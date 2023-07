Gabriel Leyes no pudo fichar por Binacional y busca equipo por Twitter

Gabriel Leyes jugó el Torneo Apertura en Cantolao, donde marcó 4 goles.

El pasado jueves 6 de julio, Gabriel Leyes fue anunciado como nuevo jugador de Deportivo Binacional procedente de la Academia Cantolao, equipo con el que disputó el Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Sin embargo, su situación cambió radicalmente, pues pese a ser oficializado, su fichaje terminó cayéndose y se encuentra en condición de jugador libre. Fue el propio delantero uruguayo quien se encargó de dar a conocer la noticia.

“Por motivos dirigenciales, no he podido firmar en el equipo a pesar de haber viajado y estar todo acordado, un tema de cupos no permitió mi inscripción. Nuevamente me encuentro en calidad de libre y a la espera de un nuevo rumbo”, escribió Leyes en sus redes sociales y .

Infobae Perú se comunicó con el atacante de 33 años y explicó que su frustrado pase se da por el tema de cupos, algo que ha sido un constante problema para los equipos de la Liga 1 esta temporada, pues la Federación Peruana de Fútbol solo permitía inscribir 27 jugadores mayores de 21 años y de cara al Torneo Clausura solo se puede reemplazar a uno de los cinco foráneos registrados a inicios de año.

El cuadro puneño es uno de los clubes que más movimientos ha registrado en el mercado de pases de mitad de temporada, pues dejaron ir al paraguayo Gustavo Villamayor y al colombiano Stiwar Mena, ambos defensores centrales, así como el lateral derecho Bryan Ríos y al zaguero Benjamín Ampuero. Además, contrataron a Diego Minaya (libre), Leonardo Mifflin (Melgar), Donald Millán (Sport Huancayo) y Jordy Santamaría (Octavio Espinosa - Copa Perú).

Como el mercado de pases en Perú finalizó el pasado jueves 13 de julio, Gabriel Leyes no podrá fichar por ningún equipo nacional este 2023. “Tuve conversaciones con otros equipos, pero a todos les dije que no, porque ya tenía un compromiso con Binacional, pero ahora me he quedado en nada”, contó el ex Alianza Lima a este medio.

El oriundo de Paysandú también reveló que actualmente se encuentra en su natal Uruguay, a la espera de alternativas para continuar con su carrera, pero que no le cierra las puertas a ningún equipo o liga.

La temporada de Gabriel Leyes

Gabriel Leyes disputó el Apertura con Cantolao, pese a la mala campaña del equipo, que terminó en último puesto, el delantero tuvo una aceptable actuación, pues marcó 4 goles y brindó una asistencia en 17 partidos. Teniendo en cuenta que el ‘delfín’ convirtió solo nueve tantos en el torneo, se puede indicar que participó directamente en más de la mitad de sus conquistas.

Gabriel Leyes marcó el único tanto en la victoria de Cantolao 1-0 sobre Cienciano, una de las pocas del 'delfín' en el Torneo Apertura.

Pese a su importancia en el equipo, el nueve tomó la decisión de marcharse y tuvo duras declaraciones contra el club.

“De Cantolao decidí dar un paso al costado porque no compartía muchas maneras de actuar y de hacer. Preferí irme con las cosas claras, decir las cosas que siento sin deberle nada a nadie. Creo que fue una decisión acertada en lo personal porque sentía que ya no podía más con la situación. Se fueron dando muchas cosas por parte de la dirigencia, no por toda, porque yo tenía buena relación con ellos, pero hay una parte con la que yo no coincidía en nada con sus pensamientos, ni yo ni la mayoría de mis compañeros. Pero el que por lo general lo demostraba era yo y siempre era el malo de la película, entonces dejé que sigan con su camino, el que creen que está bien”, declaró a Entre Bolas.

Leyes tuvo un primer paso en el cuadro del Callao en el 2021, este tuvo mejores resultados, pues convirtió 11 goles en 22 duelos y consiguieron salvar la categoría sin sobresaltos.