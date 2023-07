Joao Grimaldo y Brenner Marlos protagonizaron discusión previo al Cristal vs Emelec y tuvieron que separarlos

Jugadores se calentaron en la previa del duelo ante Emelec por Copa Sudamericana. (Video: DIRECTV)

Este miércoles 19 de julio, Sporting Cristal visitó el estadio George Capwell de la ciudad de Guayaquil para enfrentar a Emelec por la vuelta de los play off de Copa Sudamericana 2023. En la previa del trascendental juego, los ‘celestes’ realizaban con suma normalidad sus trabajos precompetitivos de cara a la contienda internacional, hasta qué dos de sus figuras protagonizaron una discusión que requirió la intervención de sus compañeros y comando técnico. Los implicados fueron los atacantes Joao Grimaldo y Brenner Marlos.

En el calentamiento del plantel dirigido por el director técnico brasileño Tiago Nunes los futbolistas hacían ejercicios con balón, divididos en dos grupos según el color de su chaleco, que podría ser rojo o naranja. Las cámaras de DirecTV, cadena que contaba con la transmisión exclusiva del evento deportivo, mostraron el momento que habría dado inicio al intercambio verbal, que tuvo lugar en la mencionada dinámica.

Mientras en un primer plano se mostraba al arquero Alejandro Duarte calentando, en el fondo se pudo observar que el ariete ‘garoto’ jaló de la indumentaria al juvenil de 20 años y este último devolvió la acción realizando lo mismo sobre el ex Ituano. Esto habría desencadenado la polémica situación.

En la siguiente toma del video presentado por el programa “De fútbol se habla así” se observa a la intervención del mediapunta Alejandro Hohberg, quien empuja a Brenner para evitar que el acalorado ambiente pase a mayores minutos antes de un juego tan importante. Grimaldo intentó encarar al ‘carioca’, pero el capitán Yoshimar Yotún, el centrocampista Jesús Pretell y el zaguero Gianfranco Chávez aparecieron en escena para alejar al canterano ‘bajopontino’ y de esta forma dar por zanjado el tema.

En otra de las imágenes presentada por la casa televisora se muestra a ‘Yoshi’ Yotún recriminándole al ariete extranjero su accionar. El exfutbolista, ídolo de la institución y hoy integrante del cuerpo técnico, Jorge Soto, se acercó hasta dicho sector del campo para tranquilizar al artillero. El asistente de Tiago Nunes, su compatriota Evandro Fornari, también llegó hasta aquella zona para observar lo sucedido.

Segundos después, ya más tranquilizados, Yotún volvió a acercarse al deportista de 29 años e intercambiaron algunas palabras. Todo finalizó con un ligero golpe del lateral izquierdo argentino Nicolás Pasquini sobre la espalda de Marlos.

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana

La campaña de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana culminó en los play off y fue el último representante peruano en tener acción en un torneo continental en el presente 2023. A pesar de contar con algunas situaciones claras de gol en los pies del propio Brenner Marlos o Washington Corozo, los ‘cerveceros’ no pudieron superar al guardameta Pedro Ortíz y empataron 0-0 en la vuelta de la eliminatoria. Con este resultado, el 1-0 conseguido por el ‘bombillo’ en el Estadio Nacional de Lima fue suficiente para pasar de ronda.

Pese a que los capitalinos sumaron su tercer partido consecutivo sin perder como visitante a nivel internacional, esta vez no fue suficiente y no pudieron alcanzar el objetivo esperado. Previamente, habían derrotado 2-1 a The Strongest de Bolivia e igualaron sin goles con Fluminense de Brasil.

En cuanto a Joao Grimaldo y Brenner Marlos, ambos fueron inicialistas en el esquema táctico elegido por el DT y se mantuvieron en cancha durante toda la justa deportiva.

Tras su eliminación, Cristal deberá centrarse únicamente en mantener el liderato en el Torneo Clausura 2023 y su siguiente prueba será una visita a Melgar en el Monumental de la UNSA por la quinta fecha de la competición. El duelo está pactado para iniciar el domingo 23 de julio a las 15:30 horas de Perú.