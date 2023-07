Garbage en Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su próximo concierto

La banda de rock estadounidense se presentará en Lima el 11 de setiembre.

Una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo, Garbage, anunció que se presentará en el Perú como parte de su gira por Latinoamérica. A través de sus redes sociales, la agrupación dio detalles de su show, incluso la fecha de preventa de las entradas.

Te puede interesar: Manuel Mijares recibe reconocimiento de los Latin Grammy a días de su llegada a Perú

De acuerdo a la información que compartieron, su concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Además, la fecha para este evento se encuentra programado para este 11 de setiembre.

“¡Sorpresa, sorpresa! Estamos encantados de anunciar que iremos a tocar en Lima, Perú”, señalaron a través de su cuenta de Instagram. Como era de esperarse, sus fans se mostraron bastante contentos por este hecho.

Garbage llega a Lima.

Asimismo, cabe indicar que la preventa de entradas para el concierto de Garbage comienza este 21 y 22 de Julio, los boletos estarán a la venta con cualquier medio de pago y lo podrás adquirir a través de la página de Teleticket.

Te puede interesar: Christian Meier vuelve a los escenarios y anuncia conciertos en Perú: “Nos vamos a encontrar”

De otro lado, la agrupación anunció que tocarán sus canciones más recientes como ‘Witness To Your Love’, ‘Cities in Dust’, ‘Blue Betty’ y ‘Adam and Eva’, sencillos que conforman su último disco.

Garbage llega a Lima y se presentará en el Parque de la Exposición.

¿Quiénes son Garbage?

Es una banda de rock alternativo formada en 1993 por el productor musical Butch Vig, recordado por producir discos como Nevermind, Siamese Dream y otros. El grupo que está formado por Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Vig.

Te puede interesar: Magaly TV La Firme: Magaly Medina no se pronunció sobre sentencia por difamación en su contra

La banda fusiona elementos de rock alternativo, trip hop, electrónica y pop en su música, lo que les ha valido para ser elogiados por su enfoque único en la producción musical. La combinación de guitarras distorsionadas y elementos electrónicos crea un sonido distintivo que ha dejado una marca duradera en la industria de la música.

En 1995, su álbum debut homónimo “Garbage” les otorgó reconocimiento internacional gracias a éxitos como “Only Happy When It Rains”, “Stupid Girl” y “Queer”. Continuaron extendiendo su nombre con álbumes posteriores como “Version 2.0″ (1998), que presentaba canciones como “Push It” y “I Think I’m Paranoid”; “Beautiful Garbage” (2001), con sencillos como “Cherry Lips (Go Baby Go!)” y “Shut Your Mouth”; y “Bleed Like Me” (2005), que incluía temas como “Why Do You Love Me” y “Bleed Like Me”.

Garbage tendrá un concierto en Lima.

Después de un receso, la banda norteamericana regresó en 2012 con el álbum “Not Your Kind of People”, que recibió elogios de la crítica y reafirmó su posición como una de las bandas destacadas del rock alternativo. Desde entonces, han seguido activos y lanzaron su sexto álbum de estudio, “Strange Little Birds”, en 2016.

La música de Garbage ha sido una influencia significativa para muchas bandas y artistas contemporáneos, manteniendo su relevancia en la escena musical actual. Con la inconfundible voz y carisma de Shirley Manson, la banda ha dejado una huella imborrable en la historia del rock alternativo y la música electrónica.