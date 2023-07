Quién reemplazará al preparador físico de Universitario detenido por racismo en Brasil

Sebastián Avellino atraviesa un complicado momento legal tras acusaciones de racismo en su contra. (Universitario)

La visita a Corinthians por la ida de los play off de Copa Sudamericana 2023 le trajo más de un problema a Universitario de Deportes. No solo en el ámbito deportivo, ya que fueron derrotados por 1-0 con anotación del artillero Felipe Augusto y se encuentran obligados a ganar la vuelta en Lima para buscar su clasificación a los octavos de final para medirse con Newell’s Old Boys de Argentina.

Te puede interesar: Preparador físico de Universitario recibió prisión preventiva por actos racistas: así informó la prensa de Brasil

Pero este no es el único inconveniente que deberá superar la institución de Ate, pues una vez concluido el enfrentamiento deportivo con los brasileños, el preparador físico uruguayo Sebastián Avellino fue detenido por la Policía local, ya que fue acusado por hinchas del ‘timao’ de actos racistas. En las últimas horas, se hizo público un video donde se observa al profesional realizando gestos discriminatorios con los brazos.

El licenciado en Educación Física no retornará al país en los próximos días, pues desde el último miércoles 12 de julio viene cumpliendo prisión preventiva en una cárcel de Sao Paulo y el habeas corpus presentado por su defensa no prosperó. Ello implica que el tiempo de detención que le queda por delante es incierto.

Te puede interesar: Michael Succar hizo inesperada revelación sobre la detención del preparador físico de Universitario en Brasil

De esta forma, el primer equipo ‘merengue’ se quedó sin un preparador exclusivo para dichas funciones en un momento trascendental de la temporada, en el que deben afrontar varios juegos en poco lapso de tiempo. Por ejemplo, el próximo viernes 14 de julio deberán a enfrentar a Unión Comercio, cuatro días después, el martes 18 se medirán al ‘coringao’ por el certamen Conmebol y el sábado 22 disputarán el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Tres partidos en ocho días y poco tiempo de recuperación, en la que la parte física es vital para competir de manera óptima.

Salió a la luz imágenes del preparador físico de Universitario realizando gestos racistas contra hinchas de Corinthians.

¿Quién reemplazará a Sebastián Avellino?

Es evidente que con dos campeonatos en marcha, el estratega Jorge Fossati no descuidará ese aspecto y hasta que se resuelva la situación de Avellino Vargas ya se definió a quien lo reemplazará en sus funciones. El elegido no es Eusebio Flores, quien venía siendo el asistente del ‘charrúa’, sino el ecuatoriano Marco Durán, que ya venía trabajando en la entidad.

Te puede interesar: Esposa de Hernán Barcos se mostró indignada con video del preparador físico de Universitario: “Basta de racismo”

El pasado 11 de enero de 2023, el mismo día que el delantero Alex Valera retornó al club, Marco Durán fue presentado como nuevo jefe del área de rendimiento de menores. Esta no será su primera experiencia en el cargo, ya que durante su etapa en Independiente del Valle de su país trabajó como segundo preparador físico entre 2020 y 2022.

Marco Durán (izquierda) junto Manuel Barreto (derecha) en su presentación con Universitario. (Universitario)

Situación de Sebastián Avellino

Horas antes que se anunciara que la medida cautelar presentada por los abogados de Sebastián Avellino fue rechazada por la justicia brasileña, la cónsul uruguaya en Sao Paulo, Marta Echarte, brindó una actualización de la situación de salud en la que se encuentra su compatriota.

La funcionaria mencionó que el acusado se encuentra recluido en la penitenciaria de Sao Paulo y que su estado físico “no corre peligro” al ser una cárcel de primera instancia. No obstante, en diálogo con Sport 890, señaló que “tenemos que velar por la integridad y seguridad de Avellino. Estamos en contacto con su familia y controlando que el implicado tome su medicación”.

Es necesario mencionar que en dicha patria existe una legislación estricta en torno a este delito y que una eventual condena contra el aún trabajador de Universitario de Deportes podría ir entre dos a cinco años, según la ley Nº 7716.