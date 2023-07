“Pasamayito no es segura y se apresuraron en inaugurarla”, denunció exjefe de Protransporte

Exjefe de Protransporte señala que la vía de Pasamayito tiene errores de concepción. Exitosa

Este último domingo un violento accidente de tránsito enlutó a cinco familias en la carretera Pasamayito que une los distritos de Comas con San Juan de Lurigancho. Según el exjefe de Protransporte, Frabricio Orozco esta vía no es segura y las autoridades se precipitaron a inaugurarla.

Así lo señaló en una entrevista para Exitosa, donde explicó que existen varios problemas con esta autopista. Uno de los primeros temas a considerar es que se hizo tomando en cuenta el trazado informal y se inauguró sin una elaboración técnica.

“Es una vía de 9 kilómetros que tiene varios errores desde su concepción. Primero, era una vía que tras inaugurarla debió haberse regulado el tipo de vehículos que debían transitar por ahí. Sin embargo, cuando recién se inaugura en el mes de noviembre del 2022 por el alcalde de Lima, se anuncia que es una vía que puede ser utilizada por todo tipo de vehículos, incluso por los de carga. Ahí empieza el error de concepción”, expresó preocupado el especialista en transporte.

Otro problema que las autoridades debieron considerar es que esta vía es sinuosa a lo largo de sus nueve kilómetros, pese a esto se anunció como una solución rápida para unir Comas y San Juan de Lurigancho en tan solo 30 minutos.

“Después (de la inauguración) se le empieza a regular y poner los límites de velocidad, pero es una vía que no tiene elementos reductores de velocidad y seguridad. Entonces, tenemos una vía de 9 kilómetros que no es segura, que fue inaugurada sobre el trazado de una vía informal y que el alcalde anterior se precipitó en hacer esta vía y tratar de destinarla a todo tipo de vehículos”, expresó Fabricio Orozco.

Familiares de heridos de Pasamayito no recibirán indemnización

Por otro lado, el experto en transporte, Luis Quispe Candia, informó que los familiares de heridos de la cúster siniestrada no recibirán indemnización porque el vehículo no tenía SOAT. Advirtió que ahora se sanciona con pena de cárcel a los conductores de transporte público que no tiene seguro.

“Los familiares no podrán recibir indemnización por parte del SOAT y recae en nuestras autoridades la mayor responsabilidad porque las autoridades son responsable de fiscalizar, autorizar y gestionar el transporte. Cuando hay deficiencias naturalmente, las consecuencias son las que estamos lamentando”, expresó.

Además, recomendó a las autoridades denunciar al conductor de la cúster para que sea sancionado como corresponde y si fuera parte de una empresa, esta será el tercero responsable. Calculó que la razón del accidente mortal fue el exceso de velocidad, que es una de las primeras causas de accidentes en nuestro país.

Lima anuncia medidas en Pasamayito

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció importantes medidas luego del accidente mortal que sucedió en la vía Pasamayito en el distrito de Comas. A través de un comunicado de prensa informó que se instalará señaléticas, tachas y muros con el fin de salvaguardar la seguridad vial y la vida de las personas.

Agregó que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ha indicado que el accidente se produjo a consecuencia del exceso de velocidad con el que conducía Richard Manuel Cama Peve, quien actualmente se encuentra de gravedad en el hospital Sergio Bernales.

También explicaron que el violento choque tuvo lugar en el tramo inicial de la carretera conocida como ‘Mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación de la Avenida Revolución (Pasamayito)’, donde falta de iluminación es uno de los principales peligros de Pasamayito que pone en riesgo la vida de conductores y lugareños.

Además, dieron a conocer que la obra está siendo ejecutada por la empresa “China Ralway Nro 10 Engineering Group Co. LTD Sucursal del Perú”, la cual firmó contrato con la anterior gestión. Precisaron que la obra aún no ha sido oficialmente entregada a su entidad.