadie fue sorpresa que el ‘10 de la calle’ asistiera a la boda del exchico reality con Natalie Vértiz; tampoco que aceptara ser entrevistado por ‘Estás en Todas’. Recientemente, el excapitán de los ‘Leones’ reveló cómo fue que comenzó su amistad.

Aunque Yaco Eskenazi ya sabía de Jefferson Farfán por su trayectoria como futbolista, fue recién entre los años 2012 y 2013 que se encontró con el exjugador de Alianza Lima en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y empezó a hablar con él. Incluso, le dio un presente que haría feliz a su hijo.

“Alguien me había dicho que su hijo era hincha de los Guerreros, le llevé una camiseta. Así me lo gané y me quedé conversando con él. Ahí mismo él tuvo un detalle conmigo. Le dije que estaba buscando unas zapatillas y me dijo: ‘Espérate’. Llamó a su chófer, vino y me regaló unas zapatillas que costaban un montón de plata. Yo quería comprármelas, pero no me alcanzaba”, recordó en entrevista con Carlos Vílchez.

Yaco Eskenazi dio detalles de su amistad con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Hasta el momento, el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ mantiene su amistad con Jefferson Farfán y lo considera “un tipazo y persona con una nobleza y un corazón enorme”. “Ha tenido gestos conmigo y con mi familia que quedarán en mi corazón para toda la vida. Es de la put***”, resaltó.

En otro momento, Yaco Eskenazi afirmó estar agradecido con el exfutbolista por haberle dado su apoyo incondicional en los buenos y malos momentos.

“En temas personales muy importantes para mí, el hombre ha llegado preciso. Eso me habla muy bien de él como ser humano porque no le corresponde, podría inventar una excusa. Siempre estuvo ahí”, sentenció.

Yaco Eskenazi junto a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes pertenecieron a la selección peruana de fútbol.

¿Cuánto costó su boda con Natalie Vértiz?

Durante su conversación con Carlos Vílchez, Yaco Eskenazi recordó su boda con Natalie Vértiz, la cual se realizó en el 2015 y fue transmitida en vivo por la señal de América TV. Para ese entonces, ambos eran figuras de ‘Esto es Guerra’.

“He tenido la suerte de encontrar a la persona perfecta. Para nuestro aniversario, hace dos años, vimos por primera vez la boda en la tele porque nunca lo habíamos visto. Nunca. Duró como dos horas. Fue alucinante, una boda de Disney, muy bonito. Ver a Natalie entrar con mi hijo, mi papá todavía estaba, mis amigos y mi familia. Fue una noche que nunca me voy a olvidar”, acotó.

Este 2023, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz cumplieron 8 años de casados.

Cuando el actor cómico le preguntó cuánto había costado su matrimonio con Natalie Vértiz, el excapitán de los ‘Leones’ respondió que “no mucho”.

“ProTV y América nos hizo todo. En ese momento, Natalie y yo ya teníamos un hijo. Sí (estábamos de moda). Mariana nos dijo: ‘¿Por qué no los casamos?’. Yo ya me quería casar, ya teníamos a Liam (su primer hijo). Yo no veo el matrimonio como ‘uy’. Mi compromiso con Natalie nace el día que nos enteramos que íbamos a ser papás. Desde ese momento, yo asumí un compromiso”, dijo.

Yaco Eskenazi afirmó que le pidió la mano a la madre de sus hijos cuando esta le hizo saber que estaba lista para dar el siguiente paso. “Natalie me dijo que se quería casar, que le parecía hermoso. Yo empecé a verlo como ella. No fue por darle el gusto, fue porque lo vi como lo vio ella. Ya tenía 35 años y Natalie me dio y me da hasta hoy todo lo que yo soñaba tener: hijos, una familia y una mujer con la que me pueda reír”, sentenció.