Jean Ferrari denunció que el asistente de Universitario fue tratado como un “delincuente” en Brasil

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, dio su opinión sobre la detención del preparador físico del club. (GOLPERU)

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, habló acerca de la detención del Sebastián Avellino, preparador físico del club. El dirigente ‘crema’ se reveló el maltrato sufrido por el miembro del comando técnico del entrenador Jorge Fossati y sobre como se ha sentido ante toda esta situación.

“La verdad que el trato que le están dando cual delincuente. No tengo palabras. Lo que estoy viendo y lo que estamos viviendo acá no hay palabras para describirlo. Nosotros, acá, estamos hablando de personas que están enfocadas en el tema de deportes”, sostuvo en una entrevista para GOLPERU.

“El trato que se le está dando a nuestro profesor es cual delincuente. Eso es realmente indignante y sorprendente. No puede ser que las autoridades de Conmebol no se hayan manifestados. En fin, estamos realmente todavía sorprendidos y mortificados con lo que estamos viviendo acá”, afirmó Ferrari.

Además, el administrador ‘merengue’ se refirió a la conversación que tiene con los familiares del preparador físico del club: “Hay una audiencia, la cual no quiero adelantarme a dar información, porque hoy tengo que hablar con la familia, con quien tengo comunicación continua. La familia está en Perú. La verdad que es indignante todo esto”.

“El procedimiento, como digo, estamos esperando el tema de la audiencia. En función de al audiencia determina la jueza si es que hay prisión preventiva, si es que lo libera, en fin. Estamos dependiendo de lo que diga la jueza. En función a ello, damos los siguientes pasos. Estamos en ese procedimiento. Yo acabo de llegar al estudio de abogados porque estamos viendo todo el tema de la estrategia legal para la correcta defensa”, detalló.

Ferrari también se refirió al estado actual de Sebastián Avellino tras su detención: “Ha estado en este lugar, donde están los delincuentes. Es un centro de detención preventiva. Está en ese lugar y hemos tenido contacto con él. Yo, personalmente, he hablado con él. Está destruido, obviamente, porque acá no solamente son las cosas que dice. Hay un tema de imagen institucional y personal, porque es una persona intachable y no tiene ningún tipo de antecedente de absolutamente nada”.

“Acá hay un problema que han originado o lo han originado acá (Brasil) y que estamos tratando nosotros de resolverlo. Es indignante lo que estamos viviendo. Solo puede estar el abogado defensor (en la audiencia). En este caso, yo también me puedo presentar como abogado, el cual puede estar presente y nadie más puede ingresar”, finalizó.

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, comentó acerca de la situación y de la conversación que tuvo con el preparador físico del club. (GOLPERU)

Pronunciamiento de la Cancillería del Perú

La Cancillería del Perú publicó un mensaje acerca de la detención del preparador físico de Universitario, Sebastián Avellino. La entidad estatal del Poder Ejecutivo afirmó que dio su soporte al cuadro ‘estudiantil’ y que están en comunicación con su similar de Uruguay por el caso del miembro del comando técnico ‘crema’.

“Con relación al incidente ocurrido en Brasil, tras el encuentro futbolístico de Universitario de Deportes y Corinthians, se informa que la Cancillería, a través de nuestro Consulado General en San Pablo, viene brindando la asistencia y apoyo requerido al equipo nacional”, se leyó en sus redes sociales.

“En el caso del ciudadano uruguayo Sebastián Avellino, quien forma parte del equipo técnico del club, se ha corroborado que cuenta con representante legal. A la vez, nuestro consulado mantiene estrecha comunicación de con la Oficina Consular de Uruguay”, explicó la Cancillería del Perú.

La Cancillería del Perú publicó un mensaje acerca de los hechos ocurridos en el Universitario vs Corinthians. (Cancilleria Peru)

¿Por qué fue detenido Sebastián Avellino ?

El preparador físico de Universitario, Sebastián Avelino, fue detenido por haber realizado gestos racistas contra de los hinchas de Corinthians. Los aficionados brasileños presentes hicieron su denuncia con la policía que estaba en el estadio Neo Química Arena. Ellos decidieron llevarlo al Juzgado Penal Especial para posteriormente ser trasladado a una dependencia policial.