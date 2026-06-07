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Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

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Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este domingo 7 de junio el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana; cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado al atardecer y por la noche con tendencia a lluvia ligera.

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Por su parte, la temperatura máxima será de 27ºC, mientras que la mínima de 20ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

¿Cómo suele ser el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

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La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

El mejor momento para visitar Trujillo

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La mejor temporada para visitar la ciudad es entre enero y abril, durante el verano austral, cuando el clima es cálido, soleado y más estable, con temperaturas promedio entre 22°C y 28°C y máximas que pueden alcanzar los 30°C. Esta época ofrece días despejados, ideales para explorar sitios arqueológicos como Chan Chan, las Huacas del Sol y de la Luna, o disfrutar de la playa en Huanchaco, un balneario popular para el surf y los paseos en caballitos de totora.

Además, coincide con el Festival Nacional de la Marinera en enero, una celebración cultural vibrante que atrae a visitantes nacionales e internacionales, mostrando el baile típico trujillano. La baja probabilidad de lluvias (menos de 10 mm anuales, según SENAMHI) asegura que las actividades al aire libre sean placenteras y sin interrupciones.

En contraste, los meses de invierno (junio a agosto) son más frescos, con temperaturas entre 17°C y 22°C, pero suelen presentar neblina matutina y días nublados, lo que puede restar atractivo a las actividades al aire libre. La temporada de transición (septiembre a noviembre) es una alternativa viable, con clima más cálido y menos turistas, pero no alcanza la vivacidad cultural ni las condiciones óptimas de enero a abril.

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